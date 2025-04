Alina Eremia dezvăluie cum au afectat-o standardele de frumusețe la o vârstă fragedă: „Așteptările societății sunt puțin dezechilibrate”

Alina Eremia a vorbit deschis despre latura mai puțin cunoscută a carierei sale și despre impactul negativ al presiunii sociale asupra sănătății ei. Artista a recunoscut că a fost nevoită să se maturizeze mai repede decât ar fi fost firesc, din cauza expunerii constante în fața publicului.

Alina Eremia, confesiuni despre standardele care au afectat-o

Ajunsă cunoscută încă din adolescență, Alina Eremia s-a confruntat cu numeroase provocări, printre care și dorința de a se încadra în tiparele impuse femeilor din showbiz.

„Avem tendința asta, să creștem repede, că viața asta de adult te atrage. (…) Noi am fost forțate să devenim femei mult mai rapid, da, mi se pare că procesul ăsta a fost mai accelerat. Am fost în văzul tuturor. (…) Eu oricum cred că și așteptările societății sunt puțin dezechilibrate și că se așteaptă în permanență să fim impecabile, acest calificativ care pe mine mă enervează. Mi se pare că oricum suntem mai taxate decât bărbații, în general”, a povestit Alina Eremia în cadrul podcastului moderat de Sore.

Această presiune a dus-o, la un moment dat, să urmeze regimuri alimentare extreme, care i-au afectat starea de sănătate.

„Cred că femeia are niște resurse fantastice. Și noi, în perioada în care era mici, cred că și noi am încercat să ne încadrăm în acele standarde. Țineam dieta cu iaurt și pofteam la tot ce era dulce posibil. Mi se pare că e un proces, mi se pare că lucrurile sunt mult mai blânde acum cu femeile, față de cum erau în trecut. Important e să îți dai seama că perfecțiunea e o iluzie și că frumusețea stă fix în imperfecțiuni și în vulnerabilități și că ar trebui să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem, nu cum se așteaptă alții să fim”, a adăugat artista, conform sursei citate.

Cu ce complexe s-a confruntat artista

În cadrul unui interviu sincer oferit în podcastul Lianei Stanciu, Alina a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat din cauza unor trăsături fizice care o deranjau, precum dinții strâmbi și coastele proeminente. Cu timpul, a învățat să-și accepte imperfecțiunile și să le vadă ca parte a ceea ce o face unică.

„Am dinții strâmbi, coastele proeminente,” a mărturisit artista, amintindu-și cum aceste detalii o făceau să se simtă nesigură în fața camerei. Pentru a le ascunde, obișnuia să se filmeze din unghiuri specifice, evitând să le expună. „Multă vreme am fost complexată de chestia asta. Mă filmam din anumite unghiuri pentru că nu voiam să se vadă,” a mai spus cântăreața, reflectând asupra luptei sale interioare pentru acceptarea propriului corp. Cu timpul, însă, Alina a reușit să-și depășească nesiguranțele și să adopte o atitudine pozitivă față de sine.

Alina Eremia a învățat, în timp, să își accepte trăsăturile care o fac diferită, cum ar fi dinții strâmbi și coastele proeminente. „Cu timpul am învățat să fiu ok cu ei. Adică aia e, am dinții strâmbi”, a spus artista, subliniind faptul că nu este necesar să urmăm un tipar impus de societate pentru a ne simți bine în pielea noastră. Ea a încurajat, de asemenea, pe toată lumea să îmbrățișeze ceea ce îi face unici. „Există acest șablon pe care toată lumea încearcă să-l replice și uităm că cel mai frumos lucru la noi este unicitatea”, a adăugat Alina, încurajându-și fanii să accepte trăsăturile lor naturale.

Despre coastele sale proeminente, care o făceau să se simtă inconfortabil în tinerețe, Alina Eremia a povestit că, deși a încercat mult timp să le ascundă, acum are o relație mult mai sănătoasă cu propriul corp.

„Am coastele proeminente și tot timpul am încercat să maschez treaba asta, să le ascund. Și acum o fac, dar în sensul în care să arate ok, dar nu mai sunt complexată la modul că trebuie neapărat să le maschez, să mă simt prost cu mine,” a explicat ea.

