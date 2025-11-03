Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce ar fi divorțat de Olivia Steer: "Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul..."

Conform surselor mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să pună capat căsătoriei lor de 22 de ani.

Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca.

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre relația cu cei doi băieți pe care îi are din căsătoria cu Olivia Steer. Prezentatorul a mărturisit că se bucură că are aceleași gusturi muzicale precum copiii lui.

„Copiii mei sunt perfect integrați în generația lor. Nici nu mi-aș închipui cum se poate simți astăzi un copil care nu are exact obiceiurile generației lui. Eu cred că toți cei care au copii de vârsta băieților mei sunt automat integrați în generația asta, că altfel n-ai cum să ții pasul cu ei. Eu chiar fac eforturi să mă înțeleg cu ei, că ei mai vorbesc cifrat, au niște expresii pe care eu nu le cunosc. Din fericire, încă ne intersectăm la gusturi muzicale, pentru că ei, când erau mici, au fost ‘bombardați’ de mine cu muzică”, a declarat el pentru VIVA!.

Andi Moisescu a mai povestit că au și anumite activități pe care le fac împreună, fiind foarte mândru de abilitățile celor doi băieți ai lui.

„Am și făcut în așa fel încât să se întâmple asta, adică i-am ‘curentat’ de mici cu niște sporturi, ca să putem apoi să împărtășim pasiunile. Iarna mergem la snowboarding, iar vara – mai nou – la kite. Eu m-am ținut de ei, iar la snowboarding știam că va veni o zi în care mă vor ajunge și alta în care mă vor depăși, dar măcar s-a petrecut gradual, adică nu din prima. La kite am început toți trei în aceeași zi, vara trecută, iar vara asta ei s-au dus atât de departe… Atunci am conștientizat prima oară că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul cu ei. Cel care e mai tânăr, fiul meu de 17 ani, deja sare, face ca toate alea; ăla mare merge corect, se întoarce; eu încă sunt la nivelul la care învăț să merg împotriva vântului, cum ar veni”, a mai spus el.

Andi Moisescu, lăudat de fani după ce ar fi divorțat

Potrivit celor mai recent zvonuri mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret în urmă cu câteva luni, însă până acum niciunul nu a făcut declarații directe despre acest eveniment major din viața lor personală.

De la apariția știrii potrivit căreia ar fi divorțat, Andi Moisescu și-a trăit viața socială din plin: s-a afișat la munte, pe pârtie, la mare, la festivaluri și la diverse evenimente publice. Recent, prezentatorul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cu ocazia aniversării a 18 ani de „La Măruță”. Acolo, pasionat de muzică, Moisescu a susținut un mini recital alături de Taraful de la Vărbilău, moment care a ajuns rapid viral pe rețelele sociale.

Fanii de pe rețelele de socializare au reacționat rapid și l-au lăudat pe Andi Moisescu pentru prestație și pentru atitudinea jovială.

„Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit”

„Așa este… omul când e liber e fericit”

„Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr”

„Se poate să vrea altceva decât a avut”

„De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Ce spune Andi Moisescu despre vestea divorțului

Andi Moisescu a fost prezent la evenimentul care a marcat lansarea grilei de toamnă a postului PRO TV, el făcând parte, de ani buni, din juriul emisiunii Românii au Talent.

El a evitat cu eleganță întrebările privind divorțul, preferând să se concentreze pe viața profesională.

„De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu”, a mărturisit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Întrebat despre viața de familie, prezentatorul a vorbit în termeni laudativi despre cei doi băieți ai săi.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a povestit vedeta.

În ceea ce privește divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu a preferat să nu comenteze.

„Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV) și îți spun după aia! Hahaha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Citește și:

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro