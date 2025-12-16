Anunțul emoționant făcut de Alina Eremia în ziua în care a împlinit 32 de ani: „Toată iubirea necondiționată pe care ne-o arată…”

Alina Eremia a împlinit 32 de ani și cu această ocazie a dezvăluit care este cea mai mare dorință a ei în acest moment.

  Actualizat 16.12.2025, 09:00
Alina 1
Alina Eremia este una dintre cele mai îndrăgite voci din muzica românească. Melodiile sale încărcate de emoție reușesc să creeze o conexiune profundă cu publicul, iar fanii așteaptă mereu cu entuziasm noile sale proiecte muzicale și colaborări.

Alina Eremia a împlinit 32 de ani

Alina Eremia a împlinit 32 de ani și cu această ocazie a dezvăluit care este cea mai mare dorință a ei în acest moment.

Artista a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini de la aniversarea sa, în care apare ținând în mână un tort, dar și alături de soțul ei, Edi Barbu, de părinți și fratele ei.

Însă, fotografiile cu care Alina Eremia și-a emoționant comunitatea au arătat latura sensibilă și umanitară a ei. Ea a postat mai multe imagini de la mai multe asociații care se ocupă cu salvarea și îngrijirea animalelor fără stăpân, încurajându-și fanii să doneze în sprijinul acestora.

„De ziua mea îm doresc să îi protejăm și să fim vocea celor care nu pot vorbi. Să încercăm să le oferim măcar o parte din toată iubirea necondiționată pe care ne-o arată și să susținem oamenii care salvează acolo unde alții abandonează. Să fim Moș Crăciun pentru copiii care doar au auzit de el. Să nu uităm să fim mai prezenți în viețile celor dragi”, a scris artista pe imaginile din carusel.

Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii

Alina Eremia are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare, cărora le împărtășește detalii despre viața ei personală și profesională.

Cântăreața și-a anunțat fanii că va lua o pauză de pe TikTok pentru o perioadă nedeterminată, decizie luată din cauza problemelor tehnice cu care se confruntă pe această platformă de socializare.

„Bună, prieteni. Nici măcar nu știu dacă o să vedeți acest video, având în vedere că am probleme cu contul. Nu prea se postează, nu îmi afișează conținutul, dar eu îl fac oricum”, a povestit Alina Eremia. „Vreau să vă anunț că, până se remediază problema, o să iau o pauză de TikTok, pe o perioadă nedeterminată”.

Artista a ținut să le reamintească fanilor că peste câteva zile va lansa o nouă piesă, în colaborare cu Mihail.

„În cazul în care, din fericire, ajunge la voi acest video să știți că joi lansez piesă împreună cu Mihail.”, a mai spus Alina Eremia.

Alina Eremia, confesiuni despre standardele care au afectat-o

Ajunsă cunoscută încă din adolescență, Alina Eremia s-a confruntat cu numeroase provocări, printre care și dorința de a se încadra în tiparele impuse femeilor din showbiz.

„Avem tendința asta, să creștem repede, că viața asta de adult te atrage. (…) Noi am fost forțate să devenim femei mult mai rapid, da, mi se pare că procesul ăsta a fost mai accelerat. Am fost în văzul tuturor. (…) Eu oricum cred că și așteptările societății sunt puțin dezechilibrate și că se așteaptă în permanență să fim impecabile, acest calificativ care pe mine mă enervează. Mi se pare că oricum suntem mai taxate decât bărbații, în general”, a povestit Alina Eremia în cadrul podcastului moderat de Sore.

Această presiune a dus-o, la un moment dat, să urmeze regimuri alimentare extreme, care i-au afectat starea de sănătate.

„Cred că femeia are niște resurse fantastice. Și noi, în perioada în care era mici, cred că și noi am încercat să ne încadrăm în acele standarde. Țineam dieta cu iaurt și pofteam la tot ce era dulce posibil. Mi se pare că e un proces, mi se pare că lucrurile sunt mult mai blânde acum cu femeile, față de cum erau în trecut. Important e să îți dai seama că perfecțiunea e o iluzie și că frumusețea stă fix în imperfecțiuni și în vulnerabilități și că ar trebui să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem, nu cum se așteaptă alții să fim”, a adăugat artista, conform sursei citate.

