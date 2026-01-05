Fostul solist al trupei Måneskin, Damiano David, și artista Dove Cameron s-au logodit. Primele imagini cu inelul cu diamante

Dove Cameron și Damiano David se căsătoresc! Cei doi muzicieni și-au anunțat logodna printr-o postare pe Instagram, sâmbătă, 3 ianuarie.

Dove Cameron și Damiano David s-au logodit

Actrița din Descendants și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă, confirmând astfel vestea mult așteptată. Anunțul vine după ce, încă din luna octombrie, cei doi au alimentat zvonurile privind o posibilă logodnă, fiind fotografiați în Sydney, Australia, îmbrăcați în ținute negre asortate, Cameron purtând atunci un inel strălucitor pe degetul inelar.

„Partea mea preferată din viață! La mulți ani!”, a scris Dove Cameron, în vârstă de 29 de ani, în descrierea unei serii de fotografii în care apare alături de Damiano David, fostul solist al trupei Måneskin, în vârstă de 26 de ani, la o petrecere.

În luna octombrie, Cameron a marcat aniversarea relației lor printr-o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de mai multe fotografii cu cei doi.

„Cei mai frumoși doi ani din viața mea”, a scris artista în descriere. „Ajung să plâng cel puțin o dată pe săptămână pentru că viața a devenit atât de frumoasă de când ești în ea. Te iubesc într-un mod pe care niciun cuvânt nu l-ar putea descrie vreodată, dar nu voi înceta niciodată să încerc. Buon anniversario, amore mio.”

Cum s-au cunoscut cei doi

Dove Cameron și Damiano David au fost asociați pentru prima dată în septembrie 2023, când actrița a fost văzută la unul dintre concertele artistului. Cuplul și-a făcut debutul oficial pe covorul roșu în februarie 2024, la gala anuală Pre-Grammy organizată de Clive Davis.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în luna februarie, Cameron a explicat de ce a ales să își facă publică relația.

„Am avut o discuție încă de la început, pentru că e un lucru ciudat pe care ajungi să-l analizezi”, a spus ea. „El a zis: ‘Dacă cineva din liceu sau cineva care este avocat, asistent medical ori lucrează într-o cafenea poate posta o fotografie cu partenerul său și poate împărtăși părțile normale și frumoase ale vieții, de ce ar trebui să fie diferit pentru noi?'”

Artista a mai mărturisit că, de-a lungul vieții, a simțit „foarte multă anxietate” atunci când a fost vorba despre expunerea relațiilor sale în spațiul public.

„Am avut relații publice în trecut”, a spus ea, adăugând: „și am avut și relații mai puțin publice, pe care nu am fost la fel de dornică să le împărtășesc. Nu din cauza oamenilor cu care eram, ci pentru că mi se părea înfricoșător să fiu atât de deschisă. Pur și simplu m-am speriat.”

La rândul său, Damiano David a vorbit cu entuziasm despre liniștea pe care i-o aduce relația cu Dove Cameron, declarând pentru PEOPLE:

„Sunt foarte îndrăgostit. Ne ascultăm muzica unul altuia și aș spune că suntem foarte norocoși, pentru că ea iubește muzica, iar eu iubesc muzica ei. Rezonez foarte mult cu ea, așa că totul este extrem de plăcut.”

foto: Profimedia

