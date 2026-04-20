Monica Bîrlădeanu, imagine rară alături de mama sa. Mesajul emoționant transmis de ziua de naștere a acesteia: „Fără tine nu aș fi cine sunt astăzi”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Monica Bîrlădeanu și-a sărbătorit mama printr-un mesaj plin de emoție, publicat online cu ocazia aniversării acesteia. Minodora Tătărușanu a fost sărbătorita zilei, iar actrița i-a dedicat un omagiu sincer, însoțit de imagini de familie.

Mama Monicăi Bîrlădeanu, aniversare specială

Vedeta a vorbit deschis despre legătura puternică pe care o are cu mama sa, subliniind că sprijinul primit de-a lungul anilor a avut un rol esențial în devenirea ei. Postarea a fost completată de fotografii sugestive, care surprind momente apropiate dintre cele două.

„La mulți ani, mămica mea iubită! Fără tine nu aș fi cine sunt astăzi. Sunt recunoscătoare pentru fiecare sacrificiu și pentru toată dragostea ta și te admir mai ales pentru felul remarcabil în care te-ai transformat de-a lungul anilor. Sunt mândră că sunt fiica ta!”

În spatele acestor cuvinte se află o poveste de viață deloc ușoară. Părinții actriței au divorțat când ea avea doar 12 ani, după o perioadă tensionată, marcată de conflicte. Ulterior, la vârsta de 18 ani, Monica a trecut printr-o pierdere devastatoare, după ce tatăl ei s-a sinucis.

„Separarea e destul de urâtă, dar, chiar şi aşa, mi s-a părut că e mai bine ca ei să fie fericiţi separat decât să continue împreună, dar nefericiţi. (…) Însă cel mai traumatizant moment a fost când, la şedinţa publică, de faţă cu mulţi alţi oameni pe care eu nu-i cunoaşteam, a trebuit să aleg între mama şi tata, să spun de cine îmi place mai mult, cu cine vreau să locuiesc în continuare. E îngrozitor să spui ‘cu mama’ în timp ce-ţi ţii tatăl de mână. Nu te mai poţi uita la el de ruşine pentru că a fost nevoit să îndure umilinţa abandonului unui copil care, în momentul ăla, poate să însemne întreaga lume pentru el”, mărturisea ea într-un interviu din 2017 pentru Adevărul.

Actrița a rememorat și impactul profund pe care l-a avut moartea tatălui asupra ei, într-o perioadă deja dificilă din viața sa. În același timp, a evidențiat eforturile mamei sale de a menține echilibrul familiei și de a le oferi copiilor stabilitate, în ciuda greutăților.

„M-a afectat teribil pierderea lui bruscă, chiar în vara când învăţam pentru admiterea la facultate. A fost foarte dificil. Şi, într-adevăr, a fost o adolescenţă grea, dar căreia, într-un fel, îi sunt recunoscătoare, pentru că, poate dacă noi nu eram într-o situaţie aşa de dificilă financiar, de exemplu, după plecarea lui tata, nu s-ar fi născut aşa repede în minte simţul responsabilităţii. O vedeam pe mama neajutorată, muncea foarte mult, venea de la 30 de copii la grădiniţă, la 3 copii acasă. Şi atunci am simţit nevoia de a participa la veniturile familiei, aşa că m-am angajat prima dată la 16 ani, la o terasă lângă gară. Am minţit că am, de fapt, 18 ani, altfel nu m-ar fi primit. Ca să nu creez îndoieli, m-am machiat mai strident, mi-am pus nişte şosete în sutien şi aşa am primit postul!”, a mai povestit actrița.

Adevărul din spatele aparițiilor glam

La 47 de ani, Monica Bîrlădeanu rămâne una dintre cele mai admirate prezențe din spațiul public românesc. Nu doar pentru cariera sa solidă în film și televiziune, ci și pentru felul în care arată: în formă, echilibrată, mereu cu o energie care pare să contrazică cifrele din buletin. Recent, actrița a vorbit deschis despre disciplina din spatele aparițiilor sale impecabile și despre efortul real care stă în spatele unui corp sănătos.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultatele sau momentele în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt. Da… merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân în ring încă un pic când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul de după efort, încât credeam că va blura imaginea. Însă, după 40 de ani, mișcarea este absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro