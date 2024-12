Alina Eremia, dezvăluiri neștiute despre complexele legate de aspectul fizic: „Nu voiam să se vadă”

Alina Eremia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a ales să-și deschidă sufletul și să vorbească despre nesiguranțele sale din trecut, dezvăluind o latură mai puțin cunoscută a personalității sale. Deși admirată pentru frumusețea și talentul său, artista a mărturisit că și ea s-a confruntat cu complexe de-a lungul timpului.

Alina Eremia, dezvăluiri despre complexele sale

În cadrul unui interviu sincer oferit în podcastul Lianei Stanciu, Alina a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat din cauza unor trăsături fizice care o deranjau, precum dinții strâmbi și coastele proeminente. Cu timpul, a învățat să-și accepte imperfecțiunile și să le vadă ca parte a ceea ce o face unică.

„Am dinții strâmbi, coastele proeminente,” a mărturisit artista, amintindu-și cum aceste detalii o făceau să se simtă nesigură în fața camerei. Pentru a le ascunde, obișnuia să se filmeze din unghiuri specifice, evitând să le expună. „Multă vreme am fost complexată de chestia asta. Mă filmam din anumite unghiuri pentru că nu voiam să se vadă,” a mai spus cântăreața, reflectând asupra luptei sale interioare pentru acceptarea propriului corp. Cu timpul, însă, Alina a reușit să-și depășească nesiguranțele și să adopte o atitudine pozitivă față de sine.

Alina Eremia a învățat, în timp, să își accepte trăsăturile care o fac diferită, cum ar fi dinții strâmbi și coastele proeminente. „Cu timpul am învățat să fiu ok cu ei. Adică aia e, am dinții strâmbi”, a spus artista, subliniind faptul că nu este necesar să urmăm un tipar impus de societate pentru a ne simți bine în pielea noastră. Ea a încurajat, de asemenea, pe toată lumea să îmbrățișeze ceea ce îi face unici. „Există acest șablon pe care toată lumea încearcă să-l replice și uităm că cel mai frumos lucru la noi este unicitatea”, a adăugat Alina, încurajându-și fanii să accepte trăsăturile lor naturale.

Despre coastele sale proeminente, care o făceau să se simtă inconfortabil în tinerețe, Alina Eremia a povestit că, deși a încercat mult timp să le ascundă, acum are o relație mult mai sănătoasă cu propriul corp.

„Am coastele proeminente și tot timpul am încercat să maschez treaba asta, să le ascund. Și acum o fac, dar în sensul în care să arate ok, dar nu mai sunt complexată la modul că trebuie neapărat să le maschez, să mă simt prost cu mine,” a explicat ea.

În plus, artista a discutat despre cum percepe eventualele schimbări ale corpului ei în timp. „Vreau să arăt bine, dar dacă o să acumulez câteva kilograme în plus nu o să fie o dramă,” a spus Alina, transmitând un mesaj clar.

În ce afacere este implicată artista

Alina Eremia a ieșit puțin din zona ei de confort și s-a orientat și spre zona de business. Cântăreața ne-a dezvăluit că a devenit recent asociată la o cafenea deschisă de curând în București, fiind un proiect la care ține foarte mult. Cântăreața este foarte mândră de noua ei realizare și că a făcut acest pas în viața ei.

„Se anunță un an plin. Pe lângă asta am acceptat un nou challenge, mai exact am participat la deschiderea unei cafenele, se numește The Brewprint, sunt unul dintre asociați. Este un proiect care nu știam că va ocupa atât de mult loc în inima mea, pentru că muzica a fost mereu pionul principal, dar iată că sunt lucruri care te ajută să crești.”, a spus Alina Eremia pentru ELLE.

