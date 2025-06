Billie Eilish și Nat Wolff, fotografiați în ipostaze romantice în Italia. Imagini cu artista și partenerul ei

Billie Eilish pare mai fericită ca niciodată. Artista a confirmat relația cu actorul Nat Wolff printr-o apariție tandră în public, în timpul unei escapade romantice în Italia.

Billie Eilish și Nat Wolff formează un cuplu

Potrivit imaginilor apărute online, cântăreața hitului Birds of a Feather și fostul star din Naked Brothers Band au fost surprinși sărutându-se pasional pe un balcon din Veneția, sâmbătă, în timp ce savurau șampanie și se bucurau de soare. La un moment dat, Wolff a cuprins-o pe Eilish cu ambele mâini în jurul gâtului și a tras-o într-un sărut intens.

Artista, în vârstă de 23 de ani, a fost văzută fotografiindu-și partenerul în timp ce acesta stătea relaxat pe marginea balconului, cu un pahar de șampanie în mână. Cei doi au făcut și un selfie împreună, cu frunțile lipite, afișând o apropiere evidentă. Amândoi purtau tricouri gri, într-o ținută lejeră, potrivită pentru o zi însorită.

Primele speculații privind o posibilă relație între cei doi au apărut în luna martie, când au fost văzuți părăsind împreună, discret, gala iHeartRadio Music Awards 2025.

La acea vreme, o sursă apropiată cântăreței a declarat că sunt „prieteni foarte apropiați” și „nimic mai mult”.

„Billie este afectuoasă cu toți prietenii ei”, a adăugat aceeași sursă. Tot în martie, Page Six a publicat fotografii cu cei doi în timp ce petreceau împreună într-un tur al barurilor din New York, oprindu-se inclusiv la Club Cumming, deținut de Alan Cumming, și la Phoenix.

Artista se indentificase drept queer

În noiembrie 2023, Eilish declara într-un interviu că se simte atrasă fizic de femei, dar că este „intimidată de frumusețea și prezența lor”. O lună mai târziu, artista a confirmat că se identifică drept queer.

„Nu mi-am dat seama că mă declar public, dar cumva credeam că era evident”, a spus ea pentru Variety, pe covorul roșu al evenimentului Variety Hitmakers Brunch. „Nu mi-am dat seama că oamenii nu știau,” a adăugat muziciana.

Cântăreața a declarat că nu a avut intenția de a-și face coming out-ul, însă se bucură de faptul că persoanele care nu știau că este queer au aflat acum. Billie Eilish a precizat că, deși se simte atrasă fizic de femei, uneori este intimidată de frumuzețea lor sau de simpla lor prezență.

Ea a detaliat apoi comentariile sale de pe covorul roșu, glumind: „Încă sunt speriată de femei, dar cred că sunt frumoase. Am văzut articolul și mi-am zis: Oh, cred că am avut coming out-ul astăzi. Pur și simplu nu cred cu adevărat în coming out. Mă întreb de ce nu putem exista pur și simplu? Fac asta de mult timp și pur și simplu nu am vorbit despre asta”.

Billie Eilish s-a întâlnit cu câteva persoane diferite de-a lungul anilor, inclusiv cu rapperul Brandon Adams, care cântă sub numele 7:AMP (ea l-a numit „Q”). Povestea lor de dragoste a fost prezentată în documentarul „Billie Eilish: The Worlds a Little Blurry”, care a fost lansat în februarie 2021. În același documentar, Eilish a vorbit despre despărțirea lor spunând că „pur și simplu nu a fost fericită” în timp ce se întâlnea cu el.

