Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple. Ce a pregătit cuplurilor de vedete: ”Nu vreau să-i sperii, dar…”

O premieră așteptată, comentată și îndrăgită de toată țara. Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale. Emisiunea în care nouă cupluri de vedete vor demonstra că fricile pot fi învinse și că încrederea este arma secretă. Cel de-al treilea sezon Power Couple începe în această seară, de la ora 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Începe al treilea sezon Power Couple!

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin vor ajunge în Malta și vor avea parte de prima întâlnire cu Dani Oțil, prezentatorul emisiunii. Iar surprizele vor începe încă din prima clipă!

„Suntem în faimosul Fort Manuel. Ne-am mutat la case mai mari, chiar pe Insula Malta. Cele nouă cupluri își fac împărătește intrarea în super aventura vieții lor. Aici vor scrie istorie, iar istoria nu se scrie ușor. Nu vreau să-i sperii, dar habar nu au în ce s-au băgat. Se descurcă, sunt puternici și au curaj”, va transmite Dani, înainte de a sta de vorbă cu cele nouă perechi.

Odată ce aceștia i se vor alătura, el va da și prima veste care-i va șoca! Ziua va începe cu un vot surprinzător, care va avea urmări pentru una dintre echipe. Despre ce este vorba și cum se va lua decizia, aflăm în doar câteva ore, însă un lucru este clar, concurenții vor resimți instant competiția. „Erau furnicături în tot corpul, avalanșă de emoții”, va admite Luiza Zmărăndescu.

Tot atunci, sala de investiții se deschide, iar fetele vor fi primele care vor avea pe mână banii familiei. Câtă încredere vor avea în partenerii lor că vor face față unei probe dure și surprinzătoare? Descoperim curând. Nu rata, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Schimbări în sezonul 3 al emisiunii Power Couple

În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul Power Couple va putea fi urmărit, din 12 ianuarie 2026, la Antena 1 și pe Antena Play!

Prezentatorul Dani Oțil a dezvăluit că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, mai exact pe o altă insulă din Malta, unde s-au filmat producții precum Game of Thrones și Gladiatorul.

„Mai intens decât anul trecut, ne-am mutat pe o nouă insulă, totul nou pentru noi. Am filmat în locuri în care s-au filmat filme mari, Gladiatorul I, II, Game of Thrones, am filmat într-o celulă în care chiar s-a întâmplat ceva în Gladiatorul II, pentru fani, o scenă memorabilă. Am fost hrăniți de una dintre firmele care au făcut catering la filmele acestea mari. Am făcut lucruri wow”, a declarat Dani Oțil, la Xtra Night Show.

Surprizele din acest an sunt unele majore atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă.

„Dacă ați crezut că în primele două sezoane ați văzut tot, vă spun sincer că probele dificile… abia acum vor apărea! În niște locații pe cinste din Malta, i-am ridicat, iar, la înălțime, i-am surprins cu probe deja cunoscute, în care am inclus multe surprize la care nici nu s-ar fi gândit și le-am testat orice frică cu care au venit de acasă. Rezultatul? Râsete, lacrimi, multe ‘te iubesc’ și probe duse la capăt, chiar și atunci când spuneau pe parcurs că nu mai pot. Știți deja, Power Couple funcționează ca o terapie pentru frici și ca o șansă de a strânge, în primul rând, prieteni și amintiri, pe lângă banii din seif. Ne vedem curând… cu sezonul 3”, a declarat Dani Oțil la terminarea filmărilor.

