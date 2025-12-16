Valori individuale care sunt foarte importante și în cuplu

Valorile individuale îți dau sens. Respectarea lor reprezintă până la urmă împlinirea nevoilor emoționale și iată cum ajungi să te simți în siguranță, protejată, importantă, auzită, văzută. Faci asta în relație tu cu tine, iar apoi o faci în relație cu partenerul și beneficiarul devine însăși cuplul.

Sănătatea

Când valoarea numită sănătate este respectată în cuplu nu doar că devine mai simplu să răspunzi la întrebarea clasică ce mâncăm diseară, ci te sprijini reciproc pentru a fi în formă și a avea un stil de viață sănătos. Amândoi prioritizați un somn de calitate, alimente preparate într-o anumită manieră, faceți sport împreună sau separat. Cel mai probabil și modul de a petrece timpul liber împreună este influențat de perspectiva sănătății, mai mult sau mai puțin activ.

Poate că aveți plimbări lungi, mergeți cu bicicletele, evadați des în zone montane pentru a face trasee etc. Și mersul la medic este o prioritate, niciunul dintre voi nu ratează analize anuale sau consult de rutină. Până la urmă nimeni nu intră în rol de îngrijitor, nimeni nu se îngrijorează că celălalt e delăsător. Sunteți doi adulți responsabili, fiecare are grijă de sine și împreună consolidați și susțineți această perspectivă a grijii de sine.

Prietenia

Când prietenia este o valoare importantă pentru voi se conturează două direcții. Cea în care cultivați prietenia dintre voi doi, completând astfel triunghiul în care sunt adăugate asumarea relației și pasiunea. Prietenia înseamnă și intimitate, discutați despre ce vă apasă, nu țineți secrete, sunteți apropiați emoțional. A doua direcție se referă la prietenia cu alți oameni, ceea ce nu vă duce în direcția fuziunii sau a izolării sociale. Aveți prieteni cu care vă întâlniți și împreună și separat, vă cultivați în continuare relațiile cu cei dragi.

Odihna și relaxarea

Este dificil de dus un cuplu unde un partener valorizează foarte mult relaxarea, își ia timp să se odihnească, să dezvolte hobby-uri, care echilibrează munca și viața personală, iar celălalt vede odihna drept lene și e orientat exclusiv spre performanță. Sunt doi oameni cu valori atât de diferite încât la un moment dat vor izbucni conflicte serioase. Cel care prețuiește relaxarea va fi acuzat că nu face. Cel axat pe performanță, și pentru care limita e cerul, e mai mult plecat de acasă. Doar trebuie să performeze profesional, financiar, și va pune o imensă presiune pe partenerul mai echilibrat. Când ambii au ca valoare relaxarea nu există acel sentiment de copleșire, stresul este gestionat mult mai eficient. Igiena stilului de viață e una luată foarte în serios.

Independența

Aceasta este o valoare personală care în cuplu necesită conturarea unor reguli clare ale relației, o parte importantă din ceea ce numim contractul relației. Căci discutăm despre independența și regulile financiare, independența lui ce fac singur și cum cer ajutor, cum mă aștept să îl primesc. Independența prin timpul personal alocat, activitățile agreate că se fac fără partenerul de cuplu, de unul singur sau cu prietenii. Independența care să asigure manifestarea identității personale, dar care să nu saboteze conexiunea emoțională din relație.

