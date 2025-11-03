Filme și seriale noi de văzut în luna noiembrie 2025 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Death by Lightning

Death by Lightning este un serial dramatic care dă viață adevăratei și incredibilei povești a lui James Garfield, cel de-al 20-lea președinte al Statelor Unite, ajuns în funcție după multe ezitări, și a celui mai mare admirator al său, Charles Guiteau, bărbatul care îl va asasina. Din distribuție fac parte Andrew Hefler, Christine Grace Szarko, Betty Gilpin, Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman.

Premiera: 6 noiembrie 2025

Frankenstein

Regizorul premiat cu Oscar, Guillermo del Toro, adaptează povestea clasică a lui Mary Shelley despre Victor Frankenstein, un om de știință genial, dar egocentric, care aduce la viață o creatură într-un experiment monstruos ce duce în cele din urmă la distrugerea atât a creatorului, cât și a creației sale tragice. Din distribuție fac parte Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, cu Charles Dance și Christoph Waltz.

Premiera: 7 noiembrie 2025

Stranger Things 5 – Volumul 1

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noștri sunt uniți de un singur scop: să-l găsească și să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locația și planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra orașului și de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forțând-o să se ascundă din nou.

În paralel, aniversarea dispariției lui Will plutește în aer, iar în oraș se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoțită de un întuneric mai puternic și mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coșmar, vor avea nevoie de toți: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară. Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton revin pe micile ecrane

Volumul 1, din 27 noiembrie 2025

Volumul 2, din 26 decembrie 2025

Volumul 3, din 1 ianuarie 2026

Squid Game: The Challenge – Sezonul 2

Cu noi provocări imprevizibile și jocuri cu miză mare din serialul de succes, această competiție reality dă viață fenomenului Jocul calamarului.

Premiera: 4 noiembrie 2025

Just Alice

Prinsă între două iubiri, Alicia se căsătorește în secret cu un scriitor celebru și cu un fost preot. Oare cât timp poate jongla cu iubirea, minciunile și viața ei dublă?

Premiera: 5 noiembrie 2025

The Vince Staples Show – Sezonul 2

După moartea unchiului său, vedetă a fotbalului, Vince pornește într-o odisee bizară, amuzantă și pe alocuri sinistră, cercetându-i trecutul complicat.

Premiera: 6 noiembrie 2025

Groom & Two Brides

Adam este alergic la iubire, dar ajunge, cumva, logodit atât cu fiica șefului său, cât și cu prima lui dragoste. Acum trebuie să-și ascundă viața dublă.

Premiera: 7 noiembrie 2025

Mango

O directoare de hotel ambițioasă și fiica ei reticentă fac o călătorie în Málaga și găsesc ceea ce își doreau în idilica livadă de mango a unui fermier.

Premiera: 7 noiembrie 2025

MARINES

Un serial documentar militar captivant despre Unitatea Expediționară a Infanteriei Marine nr. 31, care desfășoară exerciții de luptă cu miză mare în Pacific.

Premiera: 10 noiembrie 2025

A Merry Little Ex-Mas

Tot ce-și doresc Kate și Everett de Crăciun este un divorț amiabil și o ultimă vacanță împreună ca familie, dar noi iubiri și vechi sentimente le complică planurile.

Premiera: 12 noiembrie 2025

Being Eddie

De la un adolescent comediant la o legendă a Hollywoodului, Eddie Murphy revine cu sinceritate și umor asupra carierei sale de excepție, într-un documentar plin de vedete.

Premiera: 12 noiembrie 2025

Eloá the Hostage: Live on TV

Acest documentar captivant explorează cazul unei adolescente răpite de fostul iubit într-una dintre cele mai șocante situații cu ostatici din Brazilia.

Premiera: 12 noiembrie 2025

Mrs Playmen

Trădată de soțul ei, o femeie ajunge să conducă o revistă erotică pe care o transformă într-un simbol al emancipării în Roma anilor ’70. Inspirat de fapte reale.

Premiera: 12 noiembrie 2025

Delhi Crime – Sezonul 3

Căutarea unei mamei dispărute declanșează o investigație amplă privind traficul de persoane din India și devine cel mai mare caz din cariera lui Madam Sir, care se confruntă cu un traficant nemilos.

Premiera: 13 noiembrie 2025

Last Samurai Standing

O viață, un punct. Shujiro participă la un joc mortal în care se câștigă puncte pentru fiecare om ucis. Cine va rămâne ultimul samurai la finalul acestui plan sinistru?

Premiera: 13 noiembrie 2025

The Beast in Me

O autoare celebră este atrasă într-un joc psihologic parșiv de noul ei vecin bogat și puternic, care este posibil să fie un criminal.

Premiera: 13 noiembrie 2025

How to Win the Lottery

Frustrat de viața lui banală și greutățile financiare, un bărbat plănuiește să fure premiul loteriei în direct la TV, ajutat de o echipă la fel de disperată.

Premiera: 14 noiembrie 2025

The Crystal Cuckoo

Dorind să afle mai multe despre donatorul ei de inimă, o doctoriță vine într-un oraș de munte, unde tragedii misterioase au chinuit mica populație timp de zeci de ani.

Premiera: 14 noiembrie 2025

Selena y Los Dinos

Imaginile în premieră și interviurile intime dezvăluie viața și moștenirea legendarei cântărețe mexicano-americane Selena Quintanilla, alături de familia sa.

Premiera: 17 noiembrie 2025

Champagne Problems

O directoare americană motivată merge la Paris hotărâtă să cumpere o marcă de șampanie până la Crăciun și se îndrăgostește întâmplător de moștenitorul acestui imperiu.

Premiera: 19 noiembrie 2025

Envious – Sezonul 3

Vicky are tot ce și-a dorit: un iubit atrăgător, o carieră promițătoare și o familie care se mărește. Poate, în sfârșit, să se bucure de toate sau se autosabotează?

Premiera: 19 noiembrie 2025

The Carman Family Deaths

Salvarea dramatică a unui tânăr din largul mării se transformă într-un caz șocant de crimă, fiind acuzat că ar fi ucis doi membri ai bogatei sale familii din New England.

Premiera: 19 noiembrie 2025

A Man on the Inside – Sezonul 2

Charles se infiltrează într-un campus universitar, unde suspecții sunt la fel de imprevizibili precum indiciile, iar întâmplările devin neașteptat de personale.

Premiera: 20 noiembrie 2025

The Follies

Pe șase femei le leagă un „prieten” comun: nebunia, care ne vizitează pe toți și ne îndeamnă să filtrăm realitatea, să luăm decizii curajoase și să ne schimbăm viața.

Premiera: 20 noiembrie 2025

Train Dreams

Un tăietor de lemne trăiește o viață plină de liniște și demnitate în America începutului de secol XX, o epocă a marilor schimbări, în timp ce experimentează dragostea și pierderea.

Premiera: 21 noiembrie 2025

Missing: Dead or Alive? – Sezonul 2

O tânără dispare în toiul nopții. Un bărbat este de negăsit, fără bunurile sale esențiale. Poliția se ocupă de noi cazuri în acest serial tulburător bazat pe fapte reale.

Premiera: 24 noiembrie 2025

Jingle Bell Heist

Doi hoți începători fac echipă pentru a jefui un magazin din Londra în ajunul Crăciunului, dar sunt prinși mai repede decât anticipau pe măsură ce apar sentimente neașteptate.

Premiera: 26 noiembrie 2025

The Stringer: The Man Who Took The Photo

Care este originea unei fotografii iconice din timpul Războiului din Vietnam? Acest documentar investighează cine se află în spatele unei imagini care a definit o întreagă epocă.

Premiera: 28 noiembrie 2025

