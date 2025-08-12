Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere. Soția lui Piero Ferrari, strălucitoare într-o rochie glam

Pe 9 august, Romina Gingașu a împlinit 33 de ani, iar sărbătoarea a avut loc într-una dintre cele mai exclusiviste destinații din lume: Monte Carlo. Deși locul este sinonim cu luxul, soția lui Piero Ferrari a ales o petrecere discretă și rafinată, unde eleganța a fost cuvântul de ordine. Imaginile surprinse la eveniment arată că atenția tuturor a fost captată de ținuta sărbătoritei.

Romina Gingașu, petrecere rafinată de ziua ei de naștere

La această aniversare, Romina, soția miliardarului Piero Ferrari (80 de ani), a impresionat printr-o apariție sofisticată. Rochia mulată, într-o nuanță delicată de roz, împodobită cu broderii fine și detalii prețioase, i-a pus perfect în valoare silueta. Atmosfera de sărbătoare s-a conturat pe terasa cu vedere la celebrul Casino de Monte Carlo și la portul plin de iahturi luxoase. Masa lungă, îmbrăcată în pânză albă, accesorizată cu pahare fine și lumină caldă, a completat perfect decorul elegant.

Detalii despre căsnicia cu Piero Ferrari

Originară din comuna Mânăstirea, județul Călărași, Romina a avut o copilărie marcată de pierderea tatălui la doar 11 ani. Astăzi, însă, este parte dintr-un adevărat imperiu. De patru ani este căsătorită cu Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari, fondatorul mărcii de mașini care îi poartă numele. Conform Forbes, Piero are la 80 de ani o avere estimată la 8,9 miliarde de dolari.

Povestea lor de iubire a început oficial pe 14 februarie 2017, iar pe 24 iulie 2021 cei doi s-au cununat religios în Capri. Cununia civilă a rămas însă un mister.

„Nunta a fost religioasă și a fost la Capri, dar nunta legală (n.r. cununia civilă) a fost un secret și numai noi știm când, unde și cum”, a explicat Romina. Acesta a fost un pact al cuplului, respectat cu strictețe.

În fotografiile de la ceremonia religioasă, Romina apare într-o rochie de mireasă cu croială office, rafinată și sobră, având un tort cu aromă de portocale și un moment artistic susținut de celebrul Al Bano.

Cunoscută adesea drept „doamna Ferrari”, Romina a clarificat însă un detaliu surprinzător.

„Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari. Suntem căsătoriți, dar nu am luat numele, pentru că este marcă înregistrată și a fost decizia mea să nu iau acest nume. Altfel nu aș fi putut să fac nimic cu viața mea după. Deveneam un brand, iar atunci lucrurile se controlează de niște avocați, de un audit, de companii, ar fi devenit totul foarte complicat. El este Piero Lardi Ferrari, după numele mamei lui. E ok, eu sunt Romina Gingașu și consider că personalitatea mea și tot ceea ce reprezint eu este Romina Gingașu”, a spus aceasta în podcastul „La Măruță”.

De asemenea, Romina Gingasu a lămurit dacă ea și soțul ei, Piero Ferrari, au semnat sau nu un contract prenupțial înainte de nuntă.

„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a declarat Romina Gingașu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

