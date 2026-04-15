Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Meghan Markle organizează un retreat în Australia. Cât costă experiența exclusivistă

Meghan Markle revine cu un nou proiect în zona de lifestyle, de data aceasta în Australia, unde este invitată principală a unui retreat exclusivist. Potrivit Page Six, evenimentul, intitulat „Her Best Life”, urmează să aibă loc în perioada 17–19 aprilie, la InterContinental Coogee Beach.

Vizita lui Meghan Markle și a Prințului Harry în Australia are o legătură specială cu Prințesa Diana. Cei doi și-au început agenda pe 14 aprilie, la scurt timp după aterizarea la Melbourne, cu o oprire la celebrul Royal Children’s Hospital.

Întâlnirea a atras sute de pacienți, familii și membri ai personalului medical, care s-au adunat în curtea spitalului, pe balcoane și chiar la ferestre, pentru a-i întâmpina. Instituția, cunoscută pentru îngrijirea copiilor de peste 150 de ani, deservește nu doar regiunea statului Victoria, ci și alte zone din Australia și chiar pacienți din străinătate.

Vizita are o semnificație aparte, deoarece același spital a fost vizitat în trecut și de Regele Charles al III-lea și Prințesa Diana, în 1985, în timpul unui turneu oficial în Australia. Imaginile de atunci au rămas memorabile, surprinzând-o pe Diana la căpătâiul copiilor bolnavi, implicată activ și empatică, exact așa cum Harry încearcă să fie astăzi.

Page Six mai dezvăluie că biletele standard pentru retreat costă 2.699 de dolari, în timp ce accesul VIP implică un cost suplimentar de 500 de dolari, ajungând la un total de 3.199 de dolari. Acest pachet include, printre altele, o fotografie de grup alături de Ducesa de Sussex, un goodie bag și cazare în cadrul resortului.

Toți participanții beneficiază de două nopți de cazare la malul mării și acces complet la programul retreat-ului, care include o conversație cu Meghan Markle, dar și un program construit în jurul ideii de wellbeing. Conform detaliilor publicate de Page Six, agenda cuprinde o cină de gală, o sesiune susținută de terapeuta Dr. Justine Corry, o sesiune de meditație și manifestare alături de Gemma O’Neill, precum și o sesiune de yoga, o experiență de sound healing, mic dejun zilnic, prânz sâmbătă și o cină urmată de o petrecere, cu alcool inclus.

„Aceasta este șansa ta de a te desprinde de rutina zilnică și de a petrece un weekend concentrat pe conexiune, dezvoltare, bucurie și celebrare”, se arată pe site-ul evenimentului, citat de Page Six.

Grant Harrold, fostul majordom al Regelui Charles al III-lea, a vorbit în exclusivitate cu Page Six despre inițiativa lui Meghan Markle.

„Nu m-a surprins să aud că Meghan explorează această direcție ca o nouă modalitate de a genera venituri”, a afirmat acesta. Tot el a adăugat că prezența Ducesei în centrul evenimentului contribuie semnificativ la potențialul financiar al proiectului: „Oamenii plătesc sume considerabile pentru a participa la astfel de retreat-uri, iar cu Meghan ca imagine a evenimentului, cu siguranță vor genera un profit consistent”.

Potrivit aceluiași expert, citat de Page Six, alegerea unui astfel de format se aliniază cu direcția publică pe care Meghan Markle și-a construit-o în ultimii ani.

„Această inițiativă pare să se potrivească cu brand-ul ei”, a spus Harrold, făcând referire la proiectele  dezvoltate de ducesă, de la blogul The Tig, lansat înainte de relația cu Prințul Harry, până la brand-ul de lifestyle As Ever și emisiunea culinară „With Love, Meghan”, difuzată de Netflix și ulterior anulată.

În același context, Harrold a făcut o paralelă cu Prințesa Diana, subliniind diferențele de abordare: „Dacă ne gândim la Prințesa Diana, era foarte implicată în zona de wellness, dar își păstra această latură a vieții destul de privată. Familia regală este interesată de sănătate și wellness, dar întotdeauna în spatele ușilor închise. Nu este ceva în care un membru al familiei regale s-ar implica public”.

Referitor la reacția familiei regale britanice, expertul consideră că nu vor exista tensiuni în urma acestui demers.

„Nu cred că Regele sau alți membri ai familiei regale vor avea vreo problemă cu acest lucru”, a declarat acesta pentru Page Six. „Cred că sunt mulțumiți ca Meghan să se concentreze pe lifestyle și wellness ca direcție de viitor. Și, sincer, sunt convins că preferă să câștige bani astfel decât dintr-o carte-confesiune sau încă un interviu televizat”.

Harrold a subliniat, de asemenea, că alți membri ai familiei regale, precum Zara Tindall, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, au ales să își construiască surse de venit independente de îndatoririle regale.

„Personal, nu văd asta ca pe o problemă. Trăim într-o lume modernă, iar familia trebuie să se adapteze. Dacă Prințul William își dorește o familie regală mai puțin rigidă, va trebui acceptat faptul că membrii extinși ai familiei vor găsi alte modalități de a câștiga bani”, a explicat acesta.

În ceea ce privește implicarea Prințului Harry, Grant Harrold consideră că acesta ar fi discutat în prealabil inițiativa cu tatăl său.

„Deși Meghan nu are nevoie, din punct de vedere tehnic, de aprobarea familiei regale pentru acest tip de eveniment, cred că Harry a discutat probabil cu tatăl său. În această perioadă încearcă să îmbunătățească relația cu el și, din câte înțeleg, sunt în contact în mod constant. Așa că este posibil ca Harry să-i fi menționat ideea înainte de anunțul public”, a declarat Harrold pentru Page Six.

Citește și:
O serie de mesaje îndrăznețe trimise de Prințul Harry către o jurnalistă ies la iveală într-un proces: „Aș fi vrut să fiu acolo, dulceață, dar…”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum s-a schimbat relația dintre Andi Moisescu și copiii lui. Cum se înțelege cu cei doi băieți: "Aș pune degetul pe indepen­dență"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Andi Moisescu și copiii lui. Cum se înțelege cu cei doi băieți: "Aș pune degetul pe indepen­dență"
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță romantică de cuplu, după întoarcerea prezentatorului din Thailanda: "Ne-am propus să plecăm singuri"
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță romantică de cuplu, după întoarcerea prezentatorului din Thailanda: "Ne-am propus să plecăm singuri"
Kim Kardashian, pregătită să ajungă pe Broadway. Vedeta se implică într-un proiect cu semnificație specială
People
Kim Kardashian, pregătită să ajungă pe Broadway. Vedeta se implică într-un proiect cu semnificație specială
Theo Rose, imagine emoționantă cu fratele său și fiul ei, Sasha
People
Theo Rose, imagine emoționantă cu fratele său și fiul ei, Sasha
Valentino și Matteo, gemenii lui Ricky Martin, surprinși într-o ipostază rară alături de artist în timpul turneului din Argentina
People
Valentino și Matteo, gemenii lui Ricky Martin, surprinși într-o ipostază rară alături de artist în timpul turneului din Argentina
Motivul pentru care Flavia Mihășan nu își dorește să se întoarcă pe micile ecrane: "Pur și simplu sunt foarte ocupată"
People
Motivul pentru care Flavia Mihășan nu își dorește să se întoarcă pe micile ecrane: "Pur și simplu sunt foarte ocupată"
Libertatea
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Dorian Popa, schimbarea la care nimeni nu s-ar fi așteptat! La ce a renunțat și cum arată în prezent
Dorian Popa, schimbarea la care nimeni nu s-ar fi așteptat! La ce a renunțat și cum arată în prezent
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
S-au iubit, s-au despărțit fără scandal, dar iată că acum, la 6 ani de la separare, au ajuns în sala de judecată! Ce solicită Lidia Buble în procesul cu Răzvan Simion
S-au iubit, s-au despărțit fără scandal, dar iată că acum, la 6 ani de la separare, au ajuns în sala de judecată! Ce solicită Lidia Buble în procesul cu Răzvan Simion
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Nicole Kidman, schimbare neașteptată de carieră. Ce decizie a luat după moartea mamei sale
Nicole Kidman, schimbare neașteptată de carieră. Ce decizie a luat după moartea mamei sale
People

În urma pierderii mamei sale, Nicole Kidman ia în calcul o schimbare neașteptată de carieră.

+ Mai multe
Ana Baniciu, declarație publică de dragoste pentru soțul ei, Edy Kovacs: "Te prețuiesc enorm"
Ana Baniciu, declarație publică de dragoste pentru soțul ei, Edy Kovacs: "Te prețuiesc enorm"
People

Ana Baniciu i-a transmis un mesaj plin de dragoste soțului ei, Edy Kovacs.

+ Mai multe
Emily Burghelea, despre problemele cu care se confruntă de când a devenit din nou mamă. Creatoarea de conținut are trei copii: "Asta este realitatea"
Emily Burghelea, despre problemele cu care se confruntă de când a devenit din nou mamă. Creatoarea de conținut are trei copii: "Asta este realitatea"
People

Emily Burghelea a făcut declarații sincere despre experiența ei de mamă a trei copii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC