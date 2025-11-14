Atlasul Singurătății @GenZ: o hartă vizuală și sonoră a interiorului unei generații, între 21 – 30 noiembrie la București

Expoziția "Atlasul Singurătății @GenZ" va fi deschisă între 21 și 30 noiembrie la Casa Ion Mincu.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Atlasul Singurătății @GenZ: o hartă vizuală și sonoră a interiorului unei generații, între 21 - 30 noiembrie la București

Cum trăiește Generația Z singurătatea – între prea mult zgomot și prea puțină liniște? Între conectare permanentă și nevoia acută de a te regăsi? Expoziția „Atlasul Singurătății @GenZ”, deschisă între 21 și 30 noiembrie la Casa Ion Mincu (OAR România), str. Pictor Arthur Verona nr. 19 din București, propune o incursiune vizuală și sonoră în acest teritoriu interior, cartografiat prin imagini, voci, ritualuri intime și povești spuse fără mască.

Proiectul pleacă de la o întrebare simplă, dar esențială: ce înseamnă singurătatea pentru o generație crescută în lumina ecranelor? Folosind fotografii realizate cu efect de cameră obscură – în care imaginea orașului este proiectată cu susul în jos în interiorul locuinței – expoziția transformă solitudinea într-o metaforă vizuală a raportului fragil dintre individ și oraș. Personajele sunt surprinse în gesturi cotidiene pe care le trăiesc în intimitate: cafeaua băută în tăcere, anime-urile urmărite la ore târzii, scroll-ul compulsiv care ține loc de prezență.

Acest univers vizual este completat de o serie de podcasturi și o instalație sonoră imersivă semnată de Mihai Balabaș, care construiește o hartă auditivă a singurătății: voci suprapuse, respirații, frânturi de conversații și peisaje sonore care deschid ferestre către emoții greu de formulat altfel decât prin vibrația lor. Interviurile realizate de jurnalistul Ionuț Dulămiță, publicate și pe un microsite dedicat găzduit de Scena9, oferă o perspectivă directă, fără artificii, asupra felului în care tinerii simt, recunosc și gestionează singurătatea.

Personajele expunerii vorbesc cu luciditate și vulnerabilitate.

Pentru Petrișor Barbu, 22 de ani, singurătatea a devenit un spațiu autosuficient, modelat de maturizări forțate și de credința că munca este singurul teritoriu sigur.

Laura Murariu trăiește „între lumi”, prinsă între dorința de a rămâne și impulsul de a pleca. Într-o generație dominată de opțiuni rapide și informații greu de decantat, ea caută încetinirea și dialogul real.

Pentru Robert Ciobanu, singurătatea este un „bâzâit constant', o stare invizibilă care persistă chiar și în aglomerație, amplificată de valurile neîntrerupte de informații contradictorii.

Iar Alberto Păduraru, poet și student la jurnalism, asociază singurătatea cu prezentul însuși: cu fragilitatea relațiilor intense care se sting brusc, cu indisponibilitatea emoțională tot mai prezentă la tineri, cu spațiile care cer o reînvățare a intimității.

Expoziția este însoțită de o discuție cu publicul, organizată pe 29 noiembrie, ora 16:00, moderată de Andreea Găzdaru (psihoterapeut) și Mădălina Muscă (sociolog). Dialogul pornește de la observațiile extrase dintr-o amplă cercetare interdisciplinară, care a reunit peste 150 de mărturii ale tinerilor cu vârste între 13 și 28 de ani – interviuri, chestionare și apeluri publice ce conturează un profil emoțional complex al Generației Z.

În spatele proiectului se află o echipă care combină sociologia, psihoterapia, jurnalismul și artele vizuale:
 • Maria Neneciu – curator, coordonator și autoarea conceptului expozițional
 • Andrei Dudea – fotograf și videograf, autorul imaginilor care transformă intimitatea în peisaj
 • Ionuț Dulămiță – jurnalist și documentarist, realizatorul interviurilor
 • Mihai Balabaș – sound designer, creatorul universului sonor al expoziției
 • Andreea Găzdaru – psihoterapeut & Mădălina Muscă – sociolog, autoarele chestionarului și analizelor sociale incluse în proiect

„Atlasul Singurătății @GenZ” propune, în cele din urmă, un alt fel de a privi singurătatea: nu ca pe un defect sau o vină, ci ca pe un spațiu interior ce merită ascultat și înțeles. Publicul este invitat să intre în acest teritoriu, să exploreze, să recunoască și, poate, să regăsească un limbaj comun.

Atlasul Singurătății @GenZ este un proiect derulat de Patrupetrei și cofinanțat de AFCN.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Scena9 și OAR România.

PATRUPETREI este o companie cu o abordare multidisciplinară, care produce filme documentare, realizează cercetări culturale și dezvoltă programe educaționale. Printre proiectele derulate se numără: co-producție pentru documentarul „Vis.Viață/Imaginary Youth” (2018-2024), regizat de Ruxandra Gubernat; programe de formare și educație artistică prin cultura cinematografică pentru tineri din comunități vulnerabile (2019-2024) – „Focus”, o platformă de ateliere teoretice (de gândire critică) și ateliere practice de realizare a unui film documentar, de unde au rezultat mini-documentare antropologice despre viața din localitate, văzută prin ochii copiilor; „Caiete de Rețete” (2022) – cercetarea și digitalizarea at 60 de caiete de rețete din București, Brașov și din țară, arhivate pe platforma dedicată www.caietederetete.ro, și realizarea a 18 mini-documentare antropologice observaționale; proiecte de cercetare și conștientizare a publicului larg (2024), unul pe tema migrației de la oraș la țară („În căutarea paradisului pierdut”) și altul pe tema infertilității și pierderii de sarcină la femei („Una din trei”).

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Tipuri de limite pe care este în regulă să le pui în relație cu familia partenerului tău
Lifestyle
Tipuri de limite pe care este în regulă să le pui în relație cu familia partenerului tău
Staruri care au o carieră mult mai îndelungată și măreață decât ai crede
Lifestyle
Staruri care au o carieră mult mai îndelungată și măreață decât ai crede
Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1
Lifestyle
Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1
Deborah de Luca: "Singura regulă este să fac ceea ce mă mișcă"
Lifestyle
Deborah de Luca: "Singura regulă este să fac ceea ce mă mișcă"
10 filme impresionante cu staruri care nu aveau experiență în actorie
Lifestyle
10 filme impresionante cu staruri care nu aveau experiență în actorie
Și tu și partenerul aveți probleme cu somnul? În ce constă igiena somnului în cuplu care întărește și conexiunea emoțională
Lifestyle
Și tu și partenerul aveți probleme cu somnul? În ce constă igiena somnului în cuplu care întărește și conexiunea emoțională
Libertatea
Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, special pentru bona copiilor
Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, special pentru bona copiilor
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Artistul a făcut primele declarații. „Este foarte, foarte frumoasă”
Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Artistul a făcut primele declarații. „Este foarte, foarte frumoasă”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, mai ales de mână! „Am avut plăcerea!”
Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, mai ales de mână! „Am avut plăcerea!”
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile GQ Men of the Year 2025. Ce ținute au ales vedetele
Covorul roșu de la Premiile GQ Men of the Year 2025. Ce ținute au ales vedetele
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cum l-a întâlnit Justin Baldon pe Ryan Reynolds. Protagonistul din „It Ends With Us” spune că a fost o experiență „traumatică”
Cum l-a întâlnit Justin Baldon pe Ryan Reynolds. Protagonistul din „It Ends With Us” spune că a fost o experiență „traumatică”
Mai multe din lifestyle
Minelli a făcut senzație pe main stage-ul Untold Dubai, chiar imediat după lansarea noului său album, “Mixed Feelings” 
Minelli a făcut senzație pe main stage-ul Untold Dubai, chiar imediat după lansarea noului său album, “Mixed Feelings” 
Lifestyle

Minelli a sărbătorit lansarea noului său album, “Mixed Feelings”, cu un concert spectaculos pe main stage-ul Untold Dubai.

+ Mai multe
Temerarii, emisiunea prezentată de Marta Ușurelu la Digi 24, a fost desemnată cea mai bună emisiune de business la gala TVmania
Temerarii, emisiunea prezentată de Marta Ușurelu la Digi 24, a fost desemnată cea mai bună emisiune de business la gala TVmania
Lifestyle

Emisiunea „Temerarii”, prezentată de Marta Ușurelu la Digi24, a câștigat trofeul TVmania pentru cea mai bună emisiune de business.

+ Mai multe
40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu marcați printr-o serie de evenimente speciale
40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu marcați printr-o serie de evenimente speciale
Lifestyle

Cei 40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu sunt marcați printr-o serie de evenimente speciale.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC