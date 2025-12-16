Noi detalii despre moartea regizorului Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții

Un caz cutremurător zguduie Hollywood-ul și una dintre cele mai respectate familii din industria filmului. Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al celebrului regizor Rob Reiner, a fost arestat și pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi, într-un dosar de dublu omor care a șocat atât autoritățile, cât și lumea showbizului.

Nick Reiner, arestat pentru dublă crimă

Tragedia a ieșit la iveală duminică, 14 decembrie, în jurul orei 15:30, când echipajele de urgență au fost chemate la reședința familiei Reiner din cartierul exclusivist Brentwood, Los Angeles, pentru un presupus caz medical. La fața locului, salvatorii au descoperit trupurile neînsuflețite ale lui Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și ale soției sale, Michele Singer Reiner, de 68 de ani. Ancheta preliminară a indicat că ambii prezentau răni provocate de un obiect tăietor, compatibile cu un atac cu cuțitul.

JUST IN : LAPD photos of Rob Reiner's son Nick being arrested in L.A. 24 hours after a blowout fight at Conan O'Brien's Christmas party. pic.twitter.com/PXBIo4inem — ApeX (@CubanOnlyTrump) December 16, 2025

La scurt timp după descoperirea crimelor, investigația a fost preluată de Divizia de Omucideri a Poliției din Los Angeles. Duminică seara, Nick Reiner a fost localizat și reținut în apropierea unei stații de metrou, la aproximativ 15 mile distanță de locuința familiei. Imagini difuzate ulterior de autorități îl arată pe suspect imobilizat la sol și încătușat de forțele de ordine. Acesta a fost arestat cu sprijinul U.S. Marshals și se află în prezent în custodia autorităților, fiind încarcerat fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune. Surse judiciare au confirmat că Nick Reiner a fost plasat sub observație specială, inclusiv sub monitorizare pentru risc suicidar, din cauza problemelor sale cunoscute de sănătate mintală.

DRAMATIC PHOTOS SHOW ROB REINER'S SON NICK ARRESTED FOR PARENTS' MURDER NEAR LA METRO STATION



24 hours after a blowout fight at Conan O'Brien's Christmas party.



Newly released photos from the LAPD Gang and Narcotics Unit show Nick Reiner, 32, being pinned to the ground and… pic.twitter.com/wceNKKFGri — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 16, 2025

Ancheta scoate la iveală un context extrem de tensionat în familie. Potrivit informațiilor apărute în presă, în seara de dinaintea crimelor ar fi avut loc o ceartă extrem de violentă între Nick și părinții săi, conflict care ar fi izbucnit la o petrecere de Crăciun organizată de Conan O’Brien. Martori susțin că Rob și Michele ar fi părăsit evenimentul după altercație. Nu este clar dacă Nick a plecat sau nu de la petrecere în același timp.

Fiica cea mică și-a descoperit părinții decedați

Descoperirea trupurilor a fost făcută de fiica mai mică a cuplului, Romy Reiner, în vârstă de 28 de ani, care a alertat imediat autoritățile. Conform unor surse din anchetă, aceasta ar fi declarat că un membru al familiei este „periculos” și ar trebui luat în calcul ca suspect, informație care a accelerat cursul investigației.

Dosarul capătă o dimensiune și mai dramatică pe fondul relației complicate dintre Nick Reiner și tatăl său. Surse apropiate familiei au declarat că Nick ar fi trăit ani întregi cu un profund sentiment de frustrare și inferioritate, resimțind presiunea uriașă de a se ridica la nivelul unui nume legendar. Rob Reiner nu a fost doar un actor iconic în „All in the Family”, ci și unul dintre cei mai respectați regizori ai Hollywood-ului, cu o carieră impresionantă care include zeci de producții premiate. El a fost apreciat de critici pentru regia unor filme precum The Sure Thing (1985), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) și A Few Good Men (1992), acesta din urmă fiind nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai bun film, precum și The American President (1995). La rândul său, bunicul lui Nick, Carl Reiner, a fost o figură emblematică a comediei americane timp de peste șapte decenii.

În contrast, Nick Reiner s-a confruntat încă din adolescență cu dependența de droguri și cu probleme serioase de sănătate mintală. El a vorbit public despre luptele sale, inclusiv despre numeroasele internări în centre de reabilitare și perioadele de instabilitate, experiențe care au stat la baza filmului semi-autobiografic „Being Charlie”, lansat în 2015 și regizat chiar de tatăl său. La acel moment, Nick declara că relația cu familia sa se afla pe un drum al reconcilierii.

Acea aparentă apropiere pare însă să fi avut un final tragic. Moartea lui Rob și a lui Michele Reiner lasă în urmă o familie devastată. Într-un comunicat comun, rudele apropiate au vorbit despre o pierdere „bruscă și de neconceput”. Rob Reiner lasă în urmă copii Jake Reiner și Romy Reiner, precum și pe fiica adoptivă Tracy Reiner, din căsnicia cu actrița Penny Marshall. Tracy a declarat, vizibil șocată, că provine „din cea mai minunată familie” și că încă nu își poate găsi cuvintele.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit încă toate detaliile oficiale legate de mobilul crimei.

foto: Profimedia

