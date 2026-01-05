Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație

Piero Ferrari vrea să își impresioneze cu adevărat soția, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație și a decis să marcheze acest moment important cu un cadou special.

  de  Andreea Ilie
Romina Gingașu (33 de ani) și Piero Ferrari (80 de ani), fiul legendarului fondator al companiei Ferrari, Enzo Ferrari, și-au început povestea de dragoste acum aproximativ opt ani, după o întâlnire întâmplătoare în care ea, în calitate de vânzătoare de avioane private, încerca să îi prezinte un avion marca Bombardier. Cei doi au continuat interacțiunea cu o cină la invitația lui Piero, iar de atunci sunt nedespărțiți.

Cadoul impresionant pe care îl va primi Romina Gingașu la aniversarea a 9 ani de relație cu soțul ei

Potrivit presei mondene, Piero Ferrari vrea să își impresioneze cu adevărat soția, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație și a decis să marcheze acest moment important cu un cadou special.

Este vorba despre un avion privat în valoare de 32 de milioane de euro, un Bombardier Challenger 3500, una dintre cele mai rafinate și performante aeronave private disponibile, Potrivit apropiaților cuplului, avionul va fi livrat în 2026, tocmai pentru a coincide cu aniversarea relației, scrie Click.

Mai mult decât atât, doi au vizitat de mai multe ori fabrica Bombardier din Montreal pentru a urmări progresul avionului, iar Romina s-a implicat atât în designul interior, pregătit pentru 9 persoane în stil „executive”, cât și în aspectul exterior, dominat de tonuri elegante de gri cu accente roșii.

Romina Gingașu, dezvăluiri despre căsătoria cu Piero Ferrari

Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au căsătorit în 2021, în cadrul unei ceremonii intime pe insula italiană Capri. La nunta lor, omul de afaceri italian a surprins-o pe soția sa invitându-l pe Al Bano, un cântăreț renumit internațional, să ofere un concert de excepție persoanelor invitate la eveniment. Deși sunt căsătoriți, Romina Gingașu a ales să nu adopte numele Ferrari.

Romina Gingasu a lămurit dacă ea și soțul ei, Piero Ferrari, au semnat sau nu un contract prenupțial înainte de nuntă. 

„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a declarat Romina Gingașu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. 

De asemenea, Romina Gingașu a vorbit și despre felul în care se raportează la diferența de vârstă dintre ea Piero Ferrari, dar și despre cum a reacționat familia acestuia în momentul în care a aflat de relația lor. 

„Deloc (nu-i este greu să-l iubească pe Piero – n.red.). Nu, din contră. Este foarte mult respect și viața este foarte liniștită (alături de un bărbat cu 47 de ani mai în vârstă – n.red.). Societatea în America deja acceptă diferența asta de vârstă. E ceva normal acolo. Numai la noi, în Europa de Est, este un pic blamată. Și pot spune în exclusivitate că primul sfat a venit din partea familiei lui. Mi-au spus: „Romina, să nu pleci niciodată urechea acuzelor din cauza diferenței de vârstă.” Deci dacă familia lui a fost lângă mine din primul moment, acest lucru nu a putut să ne dezbine niciodată. Și sincer, nu urmăresc răutățile.”

Romina Gingașu, despre admiratoarele lui Piero Ferrari

Romina Gingașu a mai dezvăluit și cum a reacționat în momentul în care a aflat de admiratoarele soțului ei. 

„Au fost crize de gelozie, evident, au fost discuții, însă le rezolvăm imediat în stilul nostru. Au fost femei care îl căutau și chiar dacă nu ne-am atins telefoanele am aflat, că avem și noi instincte feminine, se simte. Într-un fel am fost oarecum fericită, este un bărbat plăcut, este un bărbat care arată bine și arată bine datorită mie, în ultimii ani s-a schimbat foarte mult, a slăbit, ne-am făcut și câteva intervenții împreună la față, arată bine. Dar nu o să calce niciuna în vecinătatea lui Piero. De asta stau foarte liniștită, mai ales după căsătoria legală, sunt și mai liniștită. Da, le-am sunat și le-am spus: ‘Mâine poți să vii, eu pot să plec. El era: ‘Nu, nu poți să faci lucrul ăsta. Dar a fost un simplu joc în care să rezolv repede situația”, a mai povestit Romina Gingașu în aceeași emisiune.

Foto: Instagram

