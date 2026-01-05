Oficial: Ce emisiune va prezenta Diana Bart după ce a plecat de la Prima TV după 13 ani

Începutul anului 2026 a venit cu o schimbare profesională pentru Diana Bart. După 13 ani de colaborare cu Prima TV, a decis să părăsească postul de televiziune. De acum încolo, o vom vedea pe micile ecrane la o altă emisiune. Ce declarații a făcut despre această provocare?

Diana Bart se alătură echipei Antena Stars

Diana Bart a ales să facă parte din echipa emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Ea va fi co-prezentatoarea formatului. Începând cu 9 ianuarie, Diana Bart, care are o experiență de peste două decenii în televiziune, și Andrei Ștefănescu vor oferi telespectatorilor seri de weekend pline de divertisment, umor, povești mondene savuroase și invitați speciali, de vineri până duminică, de la ora 21:30, pe Antena Stars.

Diana Bart a făcut și primele declarații despre noua emisiune pe care o va prezenta.

„După 22 de ani de carieră, spun DA unei noi etape, cu emoție, curaj și un zâmbet mare. Cred în schimbări care te scot din zona de confort și te așează exact acolo unde trebuie să fii. Viața vine în capitole, fiecare m-a antrenat pentru următorul. Închid un capitol cu recunoștință și deschid altul la Antena Stars, unde nopțile devin Xtra. Urmează Xtra Night Show: seri cu ritm, conversații faine, spontaneitate și mult fun. De abia aștept să începem!” Andrei Ștefănescu completează: „Începe un nou sezon, cu o nouă parteneră. Mă bucur că este alături de noi. Este o jurnalistă cu experiență, care a muncit mult în televiziune. Cu siguranță ne vom completa reciproc. Așadar, un nou sezon, o nouă parteneră: Diana Bart, pe care o felicit pentru venirea ei în rândurile noastre!.”

Diana Bart, despre plecarea de la Prima TV

În cadrul unui mesaj publicat pe Instagram, chiar la finalul anului 2025, Diana Bart a vorbit despre schimbarea pe care o va face în viața ei profesională. Prezentatoarea TV a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Prima TV după 13 ani.

„31 decembrie nu încheie pentru mine doar un alt an, ci și cea mai lungă perioadă profesională din viața mea: 13 ani la Prima TV, din cei 22 de carieră de până acum.

Un capitol care mi-a îndeplinit visul mare de a ajunge la București, orașul unde cafeaua se bea pe fugă, visele se negociază la pauza de publicitate, iar „mai stăm puțin” poate însemna ani.

După 13 ani, plec de la Prima cu un bagaj serios: experiență, oameni, povești și zâmbetul acela exersat chiar și când nimic nu e „din prima”… și recunoștință și mulțumire tuturor celor care mi-au stat alături și sunt în continuare!

Mulțumesc, @primatvoficial!

Nu e un final. E doar prima pauză înainte de următorul capitol.”

Diana Bart și-a început parcursul în televiziune la postul local RTT Brașov. După ce a lucrat patru ani acolo, din 2004 și până în 2008, s-a dus la PRO TV, unde a fost reporteră, prezentatoare și corespondentă a Știrilor PRO TV pentru perioada 2008 și 2012. Timp de un an, a prezentat jurnalul orei 23:00 la Digi24, iar din mai 2013 a lucrat la Prima TV.

