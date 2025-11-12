Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază: „Următorul pas în carieră”

Romina Gingașu a făcut un pas surprinzător în cariera sa profesională. Ea a anunțat pe Instagram că s-a înscris la facultate, postând o fotografie în fața panoului unde se poate observa și ce a ales să studieze.

Romina Gingașu s-a întors la facultate

Îmbrăcată elegant cu un costum în culori închise și dungi, Romina Gingașu s-a fotografiat în fața panoului McDonough School of Business de la Georgetown University. Soția lui Piero Ferrari a postat și un mesaj pe pagina sa de Instagram, prin care transmite emoția momentului și cu fanii săi.

„Prima zi a uneia dintre cele mai interesante experiențe din viața mea. M-am întors la școală, dar fac următorul pas în cariera mea.”, a scris Romina pe Instagram.

Romina a ales să urmeze studiile la McDonough School of Business, parte a prestigioasei Universități Georgetown din Washington, D.C. Fondată în 1957, școala este cunoscută pentru programele sale de business internațional, etică și leadership, precum și pentru abordarea sa care combină teoria cu experiența practică globală. Studenții de aici au acces la proiecte internaționale și o rețea extinsă de alumni, iar mediul academic este recunoscut ca fiind exigent și provocator, ceea ce face această alegere un pas important în cariera Rominei.

Romina Gingașu, dezvăluiri despre căsătoria cu Piero Ferrari

Romina Gingașu formează un cuplu alături de Piero Ferrari, fiul legendarului fondator al companiei Ferrari, Enzo Ferrari. Cei doi și-au început povestea de dragoste acum aproximativ opt ani, după o întâlnire întâmplătoare în care ea, în calitate de vânzătoare de avioane private, încerca să îi prezinte un avion marca Bombardier. Au continuat interacțiunea cu o cină la invitația lui Piero, iar de atunci sunt nedespărțiți. Romina Gingașu este antreprenoare și fondatoarea Fundației Red Women, care luptă pentru apărarea drepturilor femeilor și promovarea accesului la educație.

Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au căsătorit în 2021, în cadrul unei ceremonii intime pe insula italiană Capri. La nunta lor, omul de afaceri italian a surprins-o pe soția sa invitându-l pe Al Bano, un cântăreț renumit internațional, să ofere un concert de excepție persoanelor invitate la eveniment. Deși sunt căsătoriți, Romina Gingașu a ales să nu adopte numele Ferrari.

Romina Gingasu a lămurit dacă ea și soțul ei, Piero Ferrari, au semnat sau nu un contract prenupțial înainte de nuntă.

„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a declarat Romina Gingașu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

De asemenea, Romina Gingașu a vorbit și despre felul în care se raportează la diferența de vârstă dintre ea Piero Ferrari, dar și despre cum a reacționat familia acestuia în momentul în care a aflat de relația lor.

„Deloc (nu-i este greu să-l iubească pe Piero – n.red.). Nu, din contră. Este foarte mult respect și viața este foarte liniștită (alături de un bărbat cu 47 de ani mai în vârstă – n.red.). Societatea în America deja acceptă diferența asta de vârstă. E ceva normal acolo. Numai la noi, în Europa de Est, este un pic blamată. Și pot spune în exclusivitate că primul sfat a venit din partea familiei lui. Mi-au spus: ‘Romina, să nu pleci niciodată urechea acuzelor din cauza diferenței de vârstă.’ Deci dacă familia lui a fost lângă mine din primul moment, acest lucru nu a putut să ne dezbine niciodată. Și sincer, nu urmăresc răutățile.”

