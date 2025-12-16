Madonna, imagine emoționantă alături de fiul său, Rocco, și fostul soț, Guy Ritchie, la 10 ani de la lupta pentru custodie

Madonna a apărut într-o fotografie de familie alături de fiul ei, Rocco, și fostul partener, Guy Ritchie, după mai bine de 10 ani de la bătăliile juridice.

Madonna și fostul ei soț, Guy Ritchie, s-au reunit pentru un motiv cu totul special: susținerea carierei artistice în plină ascensiune a fiului lor, Rocco Ritchie.

Madonna, în aceeași fotografie cu fostul soț

Rocco, în vârstă de 25 de ani, a organizat o expoziție de artă la Londra pe 12 decembrie, iar ambii săi părinți celebri au fost prezenți pentru a-l sprijini. Momentul a fost imortalizat într-o fotografie de familie pe care tânărul artist a publicat-o pe Instagram. În imagine, Rocco apare zâmbitor, poziționat între Madonna, în vârstă de 67 de ani, și Guy Ritchie, 57 de ani, în fața a două dintre portretele sale.

În descrierea postării, Rocco le-a mulțumit părinților pentru susținere și a vorbit deschis despre percepțiile publice legate de parcursul său artistic.

„Este evident de ce unii oameni ar putea avea rezerve sau judecăți la adresa mea și nu îi condamn. Cu toate acestea, sunt mândru de cine sunt, dar și mai mândru să îi am pe amândoi părinții mei în aceeași încăpere, susținându-mă. Munca ar trebui să vorbească de la sine, de aceea expoziția s-a numit ‘Talk Is Cheap'”, a scris el luni, 15 decembrie.

Madonna și regizorul britanic au fost căsătoriți între anii 2000 și 2008, iar apariția lor împreună la acest eveniment reprezintă o rară reuniune publică a fostului cuplu. În luna septembrie, artista a vorbit despre relația complicată cu Guy Ritchie într-un episod al podcastului On Purpose, realizat de Jay Shetty, unde a rememorat lupta dureroasă pentru custodia lui Rocco din 2015. La acea vreme, fiul lor avea 15 ani, iar cei doi părinți au trecut prin luni întregi de procese pentru a stabili unde urma să locuiască adolescentul.

„Chiar dacă mariajul meu nu a funcționat și, până la urmă, multe căsnicii nu funcționează”, spunea Madonna. „Oamenii se căsătoresc cu persoana nepotrivită, nu sunt pe aceeași lungime de undă, nu sunt meniți să fie împreună. Dar cineva care încearcă să îmi ia copilul de lângă mine a fost ca și cum… ar fi vrut să mă omoare. Așa am simțit atunci.”

Artista își susține fiul în cariera artistică

De-a lungul timpului, Madonna și-a arătat constant sprijinul față de pasiunea artistică a lui Rocco. În aprilie 2024, ea a fost prezentă la o altă expoziție a fiului său, organizată la Miami. Atunci, artista a scris pe Instagram: „Sunt atât de fericită că am avut o seară liberă ca să mă bucur de cea mai nouă colecție de picturi a fiului meu Rocco, intitulată ‘Pack A Punch’, inspirată de luptătorii de Muay Thai. Sunt atât de mândră!”

Rocco a vorbit deschis despre pasiunea sa pentru pictură într-un interviu acordat anul trecut publicației Whitewall, explicând că mediul în care a crescut i-a influențat decisiv parcursul profesional.

„Pictez de când eram copil. Așa cum probabil știți, am crescut într-o casă în care creativitatea era dusă la extrem”, a spus el. „Mama nu ne-a lăsat prea mult de ales, lucru pentru care acum îi sunt foarte recunoscător, dar ne-a făcut să încercăm toate formele de exprimare artistică.” Într-un interviu mai recent pentru Fantastic Man, Rocco a adăugat că Madonna obișnuiește să îi povestească despre artiști legendari precum Jean-Michel Basquiat, cu care ea a avut o relație în trecut, sau Keith Haring.

La expoziția de la Londra, Rocco a inclus și un portret al surorilor sale gemene, Stella și Estere, în vârstă de 13 ani, pe care Madonna le-a adoptat în 2017. Artistul a distribuit pe Instagram Stories o fotografie în care apare alături de fete, glumind: „Surorile nu au fost prea impresionate de portretul lor.”

Fotografia de familie postată de Rocco, în care apare alături de Madonna și Guy Ritchie, a atras numeroase reacții, inclusiv din partea actriței Debi Mazar, prietenă apropiată a Madonnei, care a comentat: „Boom. Felicitări.”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
