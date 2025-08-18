Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire”

Alina Eremia a făcut primele declarații după ce s-a căsătorit cu partenerul ei, Edi Barbu.

  Actualizat 18.08.2025, 09:11
Alina Eremia s-a căsătorit (1)
Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit sâmbătă, pe 16 august. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024. 

Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit

Alina Eremia și Edi Barbu nu au dezvăluit momentan mai multe detalii despre nuntă, însă, potrivit surselor mondene, locația aleasă a fost Palatul Snagov, iar nași au fost Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui.

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit, iar artista a postat pe rețelele de socializare primele imagini de la nuntă, dezvăluind și cum a arătat rochia ei de mireasă.

„Marcu 10:9 ‘Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!'”, a scris cântăreața în descrierea imaginilor.

Pe Instagram, Alina Eremia a făcut primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu.

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche.
A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a scris Alina Eremia pe Instagram. 

Alina Eremia, despre relația cu Edi Barbu

Alina Eremia și Edi Barbu s-au întâlnit pentru prima dată la sala de sport. S-au apropiat, iar în timp legătura lor a evoluat spre una amoroasă. În spatele relației lor, nu este o rețetă perfectă, după cum a declarat artista recent.

„Se spune că dragostea te ajută sa înflorești și chiar cred că asta mi s-a întâmplat. Nu există rețetă perfectă. Ne iubim atât calitățile, cât și defectele, comunicăm foarte bine, suntem și foarte buni prieteni, ne distrăm unul în compania celuilalt. Ne alegem în fiecare zi”, a spus Alina Eremia pentru VIVA!

Alina Eremia a mai dezvăluit care sunt calitățile pe care le apreciază cel mai mult la partenerul ei.

„Edi este o persoană mai rezervată. Știa că sunt persoană publică și a lăsat să curgă lucrurile firesc. Nu a vrut să grăbească nimic. Iubesc faptul că este un om integru, sufletist, inteligent, înțelept, cu o mentalitate foarte sănătoasă, extrem de disciplinat și muncitor. Cred că îi place la mine că sunt copilăroasă, expansivă, empatică, dar cred că cel mai în măsură să răspundă este el”, a adăugat cântăreața.

În ceea ce privește conflictele din relația lor de cuplu, Alina Eremia a dezvăluit cum anume le gestionează cei doi, recunoscând faptul că nu pot sta supărați unul pe celălalt mai mult de câteva ore.

„Suntem două caractere foarte puternice și prietenii noștri se amuză când avem o discuție în contradictoriu, pentru că ne stimulăm unul pe celălalt și venim cu argumente care mai de care mai solide. De obicei, eu sunt mai impulsivă și mă cert, el nu prea se ceartă cu mine, iar la final mereu terminăm prin a râde. Niciodată nu am stat supărați mai mult de o oră, două”, a completat artista pentru sursa citată anterior.

Foto: Instagram

