Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi

Alina Eremia și Edi Barbu s-au bucurat de câteva zile de vis într-o locație însorită.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alina Eremia și Edi Barbu în vacanță (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 23

Alina Eremia trăiește din plin luna de miere prelungită. Artista s-a bucurat de câteva zile de răsfăț în Dubai, alături de soțul ei, Edi Barbu, iar imaginile publicate pe Instagram par desprinse dintr-o revistă de travel de lux.

Alina Eremia și Edi Barbu, vacanță în Dubai

Cu zâmbetul larg și o energie care trădează vacanța perfectă, Alina a împărtășit fanilor o serie de fotografii din locurile spectaculoase în care au ajuns împreună. De la restaurante elegante cu vedere spre skyline-ul impresionant al metropolei, până la plimbări pe plajă, artista a transmis că fiecare moment a fost o gură de aer proaspăt.

În descriere, Alina a ales o formulă simplă, dar care spune tot: „Perfect getaway”, un mesaj care completează perfect imaginile pline de lumină, relaxare și complicitate între cei doi.

Cântăreața, care și-a obișnuit urmăritorii cu un stil impecabil, a optat pentru ținute lejere, dar sofisticate: rochii vaporoase, accesorii discrete și o naturalețe care confirmă cât de bine îi priește dragostea.

Vacanța din Dubai vine după o perioadă plină de proiecte muzicale și apariții publice, iar această evadare pare să fi fost modul lor de a se reconecta și de a se bucura, pur și simplu, unul de celălalt. Fanii au reacționat imediat la imaginile din vacanță, complimentând-o pentru look-ul radiant și pentru atmosfera romantică a postării.

Alina Eremia, dezvăluiri după nuntă

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit sâmbătă, pe 16 august. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024.

Pe contul ei de Instagram, Alina Eremia a făcut câteva declarații succinte după nunta cu Edi Barbu. Artista a ținut să le mulțumească tuturor persoanelor care s-au gândit la ei și le-au transmis urări de bine.

„Vă salută familia Barbu, proaspăt lansată pe piață, după ce s-a semnat contractul. Voiam să vă mulțumim din suflet pentru toate urările, toate mesajele, să stiți că ne-au ajuns direct la inimă. Vă mulțumim.”

Pe Instagram, Alina Eremia a făcut primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu.

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche.
A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a scris Alina Eremia pe Instagram.

Mircea, fratele Alinei Eremia, detalii neștiute despre nunta artistei

Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, a oferit mai multe detalii despre nunta spectaculoasă a artistei. Acesta a recunoscut că pentru întreaga familie a fost o zi încărcată cu o mulțime de emoții.

„Și eu îi doresc să aibă parte de cea mai frumoasă relație alături de Edy și să înflorească împreună. A fost un eveniment foarte frumos. Clar că, atât eu, cât și întreaga familie, am avut emoții. A fost o zi minunată, cu un vibe foarte bun. Ne-am întrecut în emoții. Ziua a decurs neașteptat de frumos. Atmosfera a fost crescendă. Oamenii au fost puși pe distracție, muzica foarte bună, iar petrecerea a ținut până în zori”, a declarat Mircea Eremia pentru Spynews.ro.

Citește și:
Ashley St. Clair, mărturisiri oneste despre conflictul cu Elon Musk și riscul de a fi evacuată: „Multe alegeri de viață discutabile'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds a fost oficial încheiat. Ce au decis judecătorii
People
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds a fost oficial încheiat. Ce au decis judecătorii
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
People
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major
People
Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
People
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: "Anul acesta nu vreau..."
People
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: "Anul acesta nu vreau..."
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. Cum a reacționat actorul
People
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. Cum a reacționat actorul
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Mai multe din people
În ce show TV ar vrea să participe Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu: "Ar fi o experiență interesantă"
În ce show TV ar vrea să participe Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu: "Ar fi o experiență interesantă"
People

Radu Ștefan Bănică nu exclude ideea de a participa într-o emisiune TV alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu.

+ Mai multe
Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: "Am făcut recent o analiză de sânge și..."
Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: "Am făcut recent o analiză de sânge și..."
People

Ce a descoperit Amalia Năstase după ce și-a făcut un set obișnuit de analize.

+ Mai multe
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului partener, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit actrița: "Bărbați ca tine sunt rari în această lume..."
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului partener, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit actrița: "Bărbați ca tine sunt rari în această lume..."
People

Recent, Mădălina Ghenea a fost prezentă în instanță, unde a participat la un proces de mare importanță pentru ea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC