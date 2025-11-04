Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi

Alina Eremia trăiește din plin luna de miere prelungită. Artista s-a bucurat de câteva zile de răsfăț în Dubai, alături de soțul ei, Edi Barbu, iar imaginile publicate pe Instagram par desprinse dintr-o revistă de travel de lux.

Alina Eremia și Edi Barbu, vacanță în Dubai

Cu zâmbetul larg și o energie care trădează vacanța perfectă, Alina a împărtășit fanilor o serie de fotografii din locurile spectaculoase în care au ajuns împreună. De la restaurante elegante cu vedere spre skyline-ul impresionant al metropolei, până la plimbări pe plajă, artista a transmis că fiecare moment a fost o gură de aer proaspăt.

În descriere, Alina a ales o formulă simplă, dar care spune tot: „Perfect getaway”, un mesaj care completează perfect imaginile pline de lumină, relaxare și complicitate între cei doi.

Cântăreața, care și-a obișnuit urmăritorii cu un stil impecabil, a optat pentru ținute lejere, dar sofisticate: rochii vaporoase, accesorii discrete și o naturalețe care confirmă cât de bine îi priește dragostea.

Vacanța din Dubai vine după o perioadă plină de proiecte muzicale și apariții publice, iar această evadare pare să fi fost modul lor de a se reconecta și de a se bucura, pur și simplu, unul de celălalt. Fanii au reacționat imediat la imaginile din vacanță, complimentând-o pentru look-ul radiant și pentru atmosfera romantică a postării.

Alina Eremia, dezvăluiri după nuntă

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit sâmbătă, pe 16 august. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024.

Pe contul ei de Instagram, Alina Eremia a făcut câteva declarații succinte după nunta cu Edi Barbu. Artista a ținut să le mulțumească tuturor persoanelor care s-au gândit la ei și le-au transmis urări de bine.

„Vă salută familia Barbu, proaspăt lansată pe piață, după ce s-a semnat contractul. Voiam să vă mulțumim din suflet pentru toate urările, toate mesajele, să stiți că ne-au ajuns direct la inimă. Vă mulțumim.”

Pe Instagram, Alina Eremia a făcut primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu.

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche.

A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a scris Alina Eremia pe Instagram.

Mircea, fratele Alinei Eremia, detalii neștiute despre nunta artistei

Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, a oferit mai multe detalii despre nunta spectaculoasă a artistei. Acesta a recunoscut că pentru întreaga familie a fost o zi încărcată cu o mulțime de emoții.

„Și eu îi doresc să aibă parte de cea mai frumoasă relație alături de Edy și să înflorească împreună. A fost un eveniment foarte frumos. Clar că, atât eu, cât și întreaga familie, am avut emoții. A fost o zi minunată, cu un vibe foarte bun. Ne-am întrecut în emoții. Ziua a decurs neașteptat de frumos. Atmosfera a fost crescendă. Oamenii au fost puși pe distracție, muzica foarte bună, iar petrecerea a ținut până în zori”, a declarat Mircea Eremia pentru Spynews.ro.

Foto: Instagram

