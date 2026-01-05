Vedete și cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu la Critics Choice Awards 2026 (Galerie FOTO)

Critics Choice Awards 2026 s-a desfășurat duminică, 4 ianuarie la Los Angeles, iar vedetele au fost prezente în număr foarte mare la ceremonie.

Paul Thomas Anderson a plecat acasă cu premiul Best Director pentru filmul său aclamat de critici, One Battle After Another. Filmul popular al lui PTA a câștigat, de asemenea, Best Picture. Amy Madigan a fost o surpriză câștigând Best Supporting Actress, însă criticii au știut că prestația ei remarcabilă în rolul Mătușii Gladys din Weapons a fost cu siguranță demnă de un premiu. Între timp, Jacob Elordi a obținut Best Supporting Actor pentru Frankenstein.

În zona de televiziune, The Studio al lui Seth Rogen a câștigat deja trei premii, inclusiv Best Comedy, Best Supporting Actor pentru Ike Barinholtz (Sal Saperstein) și Best Actor pentru Rogen însuși. Rhea Seehorn s-a confruntat cu adversari de calibru, precum Kathy Bates și Keri Russell, dar în cele din urmă a câștigat Best Actress in a Drama Series pentru rolul său din Pluribus. Iar când vine vorba de forțe dominante în televiziune, Jean Smart a demonstrat din nou acest lucru, câștigând Best Actress in a Comedy Series.

Celebritățile au apelat la cei mai în vogă designeri și la cei mai buni stiliști pentru a se asigura că arată perfect. Detalii spectaculoase, croiuri impecabile și, nu în ultimul rând, purtate cu atitudinea potrivită.

Timothée Chalamet și-a declarat dragostea pentru Kylie Jenner în discursul de la Critics Choice Awards 2026

Timothée Chalamet și-a declarat dragostea pentru iubita sa, Kylie Jenner, după ce a câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Critics Choice Awards 2026.

Actorul a acceptat premiul pentru rolul său din „Marty Supreme” duminică și a recunoscut că a fost emoționat în timp ce le-a adresat mulțumiri colegilor săi nominalizați — Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Joel Edgerton și Wagner Moura.

La finalul discursului, i-a mulțumit lui Jenner, iar camera i-a surprins reacția din public.

„În cele din urmă, aș dori să îi mulțumesc partenerei mele din ultimii trei ani”, a spus Chalamet. „Îți mulțumesc pentru fundația noastră. Te iubesc. Nu aș fi putut face asta fără tine. Îți mulțumesc din tot sufletul.”

Jenner a zâmbit, sprijinindu-și mâinile sub bărbie, și i-a transmis cu buzele „Te iubesc” înapoi.

Jenner l-a însoțit pe Chalamet la ceremonia de premiere, purtând o rochie neagră elegantă, cu inserții din dantelă pe lateral. Chalamet a arătat la fel de stylish într-un costum cu dungi și o cravată colorată.

