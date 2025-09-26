Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones și-au sărbătorit împreună ziua de naștere. Porecla ciudată pe care actorul i-a dat-o soției sale

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones și-au sărbătorit împreună ziua de naștere, dar mesajul actorului a stârnit critici în mediul online.

Michael Douglas și-a surprins fanii după ce, într-o postare aniversară pe rețelele sociale, a folosit o poreclă neobișnuită pentru soția sa, Catherine Zeta-Jones.

Cei doi actori, născuți în aceeași zi, pe 25 septembrie, dar la un interval de 25 de ani, și-au făcut urări emoționante de ziua lor. Starul din Basic Instinct, ajuns la 81 de ani, a stârnit însă critici după ce a numit-o pe soția sa „sora mea de aniversare”. Mulți dintre fanii săi au comentat nedumeriți, în timp ce alții au fost surprinși să afle că împart aceeași dată aniversară.

„Pentru sora mea de zi de aniversare”, și-a început Douglas mesajul. „Ce bucurie să sărbătoresc încă un an alături de tine!”.

Actorul din Fatal Attraction a continuat: „Felicitări pentru jocul spectaculos de la Celebrity Ryder Cup. La mulți ani iubirii vieții mele, @CatherineZetaJones.”

Răspunsul lui Zeta-Jones nu a întârziat să apară. „La mulți ani, dragul meu”, a scris ea. „Nu-mi pot imagina pe altcineva cu care să împart aceeași zi de naștere”.

Pe contul ei de Instagram, actrița a publicat la rândul său un mesaj dedicat soțului, alături de fotografii de arhivă din anii petrecuți împreună. „La mulți ani, Michael! Să împart această zi specială cu tine este ceva unic în viață!”, a scris ea în descriere.

În secțiunea de comentarii a lui Douglas, părerile fanilor au fost împărțite. „Ai numit-o pe soția ta soră?? Sau mi se pare mie??”, a întrebat un internaut. „Asta e soția lui, nu sora lui. Ce a vrut să spună prin sora mea de aniversare?', a scris altcineva.

Pe lângă reacțiile amuzate sau confuze, nu au lipsit nici urările din partea colegilor de breaslă. Actrița Octavia Spencer a comentat: „Ei bine, asta e chiar adorabil. Aceeași zi de naștere. La mulți ani!”. Un alt fan a recunoscut că abia acum a aflat că Douglas și Zeta-Jones împart aceeași zi de naștere: „La mulți ani, Michael!!! Nu știam că aveți aceeași zi de naștere!!”.

Căsătoriți din noiembrie 2000, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones se pregătesc să marcheze 25 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi copii, Dylan (25 de ani) și Carys (22 de ani), iar Douglas mai are un fiu, Cameron (46 de ani), din prima sa căsătorie cu Diandra Luker.

Catherine Zeta-Jones, în centrul unei controverse de proporții

Recent, și Catherine Zeta-Jones s-a aflat în centrul unei controverse de proporții după o declarație făcută în emisiunea Late Night With Seth Meyers, care a fost catalogată de mulți drept „dubioasă”.

Actrița în vârstă de 55 de ani, cunoscută pentru rolul Morticiei Addams în serialul Netflix Wednesday, a povestit cum succesul producției i-a adus „o nouă generație de fani”.

„Ce a fost cu adevărat grozav este că acum am un nou tip de generație de fani”, a spus ea.

Catherine Zeta-Jones a relatat apoi o întâmplare recentă:

„Dădeam cu mingea de golf împreună cu Michael [Douglas] zilele trecute la terenul de antrenament, mă antrenam, și a venit la mine un băiețel foarte drăguț, de 12 ani, și mi-a cerut un autograf. Era, adică, foarte drăguț. Și apoi am zis: ‘Ha ha! Când o să am 70 de ani, băiețelul acesta drăguț o să aibă 33.”

Gazda Seth Meyers a intervenit întrebând dacă Michael Douglas, soțul actriței, își dă seama atunci când ea face astfel de calcule în minte.

„Da, de obicei crede că mă gândesc ce crosă să aleg. Dar nu, eu mă gândesc: ‘Hmm. Atunci sunt sigură că va fi în regulă”, a glumit Zeta-Jones.

Actrița a adăugat, ca explicație, că diferența mare de vârstă dintre ea și Douglas este un precedent: „actorul din Basic Instinct este cu 25 de ani mai în vârstă decât mine”.

Declarațiile au atras rapid critici online, unde numeroși utilizatori au condamnat felul în care vedeta a vorbit despre un minor.

„Ascultați, știu că e căsătorită cu un bărbat mult mai în vârstă, dar ea era deja adultă când a luat acea decizie. Să gândești și să vorbești așa despre un copil în adevăratul sens al cuvântului este inacceptabil și sunt absolut șocată că a crezut că asta ar fi o poveste drăguță de împărtășit lumii. Fato, oprește-te”, a scris cineva pe Reddit.

„E dubios. Cine are astfel de gânduri când interacționează cu un copil de 12 ani?”, a notat alt utilizator.

„O dovadă că și femeile pot fi pedofile. Nicio persoană ‘normală nu gândește așa. Deloc”, a afirmat un al treilea.

„Faptul că asta s-a spus în 2025 – nu există nicio scuză. Nu că ar exista vreodată o scuză, dar măcar dacă ar fi fost un video mai vechi ar fi fost mai puțin șocant”, a comentat un alt internaut.

Alți fani au subliniat că un actor bărbat ar fi fost „pus pe lista neagră” pentru remarci similare despre o fată minoră și au criticat faptul că Meyers „a intrat în jocul ei”.

