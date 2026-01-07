Te-ai despărțit recent? Ce este obligatoriu să eviți în această perioadă

Tocmai pentru că te-ai despărțit de puțină vreme, ai nevoie de o anumită conduită emoțională și schimbări comportamentale care să te ajute în această perioadă.

  de  Cristescu Catalina
Te-ai despărțit recent? Ce este obligatoriu să eviți în această perioadă

Te-ai despărțit, și fie că ruptura ai inițiat-o tu sau fostul partener, realitatea e că doare oricum. Chiar și când știi că e cel mai bun lucru pentru tine și că era cât se poate de evident că asta va urma. Poate că era evident de multă vreme, dar v-a lipsit curajul de a pune punct. Despărțirea a venit din neant, un șoc imens? Oare ce scuze i-ai găsit partenerului astfel încât să nu te uiți onest la absența sa fizică sau emoțională, la comportamentul său distant, critic, detașat? Cât de detașată ai fost tu, deconectată de tine și de partener încât nu ai observat dinamica dintre voi? Întrebări la care e important să te gândești, să compari cu ce s-a petrecut și în alte relații, dar și să ai grijă de tine în această etapă de viață în care te afli.

Nu te izola

Nu îți înveți lecția, nu te vindeci mai repede, nu te protejezi mai bine prin izolare. Să nu ieși din casă, să nu te vezi cu prietenii, cu familia, să nu faci activitățile tale obișnuite, toate astea te rănesc suplimentar și complică și mai mult recuperarea post despărțire. Te temi că te vor întreba continuu cum te simți, că poate îți vor povesti diverse lucruri despre fostul partener, iar asta nu va fi deloc confortabil pentru tine? Stabilește din start cu cei dragi anumite reguli, pe care în primul rând le respecți tu și le pui iar și iar dacă sunt încălcate.

Nu-l urmări…

… fie că pe social media, fie că brusc îți găsești drum prin fața clădirii unde locuiește acum sau unde lucrează. Să sapi după informații te menține într-o aparentă buclă de control care mai mult îți face rău. În plus, fiecare se raportează diferit la despărțire și la ce se întâmplă după. Chiar crezi că te va ajuta să treci peste dacă insiști să descoperi că la 2 luni de la despărțire fostul partener a intrat într-o nouă relație?

Nu renunța la rutină

Duș, coafat, machiat, mers la sală, cursurile pe care începusei să le urmezi, unghii, vopsit, orice făcea parte din rutina ta obișnuită trebuie menținut și acum. Ai nevoie de activare comportamentală și de dovada că viața ta nu se învârte în jurul relației de cuplu.

Perspectiva de victimă…

… este la fel de periculoasă ca hipercritica. Victimizarea plasează întreaga responsabilitate către fostul partener, nu te uiți la partea ta de responsabilitate, nu îți asumi nimic. Așa e mai ușor să faci față? Poate fi o formă de detașare emoțională de ceea ce simți, de cât de greu îți e să treci prin această despărțire pe care sub nicio formă nu ți-ai dorit-o.

Victimizarea te duce într-o zonă de copil, el a fost rău – eu sunt bună, și la un moment dat devine obositoare și pentru cei din jur care observă detașarea și neasumarea prin victimizare. Victimizarea mână în mână cu vinovăția? Ceri confirmarea că e ok cum ai procedat, că nu ai fost tu personajul negativ, din nou un alt fel de fugă de partea ta de responsabilitate.

Prin hipercritică te duci la polul opus, în care arunci tot în curtea ta, tu nu ai făcut suficient, nu ai fost suficient de bună, de implicată, de orice. E dureros, nedrept și cu siguranță inechitabil.

