Mădălina Ghenea, dezvăluiri emoționante despre fiica ei, Charlotte: „Va fi o femeie puternică”

Mădălina Ghenea a avut un an excepțional, plin de realizări profesionale, iar eforturile sale au fost răsplătite cu peste zece premii la festivaluri internaționale de renume. Într-un interviu recent, actrița a vorbit cu sinceritate despre proiectele sale recente, dar și despre viața personală, familia și prietenii care o susțin.

Mădălina Ghenea, mândră de fiica ei

Fie că apare pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, la evenimentele fastuoase de la Hollywood sau în România, Mădălina Ghenea reușește să atragă imediat atenția tuturor camerelor de filmat. Cu o frumusețe subtilă, eleganță aristocratică și mereu cu zâmbetul pe buze, actrița însăși devine un adevărat spectacol.

Într-un eveniment recent organizat de brand-ul de bijuterii de lux pe care îl reprezintă, Mădălina a promovat noua colecție printr-o campanie care spune o poveste captivantă, reflectând personalitatea ei rafinată.

Despre familia ei și rolul de mamă, Mădălina Ghenea a vorbit cu naturalețe. Actrița are o fiică, Charlotte, care pare să îi calce pe urme, având doar cuvinte de laudă la adresa ei.

„E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală. Mă ajută mama foarte mult cu ea, nu am avut niciodată bonă. Este foarte legată de mine și de mama, nu prea au fost alte persoane în această ecuație. Eu cred că Charlotte va fi o femeie puternică”, a spus Mădălina Ghenea pentru Viva.ro.

Pe plan profesional, anul 2025 a fost unul remarcabil. Munca sa a fost recunoscută și premiată la nivel internațional: „Un an foarte bun pe plan profesional! Am primit, în calitate de producător, 10 premii, de fapt cred că am depășit cifra asta (râde).”

Unul dintre proiectele de succes a fost filmul Deep Fear, în care a jucat alături de Ed Westwick și care s-a bucurat de un mare succes pe Netflix, situându-se pe primele locuri în mai multe țări. Experiența a fost cu atât mai specială cu cât Mădălina Ghenea a fost și producătoare executivă.

„Am fost producător executiv. Deep fear e un film care a avut un succes surprinzător. Am fost pe locul 1 în UK câteva săptămâni, pe locul 2 în SUA. Eu m-am ocupat și de plasarea de produse pentru acel proiect, pentru că eu fac scufundări. Eu am adus toți sponsorii care au furnizat echipamentul, oameni alături de care am lucrat mai întâi ca un simplu client care face scufundări.”

Actrița, mesaj în urma zvonurilor despre vizita ei în România

Pe Instagram, Ghenea a explicat motivul real al prezenței sale în țară: premiera unui scurtmetraj la care a lucrat intens și participarea la noi campanii și evenimente profesionale.

„Sunt aici pentru premiera unui scurtmetraj pe care l-am produs, regizat și pentru care am realizat și muzica și montajul, precum și pentru realizarea unei noi campanii (…) și participarea la două evenimente importante (…) Realitatea este simplă: îmi câștig existența muncind, producând, creând și conducând propria mea casă de producție. Tot ceea ce am construit este rezultatul muncii mele și al pasiunii mele pentru ceea ce fac. Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea”, a subliniat vedeta.

