Confesiunea făcută de Adda despre soțul ei, Cătălin Rizea, după încheierea filmărilor de la Power Couple: „E sufletul meu pereche”

Adda a vorbit despre experiența trăită la Power Couple alături de soțul ei, Cătălin Rizea.

Adda, mesaj despre soțul ei
Filmările de la emisiunea Power Couple s-au încheiat, iar concurenții au revenit acasă, la viețile lor. Adda a participat la show alături de soțul ei, Cătălin Rizea, și a împărtășit câteva impresii despre această experiență. 

Adda, despre experiența de la Power Couple

Adda a făcut o postare pe contul ei de Instagram în care a vorbit pe larg despre tot ceea ce a trăit la Power Couple. Artista a dezvăluit care sunt lecțiile cu care a rămas de pe urma emisiunii, dar și ce anume a conștientizat față de relația cu soțul ei, Cătălin Rizea. 

„E aproape ora două noaptea și nu am nicio poză frumoasă cu mine și Cătălin. Am ajuns acasă de puțin timp pentru că filmările de la Power Couple s-au terminat. Până începe difuzarea și o să vă spun mai multe las aici câteva concluzii: Cătălin e sufletul meu pereche. Știam asta deja, dar emisiunea a subliniat acest lucru. Nu ne lipsește nimic. Suntem foarte bine ca și cuplu! Cu bune și cu rele. M-am reîndrăgostit de Cătălin. Nu că înainte nu-l iubeam cel mai mult, dar s-a reaprins flacăra mai tare ca niciodată. Mi-am dat seama, încă o dată, că gândim la fel, simțim la fel, suntem la fel cu mici diferențe gestionabile. Cel mai frumos lucru, ca trăire personală, a fost să NU am deloc orgoliu – o să vedeți asta când se difuzează.”

Adda susține că a încercat ca pe parcursul emisiunii Power Couple să nu își ascundă emoțiile și să fie autentică. 

„M-am lăsat să fiu sensibilă, fricoasă, emotivă și vulnerabilă fără să îmi mai pese de ce spune lumea. Nu am mai purtat masca de fată dură, care m-a obosit mulți ani. Pentru că eu nu sunt așa și nici nu mai vreau! Pentru mine a contat experiența și limitele pe care le-am depășit sau nu. Și sunt absolut ok cu asta. Am încercat să mă distrez cât mai mult, cât s-a putut! Pentru prima dată nu m-am comparat cu absolut nimeni și m-am bucurat de ceea ce am devenit, după mulți ani de muncă cu mine. Încă există oameni buni pe care i-am descoperit acolo și mă bucur că am trăit experiența împreună. Ah, și încă ceva: echipa de producție este TOOOP! Frații mei din comunitatea Lyme – știu că am fost un pic inconștientă să mă duc, dar sper să vă fiu măcar un pic sursă de inspirație și de curaj. Deși de multe ori abia le-am regăsit. A fost minunat să mă joc și să fac lucruri pe care le credeam imposibile, deși scârțâiam din toate încheieturile și mă dădeam cu toate cremele antireumatice. Cam atât, momentan! Mulțumesc!”, a spus Adda pe Instagram. 

Adda a povestit un moment comic din relația cu Cătălin Rizea

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au împreună un băiat, pe nume Alexandru. Cu mai multe ocazii, artista a vorbit cu multă sinceritate despre greutățile și provocările întâmpinate în relația cu partenerul ei de viață, dar și despre cum au reușit să le gestioneze.

Când vine vorba de organizare, Adda este foarte atentă la detalii și își dorește ca și restul familiei să fie la fel. Din păcate pentru ea, Cătălin Rizea nu este deloc pe aceeași lungime de undă, ceea ce îi creează frustrări cântăreței. În stilul său direct și plin de umor, Adda a povestit că soțul ei îi dă adevărate bătăi de cap când vine vorba de aranjarea hainelor și organizarea lucrurilor în casă.

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de make-up. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri. Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident. Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia. Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru pentru Cancan.

