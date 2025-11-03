Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce ar fi divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton și au împreună doi băieți.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce ar fi divorțat de Olivia Steer: "Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul..."

Conform surselor mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să pună capat căsătoriei lor de 22 de ani.

Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca.

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre relația cu cei doi băieți pe care îi are din căsătoria cu Olivia Steer. Prezentatorul a mărturisit că se bucură că are aceleași gusturi muzicale precum copiii lui.

„Copiii mei sunt perfect integrați în generația lor. Nici nu mi-aș închipui cum se poate simți astăzi un copil care nu are exact obiceiurile generației lui. Eu cred că toți cei care au copii de vârsta băieților mei sunt automat integrați în generația asta, că altfel n-ai cum să ții pasul cu ei. Eu chiar fac eforturi să mă înțeleg cu ei, că ei mai vorbesc cifrat, au niște expresii pe care eu nu le cunosc. Din fericire, încă ne intersectăm la gusturi muzicale, pentru că ei, când erau mici, au fost ‘bombardați’ de mine cu muzică”, a declarat el pentru VIVA!.

Andi Moisescu a mai povestit că au și anumite activități pe care le fac împreună, fiind foarte mândru de abilitățile celor doi băieți ai lui.

„Am și făcut în așa fel încât să se întâmple asta, adică i-am ‘curentat’ de mici cu niște sporturi, ca să putem apoi să împărtășim pasiunile. Iarna mergem la snowboarding, iar vara – mai nou – la kite. Eu m-am ținut de ei, iar la snowboarding știam că va veni o zi în care mă vor ajunge și alta în care mă vor depăși, dar măcar s-a petrecut gradual, adică nu din prima. La kite am început toți trei în aceeași zi, vara trecută, iar vara asta ei s-au dus atât de departe… Atunci am conștientizat prima oară că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul cu ei. Cel care e mai tânăr, fiul meu de 17 ani, deja sare, face ca toate alea; ăla mare merge corect, se întoarce; eu încă sunt la nivelul la care învăț să merg împotriva vântului, cum ar veni”, a mai spus el.

Andi Moisescu, lăudat de fani după ce ar fi divorțat

Potrivit celor mai recent zvonuri mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret în urmă cu câteva luni, însă până acum niciunul nu a făcut declarații directe despre acest eveniment major din viața lor personală.

De la apariția știrii potrivit căreia ar fi divorțat, Andi Moisescu și-a trăit viața socială din plin: s-a afișat la munte, pe pârtie, la mare, la festivaluri și la diverse evenimente publice. Recent, prezentatorul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cu ocazia aniversării a 18 ani de „La Măruță”. Acolo, pasionat de muzică, Moisescu a susținut un mini recital alături de Taraful de la Vărbilău, moment care a ajuns rapid viral pe rețelele sociale.

Fanii de pe rețelele de socializare au reacționat rapid și l-au lăudat pe Andi Moisescu pentru prestație și pentru atitudinea jovială.

„Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit”
„Așa este… omul când e liber e fericit”
„Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr”
„Se poate să vrea altceva decât a avut”
„De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Ce spune Andi Moisescu despre vestea divorțului

Andi Moisescu a fost prezent la evenimentul care a marcat lansarea grilei de toamnă a postului PRO TV, el făcând parte, de ani buni, din juriul emisiunii Românii au Talent.

El a evitat cu eleganță întrebările privind divorțul, preferând să se concentreze pe viața profesională.

„De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu”, a mărturisit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Întrebat despre viața de familie, prezentatorul a vorbit în termeni laudativi despre cei doi băieți ai săi.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a povestit vedeta.

În ceea ce privește divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu a preferat să nu comenteze.

„Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului Pro TV) și îți spun după aia! Hahaha!”, a declarat Andi Moisescu pentru CANCAN.RO.

Citește și:
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Bianca Censori, implicată într-un "război al brand-urilor" cu Kim Kardashian. Ce a anunțat actuala soție a lui Kanye West
People
Bianca Censori, implicată într-un "război al brand-urilor" cu Kim Kardashian. Ce a anunțat actuala soție a lui Kanye West
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre fosta lui soție, Gina Chirilă: "Există iubire de ambele părți în continuare"
People
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre fosta lui soție, Gina Chirilă: "Există iubire de ambele părți în continuare"
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: "Consider că am ajuns într-un moment în care..."
People
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: "Consider că am ajuns într-un moment în care..."
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta: "Am anumite standarde..."
People
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta: "Am anumite standarde..."
Airyn De Niro, fiica transgender a lui Robert De Niro, dezvăluiri oneste despre relația cu actorul: "Este un tată extraordinar"
People
Airyn De Niro, fiica transgender a lui Robert De Niro, dezvăluiri oneste despre relația cu actorul: "Este un tată extraordinar"
Andreea Esca, mesaj special pentru tatăl ei. Prezentatoarea TV i-a sărbătorit ziua de naștere: "Ultimele luni l-au cam pus la încercare"
People
Andreea Esca, mesaj special pentru tatăl ei. Prezentatoarea TV i-a sărbătorit ziua de naștere: "Ultimele luni l-au cam pus la încercare"
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Dan Alexa rupe tăcerea despre Alina Pușcău, după ce au dormit împreună la Asia Express 2025: „O femeie foarte dorită”. Replica ei
Dan Alexa rupe tăcerea despre Alina Pușcău, după ce au dormit împreună la Asia Express 2025: „O femeie foarte dorită”. Replica ei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea
Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea
"5 ani m-a drogat, ca să depind de el". Drama neștiută a unei mari artiste din România. Când a realizat ce i se întâmplă, a mers la medic și a aflat adevărul
"5 ani m-a drogat, ca să depind de el". Drama neștiută a unei mari artiste din România. Când a realizat ce i se întâmplă, a mers la medic și a aflat adevărul
catine.ro
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să mergi pe jos într-un mod eficient. Ce tehnici să aplici pentru a-ți îndeplini scopurile
Cum să mergi pe jos într-un mod eficient. Ce tehnici să aplici pentru a-ți îndeplini scopurile
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Mai multe din people
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți
People

Ana de Armas ar fi pus ea capăt relației cu Tom Cruise, după ce începuse să se simtă "incomod".

+ Mai multe
Dana Rogoz dezvăluie noi imagini cu locuința de la Viscri. Cum au avansat lucrările la casă: "Suntem într-un alt șantier"
Dana Rogoz dezvăluie noi imagini cu locuința de la Viscri. Cum au avansat lucrările la casă: "Suntem într-un alt șantier"
People

Dana Rogoz a dezvăluit noi imagini cu lucrările de la casa de la Viscri.

+ Mai multe
Anca Dinicu, emoționată la tăierea moțului fiului ei. Alegerea micuțului Radu a surprins pe toată lumea
Anca Dinicu, emoționată la tăierea moțului fiului ei. Alegerea micuțului Radu a surprins pe toată lumea
People

Anca Dinicu a fost copleșită de emoție la prima aniversare a fiului ei, moment în care s-a respectat și tradiția tăierii moțului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC