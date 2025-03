Elementele de care ai nevoie pentru a obține un astfel de look acum sunt imprimeurile florale, franjurii, volanele, transparențele și bijuteriile suprapuse. Adaugă o jachetă din blană artificială, desigur, și ești ready to go!

Styling tips:

O coafură messy dublată de un accesoriu capilar subtil conturează perfect un outfit boem actual.

Foto: PR, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro