Billie Eilish îl critică dur pe Elon Musk, care ar putea deveni prima persoană din lume cu o avere estimată la un trilion de dolari: „Un nenorocit patetic”

Billie Eilish a lansat una dintre cele mai dure critici publice la adresa lui Elon Musk, chiar în momentul în care fondatorul Tesla și SpaceX se apropie de statutul de prima persoană din lume care ar putea atinge pragul de un trilion de dolari avere. Potrivit publicației PEOPLE, artista în vârstă de 23 de ani a reacționat printr-o serie de Instagram Stories distribuite pe 13 noiembrie.

În mesajele sale, Billie Eilish l-a numit pe Elon Musk „un nenorocit patetic, laș și penibil”. Critica a venit după ce artista a redistribuit un carusel postat inițial de organizația My Voice, My Choice.

Prima imagine din carusel prezenta o fotografie cu Elon Musk și textul: „Elon Musk a devenit prima persoană din lume cu o avere de un trilion de dolari, iată ce ar putea face cu banii”. Slide-urile următoare descriau mai multe moduri în care averea lui Musk ar putea fi folosită pentru a sprijini populații vulnerabile la nivel global.

Unul dintre slide-uri afirma că fondatorul Tesla ar putea „pune capăt foametei globale” și ar putea „alege să cheltuiască 40 de miliarde de dolari în fiecare an pentru a eradica foametea până în 2030 sau să ofere acces universal la apă potabilă sigură, cu 140 de miliarde de dolari pentru planetă în următorii șapte ani”.

Alt slide susținea că Musk ar putea „salva speciile pe cale de dispariție”, investind între 1 și 2 miliarde de dolari anual pentru a readuce 10.433 de specii Critic Periclitate la statutul de Periclitate.

Ultima sugestie preciza: „Cu doar 53,2 miliarde de dolari, Musk ar putea reconstrui Gaza și Cisiordania ocupată, potrivit UE. Deși ONU estimează că această sumă ar putea depăși 70 de miliarde doar pentru Gaza. Dacă ar vrea să distribuie averea și mai departe, ar putea reconstrui și Ucraina și Siria, la un cost de 793,2 miliarde de dolari”.

Reacția lui Billie Eilish vine după ce acționarii Tesla au aprobat, în octombrie, un pachet salarial estimat la peste 1 trilion de dolari. Conform PEOPLE, care citează CNBC și Business Insider, pachetul nu este garantat și necesită atingerea unor obiective majore: creșterea capitalizării de piață a Tesla la 8,5 trilioane de dolari până în 2035, vânzarea a 12 milioane de vehicule anual și implementarea a un milion de robotaxiuri și un milion de roboți umanoizi.

În plus, Elon Musk trebuie să rămână CEO Tesla timp de șapte ani și jumătate pentru a primi acțiuni din acest pachet, însă îi este permis să își păstreze funcțiile de conducere la SpaceX și xAI, notează NBC News.

Între timp, averea lui Elon Musk continuă să crească, în ciuda controverselor politice recente. PEOPLE menționează proteste desfășurate la începutul anului în fața showroom-urilor Tesla, în urma criticilor privind implicarea sa în Department of Government Efficiency din administrația Donald Trump și pozițiile sale politice de dreapta.

Aceasta nu este prima dată când Billie Eilish ia poziție împotriva miliardarilor din tech. La gala WSJ Magazine Innovator Awards din 29 octombrie, unde a primit Music Innovator Award, artista a criticat din nou acumularea excesivă de bogăție, în timp ce Mark Zuckerberg se afla în public.

Elon Musk, ironii la adresa lui Jeff Bezos

Elon Musk nu ratează ocazia de a stârni reacții atunci când apare într-un interviu, iar cel mai recent episod al podcastului lui Joe Rogan, prieten apropiat al miliardarului, nu a făcut excepție. În timpul discuției, CEO-ul Tesla l-a ironizat, într-un ton aparent amuzant, pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, făcând glume despre transformarea sa fizică din ultimii ani.

„A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock”, a spus Elon Musk, râzând. El a continuat comentariul despre noua formă fizică a lui Bezos: „S-a făcut masiv la 59 de ani. Avea un gât ca o ață, iar acum arată ca un culturist. Gâtul lui e mai mare decât capul”.

Gazda podcastului, Joe Rogan, l-a provocat pe Elon Musk să îi urmeze exemplul lui Bezos și să meargă mai des la sală. „Cu siguranță ia testosteron, e foarte lucrat”, a glumit Rogan. Musk a răspuns ironic: „Prefer să ridic rachete, nu greutăți.'

După apariția interviului, rețelele sociale s-au umplut de reacții. Unii internauți au privit totul ca pe o glumă, în stilul caracteristic al lui Musk, în timp ce alții au criticat comentariile sale despre aspectul fizic al rivalului său. Jeff Bezos, cunoscut pentru faptul că e mult mai discret și lipsit de controverse, nu a oferit nicio replică și, cel mai probabil, nici nu o va face.

