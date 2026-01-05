Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public. Cum au apărut cei doi

Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau preferă să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului. Cei doi sunt discreți cu aparițiile lor, însă cu diverse ocazii au fost surprinși de către paparazzi, inclusiv în ipostaze tandre.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public

Recent, paparazzi i-au surprins pe Lidia Buble și Horațiu Nicolau în timp ce se plimbau relaxați în zona Herăstrău. Cei doi și-au asortat ținutele, alegând să poarte articole vestimentare asortate și groase, potrivite temperaturilor scăzute de afară. Artista și partenerul ei nu și-au arătat afecțiunea în public, semn că își doresc să mențină discreția în privința relației lor. Vezi AICI imaginile cu Lidia Buble și Horațiu Nicolau.

Cum a cucerit-o Horațiu Nicolau pe Lidia Buble

Lidia Buble a dezvăluit ce prețuiește cel mai mult în relația cu partenerul ei de viață și a împărtășit secretele menținerii sale în formă. De asemenea, vedeta a mărturisit că intenționează să scrie o carte sau să facă un film despre povestea ei de viață.

„O să pot să răspund cam același lucru. Iubirea necondiționată, respectul, încrederea pe care mi-o oferă. Astea sunt cele trei lucruri la care eu țin foarte mult și cred că fără aceste trei nu prea se poate clădi o relație frumoasă. Așa că eu am fost binecuvântată și le am pe toate”, a spus artista pentru viva.ro.

Într-un interviu acordat acum ceva vreme, Lidia Buble a făcut dezvăluiri despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„E important să fii creativ, să știi să-ți surprinzi partenerul de viață, să spargi bariere. Eu zic că-s iubibilă. Cred că sunt foarte ușor de iubit pentru că eu ofer foarte mult și fără limite. Asta uneori m-a ajutat, dar cred că de cele mai multe ori nu. Însă am ales să nu mă schimb pentru nimeni. Vreau să fiu așa cum sunt”, a declarat Lidia Buble, la Fresh by Unica.

Lidia Buble se declară norocoasă să aibă alături un partener care o sprijină și o înțelege.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică. Eu cred că dragostea n-are limite. Nu ține cont de religie, de naționalitate, nu ține cont de absolut nimic. Când iubești cu adevărat, iubești, e simplu. Simți în tot corpul tău. Nu, nu cred că are vârstă (n.red.: dragostea)”, a mărturisit Lidia Buble pentru sursa citată.

În cazul relației pe care o are cu partenerul ei, Horațiu Nicolau, Lidia Buble a povestit într-un interviu că între ei există o comunicare pe toate planurile, astfel că omul de afaceri vine în întâmpinarea artistei atunci când are o problemă.

„Nici nu trebuie să-i spun când am ceva. Este de ajuns să mă uit la el. E de ajuns o singură privire și știe tot. Dar da, comunic mult. Este important să comunicăm, să știm ce ne dorim, ce ne place. El deja le știe pe toate, nu mai trebuie să comunic nimic”, a spus Lidia Buble pentru cancan.ro.

Citește și:

Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari…’

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro