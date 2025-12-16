Alina Pușcău, despre fabuloasa sumă pe care a primit-o pentru a poza nud pentru ediția americană a revistei Playboy: „Aveam succes tot timpul”

Alina Pușcău, model român cu o carieră internațională de succes, în vârstă de 44 de ani, s-a născut în București și mai bine de un deceniu a trăit în Los Angeles, acolo unde și-a consolidat reputația în industria modei.

Câți bani a primit Alina Pușcău pentru a poza nud în Playboy US

Este una dintre cele mai cunoscute românce din lume, este o prezență care face furori atunci când intră într-o încăpere… și a impresionat în noul sezonul Asia Express.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcău a vorbit deschis despre perioada pe care a petrecut-o în America, dar și despre decizia de a poza nud în revista Playboy US.

Modelul a povestit că imaginile care au apărut în revistă au fost realizate de fostul ei partener, iar pentru apariția în revistă a primit 500.000 de dolari.

„Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy. Fostul meu a făcut pozele. Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul. El venea cu o idee, eu cu o idee și uite așa. Și tot timpul îmi apăreau oportunități de genul acesta în care mă implicam, dar nu știam ce se întâmplă, chiar dacă nu aveam talent”, a spus vedeta.

Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express

Unul dintre cele mai așteptate momente din Asia Express l-a constituit schimbarea echipelor, lucru întâmpinat cu amuzament de unii concurenți și cu nemulțumire de alții. În urma schimbării, Alina Pușcău și Dan Alexa au format o echipă pe parcursul a 24 de ore.

Alina Pușcău a vorbit acum despre scenele de la Asia Express 2025 în care apare alături de Dan Alexa, scene care au fost mult comentate pe rețelele de socializare. Ea a vorbit despre momentul când l-a mângâiat pe păr pe antrenor, în mașină, dar și despre noaptea când au dormit împreună.

„Ei n-au dat faza asta la TV! Ne-au dat niște cuvinte și eu credeam că o să fie o piesă de teatru. De aia l-am mângâiat pe păr și pe față. Dar nu au dat asta! Au dat la TV doar când puneam mâna pe părul lui”, a povestit Alina Pușcău în cadrul podcastului Colegi de Cameră, al celebrilor Cătălin Bordea si Nelu Cortea.

În ceea ce privește noaptea petrecută împreună, Alina Pușcău a recunoscut că nu s-a simțit bine să doarmă lângă un bărbat care nu îi este nici prieten, nici partener romantic.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: ‘Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat’. El a zis: ‘Nu, sora mea’. Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el. Eu așa sunt pentru că e vorba de energie. Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la 2 noaptea că nu înțelegea”, a mai spus modelul.

Citește și:

Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: „Fie că vrem sau nu să recunoaștem…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro