Meghan Markle a organizat „Megstock”, un weekend de fete de 3.000 de dolari de persoană, însă prezența ei a durat doar două ore

Fanii au plătit până la 3.199 de dolari pentru a o vedea pe Meghan Markle la un retreat de weekend organizat vineri, la InterContinental Sydney Coogee Beach, însă Ducesa de Sussex a rămas la eveniment doar două ore.

În vârstă de 44 de ani, vedeta emisiunii „With Love, Meghan”, alături de Prințul Harry, de 41 de ani, a ajuns la locație în jurul orei 17:00, ora locală, și a plecat după doar două ore, la bordul unui Range Rover de lux. Potrivit Daily Mail, Markle ar fi fost plătită cu aproximativ 150.000 de dolari pentru apariția sa specială, în timp ce participanții au scos sume considerabile din buzunar pentru șansa de a-i adresa întrebări și de a face fotografii cu ea.

Ducesa a urcat pe scenă alături de Gemma ONeill, co-prezentatoare a podcastului „Her Best Life” și organizatoare a retreatului împreună cu Jackie Henderson, participând la o sesiune de întrebări și răspunsuri. În cadrul discuției, ea a descris viața publică drept „foarte dificilă”.

Totodată, Markle a vorbit cu entuziasm despre „momentele extraordinare” trăite după ce l-a cunoscut pe Harry în 2016, precum căsătoria și venirea pe lume a celor doi copii, dar a subliniat și criticile pe care spune că a fost nevoită să le „îndure” de atunci.

Între timp, criticii cuplului Sussex au reacționat rapid pe rețelele sociale, comentând prezența scurtă a lui Markle la retreatul supranumit „Megstock”.

„De ce nu a petrecut Meghan Markle nici măcar o masă cu femeile care au plătit 3.000 de dolari pentru a fi acolo cu ea? Unde e amabilitatea?”, a scris un utilizator.

„Nu a venit să petreacă timp cu participanții, ci doar pentru câteva fotografii de PR și pentru a-și încasa onorariul”, a susținut altcineva. „Ridicol, au promovat evenimentul ca și cum ar fi stat tot weekendul”, a comentat o altă persoană, în timp ce cineva a adăugat: „Două ore? Credeam că e retreat de weekend!”

Totuși, un reprezentant al lui Markle a clarificat că aceasta nu fusese niciodată programată să participe pe toată durata evenimentului.

„Meghan a fost confirmată de la început doar pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri din cadrul weekendului”, a declarat reprezentantul pentru Page Six. „S-a simțit minunat discutând cu Gemma în fața unui public atât de implicat.”

Pe site-ul oficial „Her Best Life”, Markle era prezentată drept „invitat special”, iar programul promova doar sesiunea de Q&A.

„Alăturați-vă nouă pentru un weekend intim și luxos pe malul oceanului, conceput pentru a aduce femeile împreună prin conversații autentice, relaxare, râsete și experiențe memorabile. Punctul culminant va fi o discuție live cu Meghan, Ducesa de Sussex”, se arată în descriere.

Au existat două tipuri de bilete: unul de 2.699 de dolari și altul de 3.199 de dolari de persoană. Prima variantă includea cazare în cameră dublă și acces la toate activitățile, iar a doua oferea, în plus, o fotografie de grup cu Markle, un pachet VIP exclusiv, cameră premium și toate beneficiile weekendului.

Reprezentanții „Her Best Life” nu au oferit imediat un punct de vedere oficial.

Evenimentul a coincis cu ultima zi a turneului intens din Australia al lui Harry și Meghan. Înainte de retreat, cei doi au vizitat Royal Children’s Hospital Melbourne și s-au întâlnit cu veterani la Australian National Veterans’ Art Museum. Markle a avut și o apariție specială în emisiunea „MasterChef Australia”.

La rândul său, Harry a vorbit despre provocările paternității în cadrul unui eveniment caritabil Movember desfășurat la Melbourne. Cuplul a vizitat, de asemenea, voluntarii de la Bondi Surf Bathers’ Life Saving Club vineri.

