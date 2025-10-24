Jon Bon Jovi, dezvăluiri rare despre fiul său, Jake, și soția lui, Millie Bobby Brown. Cum se implică în creșterea fiicei lor

Jon Bon Jovi a vorbit sincer și deschis despre cât de atașat este de nepoata sa.

  24.10.2025
Jon Bon Jovi a dezvăluit cum îl va striga nepoata, fiica fiului său, Jake Bongiovi, și a actriței Millie Bobby Brown.

„Te îndrăgostești imediat. Când am cunoscut-o pe fetița lui Jake și a lui Millie, a fost o clipă magică”, a povestit legendarul rocker în vârstă de 63 de ani în cadrul emisiunii Today. „A fost pur și simplu: Ea e nepoata mea. Și e minunat. Nu va merge pe jos cel puțin 10 sau 12 ani, pentru că ‘Papa’ o va purta peste tot”, a glumit artistul, pe numele său real John Francis Bongiovi Jr.

Când prezentatoarea Savannah Guthrie i-a spus că micuța va avea nevoie de căști speciale ca să poată merge la concertele bunicului, cântărețul a zâmbit: „Mă bazez pe asta.”

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți prin adopție

În august, Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi și-au surprins fanii când au anunțat că au adoptat o fetiță:

„Vara aceasta am primit în viața noastră o fetiță adorabilă, prin adopție. Suntem copleșiți de emoție și recunoștință, gata să începem acest nou capitol al vieții noastre ca părinți, în liniște și intimitate”, au scris cei doi, care s-au căsătorit în secret în mai 2024, într-un mesaj comun publicat pe Instagram pe 21 august.

Postarea s-a încheiat cu mesajul: „Și acum suntem trei. Cu drag, Millie și Jake Bongiovi.”

Deși cuplul nu a dezvăluit încă numele micuței, un detaliu surprins de paparazzi ar putea oferi un indiciu. Într-o plimbare prin Hamptons, Millie Bobby Brown a fost fotografiată ținând un telefon cu o husă roz, pe care erau scrise cu roșu literele „R”, „W” și „B”. Ultima literă, „B”, ar putea face trimitere la inițiala de familie, pe care o împărtășesc atât ea, cât și soțul ei.

La începutul lunii, vedeta din Enola Holmes a postat o imagine rară de familie, în care apare alături de Jake și de fetița lor. În fotografie, Millie o ține în brațe pe micuță, iar Jake le cuprinde afectuos pe amândouă. Bebelușa poartă un body roșu cu model în carouri și o capișon Minnie Mouse, iar chipul ei este estompat.

Foto: Instagram

Jon Bon Jovi, despre nepoata lui

Cântărețul a vorbit pentru prima dată despre rolul de bunic în septembrie, într-un interviu pentru podcastul XO Bunnie. „E ceva nebunesc, dar minunat. Extraordinar”, a spus interpretul hitului Livin on a Prayer.

„Au adoptat o fetiță, am cunoscut-o, și instantaneu simți că e a ta. Devine nepoata ta, copilul tău, știi ce spun?”, a adăugat el emoționat.

Millie Bobby Brown nu a ascuns faptul că își dorește să devină mamă. În cadrul podcast-ului Smartless, actrița a dezvăluit că vrea să aibă un copil și să îmbrățișeze rolul de părinte.

„Mama mea a avut primul copil la 21 de ani, iar tata avea 19. (…) Jake știe cât de important este pentru mine și, bineînțeles, vreau să mă concentrez pe a mă impune ca actriță și ca producătoare, dar consider, de asemenea, că este foarte important să întemeiez o familie. Este un lucru enorm. Jake a spus: nu putem face asta până nu ne căsătorim. Deci asta era chestia lui. Și ideea mea a fost că îmi doresc foarte mult o familie. Îmi doresc foarte mult o familie numeroasă.”

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

Foto: Arhiva ELLE

