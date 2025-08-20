Ashley St. Clair, mărturisiri oneste despre conflictul cu Elon Musk și riscul de a fi evacuată: „Multe alegeri de viață discutabile”

Ashley St. Clair continuă să vorbească public despre conflictul cu Elon Musk, tatăl fiului ei. Creatoarea de conținut în vârstă de 26 de ani a lansat primul episod al podcastului Bad Advice, difuzat pe platforma X a miliardarului. La începutul episodului, St. Clair a descris perioada dificilă prin care a trecut în ultimul an.

„Ei bine, după un an de sinucidere profesională neplanificată, multe alegeri de viață discutabile și un gol în profilul meu de LinkedIn care nu poate fi explicat legal, am decis să încep un podcast”, a spus ea.

Tânăra a explicat apoi că a fost determinată să facă acest pas din motive financiare.

„Polymarket mi-a oferit 10.000 de dolari pentru a citi o reclamă. Așa că, acoperișul de deasupra capului meu este sponsorizat de Polymarket”, a declarat ea, adăugând că era cât pe ce să fie evacuată din casa sa.

În continuare, Ashley St. Clair a ironizat situația personală în care se află: „Nu pentru că m-a rugat cineva, ci pentru că, statistic vorbind, alternativa era fie să fac asta, fie să mă alătur unei scheme piramidale.”

Ashley St. Clair a ținut să precizeze și diferența față de alți creatori de conținut, explicând că nu își dorește să urmeze modelul unor nume deja consacrate.

„Podcastul meu va fi altfel decât cele ale lui Ben Shapiro sau Megyn Kelly”, a subliniat Ashley St. Clair. „Nu încep asta pentru că aș crede că marile mele idei și microfonul de podcast sunt cel mai mare dar pentru umanitate. De fapt, cred că am cele mai proaste idei, așa că luați tot ce spun ca pe un exemplu de așa nu.”

Până acum, Elon Musk nu a comentat nici acuzațiile legate de evacuare, nici noul proiect al fostei sale partenere.

Potrivit publicației PEOPLE, relația celor doi a început pe platforma X, după care s-au întâlnit și au lucrat împreună în San Francisco. În februarie 2025, Ashley St. Clair a declarat pentru New York Post că ea și Musk împărtășesc responsabilitatea de a crește un copil împreună. Pe 14 februarie, aceasta a confirmat public, printr-o postare pe X, că este mama unui băiețel pe care îl are cu Musk.

„În urmă cu cinci luni, am adus pe lume un copil. Elon Musk este tatăl. Nu am dezvăluit anterior acest lucru pentru a proteja intimitatea și siguranța copilului nostru, dar în ultimele zile a devenit clar că presa intenționează să facă acest lucru, indiferent de prejudiciile pe care le va provoca.”

În aceeași declarație, ea a adăugat: „Îmi doresc ca fiul nostru să crească într-un mediu normal și sigur.”

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

Conform PEOPLE, în prezent, Ashley St. Clair se luptă în instanță cu Musk, solicitând custodia exclusivă a copilului. Miliardarul a respins acuzațiile conform cărora ar fi folosit sprijinul financiar ca formă de represalii la adresa copilului.

„Deși nu știam sigur dacă sunt tatăl”, a declarat Musk, „i-am dat lui Ashley 2,5 milioane de dolari și îi trimit 500.000 de dolari pe an.”

Ashley St. Clair a răspuns la această afirmație tot pe X, susținând că Musk a „refuzat” să facă un test de paternitate. „Elon, ți-am cerut să confirmi paternitatea printr-un test încă dinainte ca fiul nostru să se nască.”

Ea a mai adăugat:

„Și nu îmi trimiteai mie bani, ci sprijin pentru copilul tău, sprijin pe care l-ai considerat necesar… până când ai retras cea mai mare parte pentru a menține controlul și a mă pedepsi pentru nesupunere. Dar în realitate îți pedepsești doar fiul.”

Elon Musk este tatăl a 13 copii, pe care îi are cu trei femei.

Foto: Hepta, Twitter

