EXCLUSIV: Alina Eremia, dezvăluiri surprinzătoare despre noul business și planurile de viitor: „Nu știam că va ocupa un loc atât de mare în inima mea”

Alina Eremia a fost una dintre cele mai spectaculoase apariții de la ELLE Style Awards 2024. Artista a respectat cu sfințenie tematica evenimentului și a purtat o ținută fabuloasă, ce i-a venit de minune. Totodată, Alina ne-a povestit și despre planurile pe care le are pentru 2025, dar și câteva detalii despre business-ul în care este implicată.

Cântăreața este o prezență constantă pe scena muzicală românească. Anul curent a fost unul plin pentru ea și, deși susține că i-a mai rămas un strop de energie spre final, perioada aceasta este una plină de evenimente și concerte speciale pentru fani. În ceea ce privește planurile de viitor, Alina Eremia a dezvăluit că pune la cale un turneu pentru anul care urmează, iar în luna februarie ne așteptăm la o lansare specială.

Totodată, Alina Eremia a ieșit puțin din zona ei de confort și s-a orientat și spre zona de business. Cântăreața ne-a dezvăluit că a devenit recent asociată la o cafenea deschisă de curând în București, fiind un proiect la care ține foarte mult. Cântăreața este foarte mândră de noua ei realizare și că a făcut acest pas în viața ei.

„Se anunță un an plin. Pe lângă asta am acceptat un nou challenge, mai exact am participat la deschiderea unei cafenele, se numește The Brewprint, sunt unul dintre asociați. Este un proiect care nu știam că va ocupa atât de mult loc în inima mea, pentru că muzica a fost mereu pionul principal, dar iată că sunt lucruri care te ajută să crești.”, a spus Alina Eremia.