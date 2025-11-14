Carys Douglas, fiica lui Catherine Zeta-Jones, asemănare izbitoare cu mama ei într-o rochie elegantă

Carys Douglas a semănat izbitor cu mama ei, Catherine Zeta-Jones, la cea de-a 16-a Gală de Film organizată de Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Carys Douglas, fiica lui Catherine Zeta-Jones, asemănare izbitoare cu mama ei într-o rochie elegantă

Carys Douglas a fost imaginea fidelă a mamei sale superbe, Catherine Zeta-Jones, în timp ce a participat la cea de-a 16-a Gală Anuală dedicată Filmului organizată de Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York.

Carys Douglas, apariție inedită

Tânăra de 22 de ani, care a absolvit Universitatea Brown în luna mai, a atras toate privirile într-o rochie albă fără bretele, mulată pe formele ei, în timp ce părul ei lung, șaten închis, îi cădea delicat pe umeri. La un moment dat, pe covorul roșu, Carys Douglas a purtat și un sacou negru, probabil pentru a se proteja de frigul serii, temperaturile coborând până la aproximativ 8–9°C.

Părinții ei celebri, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, nu au fost prezenți la eveniment, însă mulți observatori nu s-au putut abține să remarce asemănarea izbitoare dintre tânăra actriță în ascensiune și vedeta din Wednesday. „Arată de parcă ar fi fost sculptată din raze de lună și bunătate”, a comentat un fan pe Instagram.

Un altul a scris: „E foarte frumoasă, dar mama ei era uluitoare.” Un al treilea a remarcat: „Seamănă cu ambii părinți și arată foarte natural, o fată frumoasă.”

Evenimentul a fost organizat pentru a o onora pe Sofia Coppola pentru „contribuțiile sale ca regizoare, scenaristă, producătoare și creatoare de tendințe culturale”, potrivit MoMA.

Carys Douglas, care a studiat filmul, relațiile internaționale și afacerile publice la Brown, își câștigă deja reputația de tânără cu un stil impecabil și o frumusețe răpitoare. De asemenea, este și model, apărând în campanii Burberry și Chanel.

Pe 28 octombrie, Carys Douglas a impresionat purtând o rochie vintage din garderoba mamei ei la gala PAC NYC Icons of Culture, fiind însoțită atunci de tatăl ei, în vârstă de 81 de ani.

În această vară, tânăra Carys Douglas s-a bucurat de o binemeritată vacanță în Anglia, împărțindu-și timpul între Londra și Țara Galilor, locul de origine al mamei sale. Carys s-a născut și a crescut în mare parte în Statele Unite, dar ea și fratele ei, Dylan Douglas, de 25 de ani, și-au petrecut multe veri vizitându-și bunicii în Mumbles, Swansea, orașul natal al lui Catherine.

Ea a descris „locurile ciudate și magice' din Peninsula Gower.

„Peninsula Gower este uluitoare”, a declarat Carys Douglas pentru Vogue Travel. „Plajele Langland și Caswell sunt electrizante vara și sunt înconjurate de case pitorești. Pentru peisaje dramatice, Worms Head este incredibil de romantic, dar trebuie urmărite mareele, iar Three Cliffs Bay este, de asemenea, superbă”, a adăugat Douglas.

Carherine Zeta-Jones, despre rolul din The Mask of Zorro

Între timp, apariția lui Carys Douglas la evenimentul MoMA vine la scurt timp după ce mama ei a povestit, într-un interviu acordat în septembrie, că Steven Spielberg i-a schimbat cursul vieții. Actrița de 55 de ani a mărturisit că legendarul regizor a jucat un rol esențial în cariera ei, distribuind-o în westernul The Mask of Zorro (1998), film produs de Spielberg.

Într-o apariție la The Drew Barrymore Show, Catherine Zeta-Jones a explicat:

Îmi amintesc că jucam în serialul TV Titanic, nu cel cu Leonardo DiCaprio și Kate Winslet, ci altul. Era în regulă. Aveam nevoie de job. Iar Steven Spielberg se întâmpla să se uite la televizor într-o duminică seara și a spus: Oh, cine e ea? Ar fi potrivită pentru Zorro. Săptămâna următoare primesc un telefon să merg să-l întâlnesc pe regizorul Martin Campbell.”

Citește și:
Adele, schimbare radicală de carieră. Artista va apărea într-un film regizat de Tom Ford

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Diana Dumitrescu a apelat la o nouă schimbare de look: "Culoarea asta e exact ce aveam nevoie"
People
Diana Dumitrescu a apelat la o nouă schimbare de look: "Culoarea asta e exact ce aveam nevoie"
Billie Eilish îl critică dur pe Elon Musk, care ar putea deveni prima persoană din lume cu o avere estimată la un trilion de dolari: "Un nenorocit patetic"
People
Billie Eilish îl critică dur pe Elon Musk, care ar putea deveni prima persoană din lume cu o avere estimată la un trilion de dolari: "Un nenorocit patetic"
Irina Fodor își dorește să se mute în mediul rural: "Să am un refugiu"
People
Irina Fodor își dorește să se mute în mediul rural: "Să am un refugiu"
Gina Pistol, secretele siluetei după slăbire. Ce alimente evită prezentatoarea TV: "Ajungi să îți cunoști corpul"
People
Gina Pistol, secretele siluetei după slăbire. Ce alimente evită prezentatoarea TV: "Ajungi să îți cunoști corpul"
Sânziana Negru, mesaj emoționant pentru partenerul ei, Ștefan Floroaica, care a pierdut finala Asia Express 2025: "Nu e despre cine ajunge primul"
People
Sânziana Negru, mesaj emoționant pentru partenerul ei, Ștefan Floroaica, care a pierdut finala Asia Express 2025: "Nu e despre cine ajunge primul"
Răzvan Simion este deschis ca el și soția lui, Daliana Răducan, să își mărească familia: "Trebuie să facem..."
People
Răzvan Simion este deschis ca el și soția lui, Daliana Răducan, să își mărească familia: "Trebuie să facem..."
Libertatea
Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, special pentru bona copiilor
Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, special pentru bona copiilor
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Artistul a făcut primele declarații. „Este foarte, foarte frumoasă”
Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Artistul a făcut primele declarații. „Este foarte, foarte frumoasă”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, mai ales de mână! „Am avut plăcerea!”
Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, mai ales de mână! „Am avut plăcerea!”
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile GQ Men of the Year 2025. Ce ținute au ales vedetele
Covorul roșu de la Premiile GQ Men of the Year 2025. Ce ținute au ales vedetele
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cum l-a întâlnit Justin Baldon pe Ryan Reynolds. Protagonistul din „It Ends With Us” spune că a fost o experiență „traumatică”
Cum l-a întâlnit Justin Baldon pe Ryan Reynolds. Protagonistul din „It Ends With Us” spune că a fost o experiență „traumatică”
Mai multe din people
Imagini rare cu Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, de la începutul relației lor: "Pe vremea aia zâmbea la poze. Nu știa el câte ședințe de răbdare urmează..."
Imagini rare cu Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, de la începutul relației lor: "Pe vremea aia zâmbea la poze. Nu știa el câte ședințe de răbdare urmează..."
People

Adelina Pestrițu a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 40 de ani.

+ Mai multe
Cardi B a născut. Artista a devenit mamă pentru a patra oară: "Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea"
Cardi B a născut. Artista a devenit mamă pentru a patra oară: "Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea"
People

Cardi B a născut! Artista a devenit mamă pentru a patra oară și a făcut primele declarații despre noua etapă din viața ei.

+ Mai multe
De ce Gabi Tamaș a mers la Asia Express cu Dan Alexa și nu cu soția lui, Ioana: "Când te duci și dai de greu, poate..."
De ce Gabi Tamaș a mers la Asia Express cu Dan Alexa și nu cu soția lui, Ioana: "Când te duci și dai de greu, poate..."
People

Gabi Tamaș a dezvăluit de ce nu a mers cu soția lui, Ioana, în Asia Express.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC