Ce își dorește Orlando Bloom de la viitoarea sa parteneră, după despărțirea de Katy Perry. Declarația inedită a actorului

Orlando Bloom le-a oferit fanilor săi o privire asupra felului în care își caută „partenerul ideal” într-un videoclip publicat recent.

Orlando Bloom dezvăluie ce vrea de la următoarea parteneră

Starul din Pirates of the Caribbean, în vârstă de 48 de ani, a apărut într-un outfit casual-cool în timp ce discuta cu contul de street style The People Gallery pe TikTok, sâmbătă. În clip, Orlando a explicat că își dorește un partener la fel de stilat ca el, dar și cineva care să aibă resursele necesare pentru a-și susține ținutele sofisticate. Declarațiile sale vin în contextul în care fosta sa logodnică, Katy Perry, și fostul premier canadian Justin Trudeau își trăiesc o relație publică intens mediatizată.

Întrebat dacă ar prefera „un partener cu stil sau cu bani”, Orlando a răspuns instantaneu: „Ambele”, înainte să izbucnească în râs. „Trebuie să alegi doar unul dintre acestea?” a adăugat el cu o notă de ironie.

Starul a oferit și câteva sfaturi pentru cei care trec prin momente dificile: „Luați măsuri, ridicați-vă, faceți o rutină, faceți orice. Intră în corpul tău, ieși din capul tău dacă ești prins acolo. Continuă să creezi.”

În ceea ce privește ținuta sa, Orlando a purtat o jachetă tip barn de culoare bej, cu guler din piele maro închis, peste un pulover crem cu model tricotat, pantaloni de catifea cu petice întunecate și o șapcă H2OFagerholt. Când a fost întrebat să descrie outfitul, actorul a spus ezitant că e un look „cozy Christmas comfort”.

„OK, Prada!” a glumit intervievatorul, iar ambii au râs. Bloom a mai recomandat fanilor să fie autentici în materie de stil: „Fii tu însuți și autenticitatea va avea întotdeauna cel mai lung parcurs.” De asemenea, a sugerat că magazinele second-hand sunt surse excelente de ținute interesante: „E stupid, pentru că pare că e de la un second-hand, dar e Prada,” a spus Orlando râzând.

Actorul părea să aibă o zi încărcată, fiind surprins mai târziu în Los Angeles, la un eveniment pentru filmul Apple F1, purtând aceeași ținută. La eveniment au fost prezenți și producătorul legendar Jeremy Bruckheimer, care a produs filmul, și actorul Damson Idris, co-star alături de Brad Pitt în filmul despre Formula 1. Orlando a pozat alături de Bruckheimer, cu care are o colaborare de lungă durată, acesta producând și seria Pirates of the Caribbean.

Katy Perry, într-o relație cu Justin Trudeau

Declarațiile recente ale lui Orlando despre ce caută la un partener vin după ce fosta sa logodnică Katy Perry și-a oficializat relația cu Trudeau, primind și susținerea unei prietene vechi, Zooey Deschanel.

„Îmi place, sunt total pentru,” a spus actrița în emisiunea Watch What Happens Live with Andy Cohen. Deschanel a făcut referire la o legătură comună între ea și Perry: ambele sunt implicate în relații cu canadieni.

În timpul vizitei lor în Japonia, Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși la un eveniment oficial, iar Perry a fost criticată pentru fusta mini considerată „inadecvată' de către unii fani. Cu toate acestea, artista s-a concentrat pe latura romantică a călătoriei, împărtășind un selfie în care cei doi se plimbau printr-un parc, îmbrățișați. În același album, Perry a postat și un videoclip alb-negru în care încerca pentru prima dată un preparat japonez, în timp ce Trudeau o privea cu mândrie.

Fostul premier canadian a redistribuit fotografia pe contul său, scriind: „Mă bucur să vă revăd @kishida230. Katy și cu mine am fost foarte fericiți să avem ocazia să stăm de vorbă cu tine și Yuko.”

Aceasta a fost cea mai recentă apariție internațională a cuplului, care a început să stârnească zvonuri despre relație încă din iulie, după despărțirea lui Perry de Orlando Bloom. Între timp, fanii au comentat ținuta artistei la întâlnirea cu fostul premier japonez: „Fusta mini cu siguranță nu este potrivită pentru un astfel de eveniment,” a scris un fan pe Instagram.

Citește și:

Anca Lungu, mesaj special pentru soțul ei, Harry Arampatzis, de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis public vedeta

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro