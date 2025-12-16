Mesajul special transmis de Monica Bîrlădeanu de ziua ei de naștere. Actrița a împlinit 47 de ani: „Am ales liniștea, prezența celuilalt…”

Monica Bîrlădeanu a împlinit 47 de ani și a dezvăluit pe rețelele de socializare cum și-a petrecut ziua de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Pe 12 decembrie, Monica Bîrlădeanu a împlinit 47 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua de naștere alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță, și a povestit cum a decurs aniversarea din acest an.

Monica Bîrlădeanu a împlinit 47 de ani

Monica Bîrlădeanu a preferat ca în acest an să aibă parte de o aniversare discretă, așa că a petrecut-o în compania soțului ei, Valeriu Gheorghiță. Actrița a dezvăluit că s-au bucurat de o seară romantică și a împărtășit o imagine rară cu ei într-o ipostază tandră. 

„Anul acesta, de ziua mea, am ales liniștea, prezența celuilalt și iubirea.
Doar noi doi, o seară frumoasă și sentimentul că suntem undeva departe.
Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru gândurile, mesajele și urările voastre – m-am bucurat de fiecare dintre ele și le port cu mine.
Love.”

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie 2024 și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz. Actrița și soțul ei trăiesc o poveste de dragoste discretă și sunt rezervați când vine vorba de apariții împreună.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la fabuloasa lor nuntă, ocazie cu care actrița a dezvăluit imagini inedite de la eveniment.

Fotografiile postate de Monica Bîrlădeanu pe rețelele de socializare au fost însoțite și de un text emoționant.

„A trecut un an de la ziua în care am spus „DA', și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră ne hrănește relația și pe fiecare dintre noi.
I-aș spune „DA” din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a declarat Monica.

Monica Bîrlădeanu, experiență inedită în carieră

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci și Taximetriști. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor. În prezent, actrița poate fi văzută în serialul „Groapa.”

După nenumărate proiecte de succes în televiziune și film, Monica Bîrlădeanu a acceptat cu bucurie și cu brațele deschise provocarea de a urca pe scena teatrului. Actrița face parte din distribuția spectacolului „Minciuna nu are picioare atât de scurte”, regizat de Daniela Nane, care este o producție a teatrului independent Luceafărul. Pe Instagram, Monica Bîrlădeanu a recunoscut că a avut mari emoții când s-a aflat în fața publicului.

„Aseară am urcat pentru prima dată pe scenă într-o piesă de teatru. După 20 de ani de film și televiziune, pot să spun cu toată sinceritatea că am avut emoții amețitoare. Să dau viață Joannei Black și Joannei White – două fațete, două adevăruri, două lumi care se confruntă în „Minciuna nu are picioare atât de scurte” – a fost o provocare pe care am îmbrățișat-o cu toată ființa mea. Teatrul are un fel de a te pune față în față cu vulnerabilitatea ta, cu respirația publicului, cu liniștea din sală și cu adevărul. Și ieri, am simțit toate acestea cu o intensitate pe care nu o voi uita curând. Le mulțumesc din inimă tuturor celor care au ales să fie cu noi, într-o seară în care Bucureștiul era aproape imposibil de navigat. Ați venit în pofida traficului, a ploii, a haosului din oraș — și mi-ați oferit una dintre cele mai emoționante seri din viața mea. Mulțumesc colegilor si @danielanane_official care semnează regia, pentru încredere, pentru răbdare și pentru bucuria de a fi împreună pe scenă.”

Citește și:
Anunțul emoționant făcut de Alina Eremia în ziua în care a împlinit 32 de ani: „Toată iubirea necondiționată pe care ne-o arată…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: "Te iubesc"
People
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: "Te iubesc"
Noi detalii despre moartea regizorului Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
People
Noi detalii despre moartea regizorului Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
Ce vedete fac parte din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026 și când începe emisiunea la Antena 1
People
Ce vedete fac parte din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026 și când începe emisiunea la Antena 1
Angelina Jolie, adevărul despre operația de dublă mastectomie și cicatricile rămase: "Când văd alte femei care au curajul să le arate..."
People
Angelina Jolie, adevărul despre operația de dublă mastectomie și cicatricile rămase: "Când văd alte femei care au curajul să le arate..."
Alina Pușcău, despre fabuloasa sumă pe care a primit-o pentru a poza nud pentru ediția americană a revistei Playboy: "Aveam succes tot timpul"
People
Alina Pușcău, despre fabuloasa sumă pe care a primit-o pentru a poza nud pentru ediția americană a revistei Playboy: "Aveam succes tot timpul"
Anunțul emoționant făcut de Alina Eremia în ziua în care a împlinit 32 de ani: "Toată iubirea necondiționată pe care ne-o arată..."
People
Anunțul emoționant făcut de Alina Eremia în ziua în care a împlinit 32 de ani: "Toată iubirea necondiționată pe care ne-o arată..."
Libertatea
Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai ei, Alexia și Aris. „Desigur că i-a „amprentat’ celebritatea mea”
Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai ei, Alexia și Aris. „Desigur că i-a „amprentat’ celebritatea mea”
Cum arată bradul de Crăciun din casa Andreei Bănică. Copiii ei l-au împodobit: „Eu doar am ajutat la desfăcut”
Cum arată bradul de Crăciun din casa Andreei Bănică. Copiii ei l-au împodobit: „Eu doar am ajutat la desfăcut”
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Cum se menține actrița Mirela Oprișor în formă, la vârsta de 52 de ani. „Mă duc acolo și nu comentez nimic”
Cum se menține actrița Mirela Oprișor în formă, la vârsta de 52 de ani. „Mă duc acolo și nu comentez nimic”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Ozana Barabancea, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Andrew a împlinit 25 de ani
Ozana Barabancea, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Andrew a împlinit 25 de ani
Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor
Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Gabi Tamaș, Aris Eram și Cristian Boureanu, printre concurenții noului sezon Survivor România! Și surprizele nu se opresc aici!! Incredibil cine mai participă!
Gabi Tamaș, Aris Eram și Cristian Boureanu, printre concurenții noului sezon Survivor România! Și surprizele nu se opresc aici!! Incredibil cine mai participă!
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
catine.ro
5 semne zodiacale ar putea fi destinate bogăției în 2026. Află dacă te numeri printre ele
5 semne zodiacale ar putea fi destinate bogăției în 2026. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat. El este principalul suspect în decesul părinților săi
Fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat. El este principalul suspect în decesul părinților săi
Cele mai bune metode de udare a orhideelor, conform experților în grădinărit
Cele mai bune metode de udare a orhideelor, conform experților în grădinărit
Mai multe din people
George Clooney, decizie neașteptată pe plan profesional după o discuție cu soția sa, Amal. Ce a hotărât actorul
George Clooney, decizie neașteptată pe plan profesional după o discuție cu soția sa, Amal. Ce a hotărât actorul
People

George Clooney a anunșat că nu va mai acea scene care să implice sărutul în filmele sale.

+ Mai multe
Lavinia Pîrva a cântat pe scenă alături de Ștefan Bănică. Artista, mesaj emoționant: "Multă iubire și un sentiment..."
Lavinia Pîrva a cântat pe scenă alături de Ștefan Bănică. Artista, mesaj emoționant: "Multă iubire și un sentiment..."
People

Lavinia Pîrva a publicat imagini de la concertul lui Ștefan Bănică, unde au cântat împreună.

+ Mai multe
Kristen Stewart, confesiuni rare despre căsnicia cu soția sa, Dylan Meyer, la opt luni după ce s-au căsătorit
Kristen Stewart, confesiuni rare despre căsnicia cu soția sa, Dylan Meyer, la opt luni după ce s-au căsătorit
People

Kristen Stewart a vorbit deschis despre căsnicia cu partenera ei de viață, Dylan Meyer.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC