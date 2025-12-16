Mesajul special transmis de Monica Bîrlădeanu de ziua ei de naștere. Actrița a împlinit 47 de ani: „Am ales liniștea, prezența celuilalt…”

Pe 12 decembrie, Monica Bîrlădeanu a împlinit 47 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua de naștere alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță, și a povestit cum a decurs aniversarea din acest an.

Monica Bîrlădeanu a împlinit 47 de ani

Monica Bîrlădeanu a preferat ca în acest an să aibă parte de o aniversare discretă, așa că a petrecut-o în compania soțului ei, Valeriu Gheorghiță. Actrița a dezvăluit că s-au bucurat de o seară romantică și a împărtășit o imagine rară cu ei într-o ipostază tandră.

„Anul acesta, de ziua mea, am ales liniștea, prezența celuilalt și iubirea.

Doar noi doi, o seară frumoasă și sentimentul că suntem undeva departe.

Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru gândurile, mesajele și urările voastre – m-am bucurat de fiecare dintre ele și le port cu mine.

Love.”



Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie 2024 și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz. Actrița și soțul ei trăiesc o poveste de dragoste discretă și sunt rezervați când vine vorba de apariții împreună.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la fabuloasa lor nuntă, ocazie cu care actrița a dezvăluit imagini inedite de la eveniment.

Fotografiile postate de Monica Bîrlădeanu pe rețelele de socializare au fost însoțite și de un text emoționant.

„A trecut un an de la ziua în care am spus „DA', și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră ne hrănește relația și pe fiecare dintre noi.

I-aș spune „DA” din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a declarat Monica.

Monica Bîrlădeanu, experiență inedită în carieră

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci și Taximetriști. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor. În prezent, actrița poate fi văzută în serialul „Groapa.”

După nenumărate proiecte de succes în televiziune și film, Monica Bîrlădeanu a acceptat cu bucurie și cu brațele deschise provocarea de a urca pe scena teatrului. Actrița face parte din distribuția spectacolului „Minciuna nu are picioare atât de scurte”, regizat de Daniela Nane, care este o producție a teatrului independent Luceafărul. Pe Instagram, Monica Bîrlădeanu a recunoscut că a avut mari emoții când s-a aflat în fața publicului.

„Aseară am urcat pentru prima dată pe scenă într-o piesă de teatru. După 20 de ani de film și televiziune, pot să spun cu toată sinceritatea că am avut emoții amețitoare. Să dau viață Joannei Black și Joannei White – două fațete, două adevăruri, două lumi care se confruntă în „Minciuna nu are picioare atât de scurte” – a fost o provocare pe care am îmbrățișat-o cu toată ființa mea. Teatrul are un fel de a te pune față în față cu vulnerabilitatea ta, cu respirația publicului, cu liniștea din sală și cu adevărul. Și ieri, am simțit toate acestea cu o intensitate pe care nu o voi uita curând. Le mulțumesc din inimă tuturor celor care au ales să fie cu noi, într-o seară în care Bucureștiul era aproape imposibil de navigat. Ați venit în pofida traficului, a ploii, a haosului din oraș — și mi-ați oferit una dintre cele mai emoționante seri din viața mea. Mulțumesc colegilor si @danielanane_official care semnează regia, pentru încredere, pentru răbdare și pentru bucuria de a fi împreună pe scenă.”

Foto: Instagram

