Filme biografice de neratat despre celebritățile de la Hollywood și industria cinematografică

În cazul în care te numeri printre persoanele care vor să exploreze tot ceea ce înseamnă industria cinematografică și să descoperi povești reale, aceste filme biografice de mai jos sunt perfecte pentru tine. De la experiențe dramatice, fenomenul rasismului la Hollywood, politică și dragoste, cu siguranță vei găsi în această listă o peliculă care te va inspira.

Sunset Boulevard (1950)

Sunset Boulevard este un film clasic regizat de Billy Wilder care îmbină drama cu evenimentele reale petrecute la Hollywood în 1950. Pelicula îl urmărește pe scenaristul Joe Gillis care nu este în stare să își vândă opera, are multe datorii și se gândește la posibilitatea de a se întoarce în orașul natal pentru a lucra într-un birou. O întâlnește pe Norma Desmond, o fostă vedetă a filmului mut. Norma e hotărâtă să revină în lumina reflectoarelor, așa că îi propune lui Joe să o ajute să scrie un scenariu. Relația lor devine periculoasă în momentul în care Joe se îndrăgostește de o tânără scriitoare pe nume Betty Schaefer.

Chaplin (1992)

Robert Downey Jr. l-a jucat pe Charlie Chaplin în acest film din 1992, care urmărește întregul său parcurs, de la perioada în care s-a format în Anglia, momentele de glorie din America, până la viața personală. Pelicula oferă publicului o perspectivă asupra succeselor de care a avut parte în carieră și asupra deciziilor într-o industrie în continuă schimbare.

Ed Wood (1994)

Filmul acesta spune adevărata poveste a regizorului Ed Wood, interpretat de Johnny Depp. El se luptă ca să devină un regizor apreciat și nu este deloc dispus să renunțe la dorințele sale, în ciuda faptului că îi lipsește talentul. Pe lângă distribuția perfectă care include nume celebre, printre care Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette și Bill Murray, acest film biografic oferă o imagine de ansamblu cu privire la ceea ce ai nevoie pentru a te bucura de succes la Hollywood.

Introducing Dorothy Dandridge (1999)

Halle Berry o joacă pe Dorothy Dandridge în acest film din 1999 despre viața celebrei artiste, de la debutul ei ca dansatoare, momentul în care devine prima actriță de culoare care a primit o nominalizare la Oscar, până la sfârșitul ei tragic. Filmul abordează și tema rasismului și surprinde dificultățile prin care a trecut Dorothy Danbridge în industria cinemagrafică a anilor 1950. Este prezentată și relația pe care a avut-o cu regizorul Otto Preminger, care în ciuda faptului că a ajutat-o în carieră, a făcut-o să ia unele decizii greșite.

The Aviator (2004)

Povestea lui Howard Hughes, cunoscutul regizor, avitator și om de afaceri, începând cu primii ani din carieră, este transpusă în acest film biografic. Leonardo DiCaprio îl joacă pe Howard Hughes, iar pelicula arată obsesia acestuia de a face cel mai bun film din toate timpurile.

My Week With Marilyn (2011)

My Week With Marilyn este un film impresionant despre una dintre cele mai celebre actrițe din toate timpurile, și anume Marilyn Monroe. Se bazează pe povestea lui Colin Clark, care documentează relația tensionată dintre Monroe și Laurence Oliver, producătorul și regizorul filmului The Prince and The Showgirl din 1957. Michelle Williams este cea care o interpretează pe Marilyn Monroe în acest film regizat de Simon Curtis și care dezvăluie presiunile de a lucra pe un platou de filmare, precum și dezavantajele faimei.

Trumbo (2015)

În 1947, Dalton Trumbo, jucat de Bryan Cranston, a fost un scenarist de top de la Hollywood, asta până când el și alți artiști au fost puși pe lista neagră pentru opiniile lor politice. Filmul arată cum Dalton Trumbo și-a folosit inteligența pentru a câștiga două premii Oscar, dar prezintă și o imagine asupra peisajului politic de la Hollywood din acea perioadă, toate alături de o distribuție care îi include pe David James Elliott, Christian Berkel, Helen Mirren și nu numai.

The Disaster Artist (2017)

The Disaster Artist îl prezintă pe Greg Sestero care aspiră la o carieră în actorie. El se împrietenește cu excentricul regizor Tommy Wiseau, interpretat de James Franco, care a și regizat acest film. Cei doi pornesc într-o călătorie la Hollywood pentru a-și vedea visul devenit realitate. Pelicula pătrunde în lumea suprinzătoare a acestei industrii și abordează maniera prin care poți ajunge să faci un film la Hollywood.

Seberg (2019)

Având ca sursă de inspirație evenimente reale, pelicula spune povestea actriței și activistei Jean Seberb. La sfârșitul anilor 1960, ea a fost vizată de către FBI ca urmare a implicării sale politice și romantice cu Hakim Jamal, un activist pentru drepturile civile. Actrița Kristen Stewart o joacă pe Jean Seberg în acest film care explorează tensiunile din spatele celebrității.

Mank (2020)

Filmat alb-negru pentru a readuce atmosfera Hollywood-ului anilor 1930, pelicula în regia lui David Fincher spune povestea scenaristului Herman J. Mankiewicz, în lupta sa pentru terminarea scenariului pentru filmul Citizen Kane. Mank are în prim-plan ascensiunea scenaristului și relațiile pe care și le construiește pe parcurs.

