Nicole Kidman, declarații rare despre viața sa după despărțirea de Keith Urban. Ce a mărturisit actrița

Nicole Kidman lasă să se înțeleagă că trece printr-un moment personal dificil după încheierea căsniciei cu Keith Urban.

  de ELLE
Nicole Kidman, declarații rare despre viața sa după despărțirea de Keith Urban. Ce a mărturisit actrița

Nicole Kidman a lăsat să se înțeleagă că traversează o perioadă emoțională complicată după încheierea căsniciei cu Keith Urban. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unui dialog cu Ariana Grande, publicat luni în Interview Magazine.

Întrebată de artistă cum se simte, Nicole Kidman a oferit un răspuns scurt, însă foarte sugestiv.

„Rezist, mă țin pe picioare”, a spus ea.

Actrița din Big Little Lies, în vârstă de 58 de ani, a vorbit și despre perioada filmărilor pentru continuarea peliculei Practical Magic, realizate chiar înainte ca despărțirea de Urban să devină publică. Kidman a explicat că, pe platouri, s-a simțit într-un mediu în care a putut respira din nou.

„M-am simțit în siguranță și protejată. Eu, Sandy Bullock, apoi Joey King și Maisie [Williams], am avut o distribuție incredibilă. A fost atât de distractiv”, a spus Kidman, adăugând că, de multe ori, filmările nu sunt la fel de plăcute deoarece pot fi epuizante emoțional.

„Dar am o relație atât de puternică cu toate aceste femei, așa că m-am simțit protejată și iubită. A fost pur și simplu foarte, foarte sigur”.

Kidman a vorbit și despre bucuria revederii cu Sandra Bullock, alături de care revine în rolurile surorilor vrăjitoare din filmul original din 1998.

„Să ne întoarcem la ceva după atâția ani și să putem spune ‘Reușim încă să facem acest film la un studio mare precum Warner, iar faptul că Sandy și cu mine am putut să-l producem și să îl ducem la capăt este incredibil”.

Detalii despre divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban

Nicole Kidman și Keith Urban au ținut în ultima perioadă prima pagină a ziarelor, după ce s-a aflat că au decis să pună capăt unei căsnicii care a durat 19 ani. O sursă apropiată cuplului declara, în septembrie, că „uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”, adăugând că actrița „nu și-a dorit separarea și a încercat să repare lucrurile”.

La momentul respectiv, TMZ scria că Urban se mutase din casa familiei, în timp ce Kidman avea grijă de cele două fiice ale lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița mai are doi copii adulți din prima sa căsnicie, cu Tom Cruise.

„[Kidman] ține familia unită în această perioadă dificilă, de când Keith este plecat”, a declarat o sursă pentru publicație.

Keith Urban și Nicole Kidman s-au cunoscut în 2005, s-au logodit în mai 2006 și s-au căsătorit o lună mai târziu, la Capela Memorială Cardinal Cerretti din Sydney, Australia.

Recent, un specialist PR din industria muzicală din Nashville a afirmat că Urban „și-ar fi refăcut deja viața” alături de o femeie mai tânără din branșă.

„Zvonul este că se vede cu o femeie mai tânără din industrie. Toată lumea vorbește despre asta. Toți vor să știe cine este, dar deocamdată e un mister”, a declarat sursa.

Cântăreața de country Maggie Baugh, în vârstă de 25 de ani, a fost menționată în aceste speculații. Urban și Baugh s-au cunoscut în 2024, când el a invitat-o să cânte alături de el la gala CMT Music Awards. Ulterior, i-a propus să se alăture trupei sale, lucru confirmat chiar de artistă într-un interviu pentru Pittsburgh Music Magazine, în aprilie.

„A lucra cu Keith Urban a fost ca și cum ai merge la o școală pentru vedete rock. E o adevărată enciclopedie muzicală”, a spus Baugh.

Într-un interviu recent pentru Harpers Bazaar, Nicole Kidman a vorbit deschis despre finalul căsniciei cu Keith Urban, descriind acea perioadă ca „o formă de supraviețuire”. Actrița a mărturisit că timpul și experiențele trăite au învățat-o să transforme durerea în lecție.

„Pe măsură ce îmbătrânesc, vreau să pot împărtăși lucrurile pe care le-am învățat. Am trăit multe și am supraviețuit multor lucruri… Vreau să transmit mai departe această înțelepciune, tot ce am învățat înainte de a trece peste durere și devastare”.

Deși lucrurile nu sunt ușoare, Nicole Kidman dovedește încă o dată că știe cum să meargă mai departe.

„Oh, am trecut prin asta deja. De fapt, chiar știu cum să gestionez o situație de genul acesta”, a spus ea, făcând referire la divorțul anterior, cel de Tom Cruise. „Există ceva special în a ști că, indiferent cât de dureros sau devastator este ceva, există mereu o cale de ieșire. Trebuie doar să simți totul până la capăt”.

