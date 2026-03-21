Proenza Schouler FW26: frumusețea imperfecțiunii

Pentru sezonul toamnă–iarnă 2026, Proenza Schouler intră într-o nouă etapă sub direcția creativă a lui Rachel Scott. După plecarea fondatorilor, Jack McCollough și Lazaro Hernandez, designer-ul reinterpretează ADN-ul brandului printr-o perspectivă mai personală și mai relaxată.

„Ideea de perfecțiune mi se pare puțin intimidantă”, spune Scott, iar colecția pornește exact de aici: din dorința de a aduce mai multă realitate în imaginea femeii Proenza. La prima vedere, piesele păstrează rigoarea familiară, rochii cu volum sculptural, costume precise, paltoane impecabile. Însă detaliile schimbă subtil direcția: revere ușor asimetrice, nasturi plasați intenționat imperfect sau drapaje care par aproape spontane.

Această tensiune între control și imperfecțiune definește întregul demers. „Chiar dacă lucrurile par curate, există mereu un detaliu care schimbă totul”, explică designer-ul. Texturile completează această idee: tricotajele și materialele fluide adaugă profunzime și o senzualitate discretă.

Spre final, imprimeurile inspirate de orhidee, fotografiate și reinterpretate manual, introduc o notă intimă, dar și un dialog între tehnică și gest. Rezultatul este o colecție coerentă și matură, care nu caută să impresioneze ostentativ, ci să propună o nouă formă de echilibru.

Proenza Schouler FW26 nu reinventează radical brand-ul, ci îl aduce mai aproape de realitate, acolo unde imperfecțiunea devine, poate, cea mai relevantă formă de stil.

Foto: Instagram

