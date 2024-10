Imaginile cu care Alina Eremia și-a luat fanii prin surprindere, după speculațiile că ar fi însărcinată

Alina Eremia a stârnit curiozitatea fanilor săi după ce au apărut zvonuri legate de o posibilă sarcină! Artista a postat pe rețelele de socializare câteva imagini surprinzătoare, lăsându-și urmăritorii în suspans. Totul s-a întâmplat în timpul unei pauze de filmare, iar mesajul ei a venit în urma speculațiilor recente.

Fanii au fost de părere recent că artista ar fi însărcinată, în urma unor imagini după un concert pe care l-a susținut, dar adevărata senzație a fost generată de postările ei ulterioare. Alina a împărtășit fotografii în care apărea cu o „burtică de gravidă”, însă s-a dovedit că era vorba despre o simulare, făcută pentru un proiect artistic, și nu despre o sarcină reală.

Deși burtica de gravidă nu este una reală, Alina Eremia a dezvăluit că ia în considerare ideea unei sarcini.

„Din cabina de probă, într-o pauză de filmare. Tatonăm ideea”, a scris Alina Eremia pe Instagram.

„Prima secundă m-am speriat puțin, Cat m-am emoționat când am văzut ultima secvență cu tine așa..”, „Nu ești întreagă 😂🤣”, „Îți sta bine!!”, „E gravidă Alina Eremia ?”, sunt câteva dintre comentariile fanilor de la postarea artistei.

De-a lungul timpului, Alina Eremia a dezvăluit că s-a confruntat cu modificări ale greutății sale. Artista este într-o formă excelentă și se simte foarte bine în pielea ei. Deși atrage numeroase complimente, o apariție recentă a artistei a împărțit internetul în două tabere. Unii internauți au criticat-o pe cântăreața pentru alegerea vestimentară făcută, susținând că îi scoate în evidență kilogramele în plus. De asemenea, unii au bănuit că Alina ar fi chiar însărcinată.

În urma comentariilor din spațiul online, Alina Eremia a oferit o replică pe internet în care explică apariția ei. Artista a precizat că nu este însărcinată, așa cum s-a speculat, iar alegerea vestimentară și condițiile de la filmare au dus la o imagine nu foarte „fericită'. Cu toate acestea, artista a mărturisit că se simte foarte bine în pielea ei, iar aspectul fizic nu este cea mai importantă prioritate din viața ei.

„Am văzut un video cu mine de la concertul de ieri, de pe scenă și am intrat și eu în comentarii. Mă uitam pe acolo și majoritatea erau despre faptul că eu aș fi însărcinată sau că îmi place păpica. Ce e drept îmi place păpica, ca să confirm această suspiciune. Cât despre cealaltă, nu sunt însărcinată. Într-adevăr pot să înțeleg. Unghiul era nefericit, proporțiile erau nefericite, cut-ul pantalonilor nu mă avantaja. Nu știu, era ciudățel. Se vedea ciudat cu totul, și cu lumina. Erau multe lucruri greșite în video-ul ăla, dar poate aveam și eu retenție de apă ieri. Poate nu eram în cea mai bună formă, poate mâncasem ceva și mă umflase. Dar cel mai important lucru este că sunt sănătoasă, că mă simt bine așa cum sunt eu, cu câteva kilograme în plus sau fără. Cu retenție de apă sau fără. Aspectul fizic nu este prioritatea numărul 1 pentru mine, mai ales că în ultima perioadă sunt super solicitată, cu un program super încărcat și s-ar putea să am nevoie de un pic mai multă păpică. Poate mi-a fost dor de versiunea mea din Pariu cu Viața. Dar gata cu vorbăraia, mă duc să-mi etalez kilogramele la concert.”, a spus Alina Eremia pe TikTok.