Ce își dorește Orlando Bloom de la viitoarea sa parteneră, după despărțirea de Katy Perry. Declarația inedită a actorului

Orlando Bloom a dezvăluit ce își dorește de la viitoarea sa parteneră.
Orlando Bloom le-a oferit fanilor săi o privire asupra felului în care își caută „partenerul ideal” într-un videoclip publicat recent.
Starul din Pirates of the Caribbean, în vârstă de 48 de ani, a apărut într-un outfit casual-cool în timp ce discuta cu contul de street style The People Gallery pe TikTok, sâmbătă. În clip, Orlando a explicat că își dorește un partener la fel de stilat ca el, dar și cineva care să aibă resursele necesare pentru a-și susține ținutele sofisticate. Declarațiile sale vin în contextul în care fosta sa logodnică, Katy Perry, și fostul premier canadian Justin Trudeau își trăiesc o relație publică intens mediatizată.
Întrebat dacă ar prefera „un partener cu stil sau cu bani”, Orlando a răspuns instantaneu: „Ambele”, înainte să izbucnească în râs. „Trebuie să alegi doar unul dintre acestea?” a adăugat el cu o notă de ironie.
Starul a oferit și câteva sfaturi pentru cei care trec prin momente dificile: „Luați măsuri, ridicați-vă, faceți o rutină, faceți orice. Intră în corpul tău, ieși din capul tău dacă ești prins acolo. Continuă să creezi.”
În ceea ce privește ținuta sa, Orlando a purtat o jachetă tip barn de culoare bej, cu guler din piele maro închis, peste un pulover crem cu model tricotat, pantaloni de catifea cu petice întunecate și o șapcă H2OFagerholt. Când a fost întrebat să descrie outfitul, actorul a spus ezitant că e un look „cozy Christmas comfort”.
„OK, Prada!” a glumit intervievatorul, iar ambii au râs. Bloom a mai recomandat fanilor să fie autentici în materie de stil: „Fii tu însuți și autenticitatea va avea întotdeauna cel mai lung parcurs.” De asemenea, a sugerat că magazinele second-hand sunt surse excelente de ținute interesante: „E stupid, pentru că pare că e de la un second-hand, dar e Prada,” a spus Orlando râzând.
Actorul părea să aibă o zi încărcată, fiind surprins mai târziu în Los Angeles, la un eveniment pentru filmul Apple F1, purtând aceeași ținută. La eveniment au fost prezenți și producătorul legendar Jeremy Bruckheimer, care a produs filmul, și actorul Damson Idris, co-star alături de Brad Pitt în filmul despre Formula 1. Orlando a pozat alături de Bruckheimer, cu care are o colaborare de lungă durată, acesta producând și seria Pirates of the Caribbean.
Declarațiile recente ale lui Orlando despre ce caută la un partener vin după ce fosta sa logodnică Katy Perry și-a oficializat relația cu Trudeau, primind și susținerea unei prietene vechi, Zooey Deschanel.
„Îmi place, sunt total pentru,” a spus actrița în emisiunea Watch What Happens Live with Andy Cohen. Deschanel a făcut referire la o legătură comună între ea și Perry: ambele sunt implicate în relații cu canadieni.
În timpul vizitei lor în Japonia, Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși la un eveniment oficial, iar Perry a fost criticată pentru fusta mini considerată „inadecvată' de către unii fani. Cu toate acestea, artista s-a concentrat pe latura romantică a călătoriei, împărtășind un selfie în care cei doi se plimbau printr-un parc, îmbrățișați. În același album, Perry a postat și un videoclip alb-negru în care încerca pentru prima dată un preparat japonez, în timp ce Trudeau o privea cu mândrie.
Fostul premier canadian a redistribuit fotografia pe contul său, scriind: „Mă bucur să vă revăd @kishida230. Katy și cu mine am fost foarte fericiți să avem ocazia să stăm de vorbă cu tine și Yuko.”
Aceasta a fost cea mai recentă apariție internațională a cuplului, care a început să stârnească zvonuri despre relație încă din iulie, după despărțirea lui Perry de Orlando Bloom. Între timp, fanii au comentat ținuta artistei la întâlnirea cu fostul premier japonez: „Fusta mini cu siguranță nu este potrivită pentru un astfel de eveniment,” a scris un fan pe Instagram.
