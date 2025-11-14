Carys Douglas, fiica lui Catherine Zeta-Jones, asemănare izbitoare cu mama ei într-o rochie elegantă

Carys Douglas a fost imaginea fidelă a mamei sale superbe, Catherine Zeta-Jones, în timp ce a participat la cea de-a 16-a Gală Anuală dedicată Filmului organizată de Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York.

Carys Douglas, apariție inedită

Tânăra de 22 de ani, care a absolvit Universitatea Brown în luna mai, a atras toate privirile într-o rochie albă fără bretele, mulată pe formele ei, în timp ce părul ei lung, șaten închis, îi cădea delicat pe umeri. La un moment dat, pe covorul roșu, Carys Douglas a purtat și un sacou negru, probabil pentru a se proteja de frigul serii, temperaturile coborând până la aproximativ 8–9°C.

Părinții ei celebri, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, nu au fost prezenți la eveniment, însă mulți observatori nu s-au putut abține să remarce asemănarea izbitoare dintre tânăra actriță în ascensiune și vedeta din Wednesday. „Arată de parcă ar fi fost sculptată din raze de lună și bunătate”, a comentat un fan pe Instagram.

Un altul a scris: „E foarte frumoasă, dar mama ei era uluitoare.” Un al treilea a remarcat: „Seamănă cu ambii părinți și arată foarte natural, o fată frumoasă.”

Evenimentul a fost organizat pentru a o onora pe Sofia Coppola pentru „contribuțiile sale ca regizoare, scenaristă, producătoare și creatoare de tendințe culturale”, potrivit MoMA.

Carys Douglas, care a studiat filmul, relațiile internaționale și afacerile publice la Brown, își câștigă deja reputația de tânără cu un stil impecabil și o frumusețe răpitoare. De asemenea, este și model, apărând în campanii Burberry și Chanel.

Pe 28 octombrie, Carys Douglas a impresionat purtând o rochie vintage din garderoba mamei ei la gala PAC NYC Icons of Culture, fiind însoțită atunci de tatăl ei, în vârstă de 81 de ani.

În această vară, tânăra Carys Douglas s-a bucurat de o binemeritată vacanță în Anglia, împărțindu-și timpul între Londra și Țara Galilor, locul de origine al mamei sale. Carys s-a născut și a crescut în mare parte în Statele Unite, dar ea și fratele ei, Dylan Douglas, de 25 de ani, și-au petrecut multe veri vizitându-și bunicii în Mumbles, Swansea, orașul natal al lui Catherine.

Ea a descris „locurile ciudate și magice' din Peninsula Gower.

„Peninsula Gower este uluitoare”, a declarat Carys Douglas pentru Vogue Travel. „Plajele Langland și Caswell sunt electrizante vara și sunt înconjurate de case pitorești. Pentru peisaje dramatice, Worms Head este incredibil de romantic, dar trebuie urmărite mareele, iar Three Cliffs Bay este, de asemenea, superbă”, a adăugat Douglas.

Carherine Zeta-Jones, despre rolul din The Mask of Zorro

Între timp, apariția lui Carys Douglas la evenimentul MoMA vine la scurt timp după ce mama ei a povestit, într-un interviu acordat în septembrie, că Steven Spielberg i-a schimbat cursul vieții. Actrița de 55 de ani a mărturisit că legendarul regizor a jucat un rol esențial în cariera ei, distribuind-o în westernul The Mask of Zorro (1998), film produs de Spielberg.

Într-o apariție la The Drew Barrymore Show, Catherine Zeta-Jones a explicat:

„Îmi amintesc că jucam în serialul TV Titanic, nu cel cu Leonardo DiCaprio și Kate Winslet, ci altul. Era în regulă. Aveam nevoie de job. Iar Steven Spielberg se întâmpla să se uite la televizor într-o duminică seara și a spus: Oh, cine e ea? Ar fi potrivită pentru Zorro. Săptămâna următoare primesc un telefon să merg să-l întâlnesc pe regizorul Martin Campbell.”

Citește și:

Adele, schimbare radicală de carieră. Artista va apărea într-un film regizat de Tom Ford

Foto: Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro