Marea premieră Desafio: Aventura, la PRO TV. Ce îi așteaptă pe cei 24 de concurenți ai acestui nou reality show: "Echipa care câștigă acest joc..."

Reality-show-ul Desafio: Aventura are premiera azi la PRO TV.

  de  Andreea Ilie
Doar câteva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale momentului: Desafio: Aventura, noul reality show care promite adrenalină, emoție, strategie și lupte intense pentru supraviețuire. 

În această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, aventura începe, iar publicul va fi martorul primei confruntări dintre cei 24 de concurenți împărțiți în trei echipe: Luptătorii, Visătorii și Norocoșii.

Sub soarele arzător al Thailandei, concurenții vor intra încă din prima ediție într-o competiție dură, în care limitele fizice și psihice vor fi testate la maximum. Prima mare provocare este bătălia pentru teritoriu, un joc esențial care va decide, pentru prima săptămână, unde va locui fiecare echipă: vila, satul pescăresc sau pustiul. Miza este uriașă, pentru că teritoriul ales înseamnă diferența dintre confort și lipsuri extreme.

Traseul inaugural se anunță a fi unul epic, cu toți cei 24 de concurenți la linia de start. Forța, concentrarea, coordonarea și, mai presus de orice, lucrul în echipă vor face diferența. Câștigarea vilei vine la pachet cu un avantaj major – confortul – în timp ce ultimele locuri vor fi nevoite să se adapteze unor condiții de trai dure, departe de orice comoditate modernă.

Călătoria din Desafio: Aventura îi va purta pe concurenți adânc în teritoriul șarpelui Naga, șarpele cu șapte coroane, un simbol spiritual extrem de important pentru cultura thailandeză. Doar 7 concurenți vor reuși, la finalul competiției, să ajungă în etapa decisivă și să lupte individual pentru marele premiu de 150.000 de euro.

Înainte de prima confruntare, prezentatorul Daniel Pavel le va transmite concurenților importanța momentului.

„Aceasta este prima și cea mai definitorie bătălie a acestei competiții. Echipa care câștigă acest joc merge direct la vilă. Vila înseamnă confort, adică tot ceea ce cere mintea și sufletul nostru de oameni moderni. A doua clasată merge în satul pescăresc și trăiește experiența autentică a traiului unor pescari thailandezi. Cine ajunge însă în ultimul teritoriu, ajunge în pustiu; acolo sunt niște animăluțe care de abia așteaptă să vă cunoască.”

Cele trei echipe vin cu mentalități diferite și moduri distincte de a lupta: Norocoșii, obișnuiți cu confortul, dar lipsiți de privilegii; Luptătorii, cei care cunosc greul și nu renunță; și Visătorii, veniți să își schimbe destinul. Aventura lor începe în însorita provincie Chumphon, însă nimeni nu poate anticipa cu adevărat ce îi așteaptă.

Echipa Norocoșii

„Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane, în călătoria inițiatică spre marele premiu de 150.000 de euro. În decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda, o producție PRO TV de anvergură, unică ca dimensiune și competențe – peste 100 de oameni, la 10.000 km de casă, transmit iubitorilor de adrenalină o experiență care îi va transforma pe cei care au avut curajul să intre în această competiție”, declară Daniel Pavel.

Echipa Luptătorii

Tot în această seară, vom asista și la Bătălia Căpitanilor, fiecare echipă urmând să își desemneze un reprezentant pe un traseu sportiv extrem de solicitant. Provocarea va depăși cu mult așteptările concurenților și va seta tonul competiției.

Echipa Visătorii

foto: PR

