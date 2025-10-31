Filme de la regizori tineri, pe care trebuie să le ai în vedere

Regizoarele și regizorii din această listă au ales să exploreze în filmele lor subiecte care prezintă un interes în căutările lor artistice.

1. Twinless

Twinless este un film scris și regizat de James Sweeney, care a și jucat unul dintre roluri. În peliculă este vorba despre doi tineri care se cunosc în cadrul unui grup de sprijin. În timp ce își alină durerea și suferința, realizează că nu totul este ceea ce pare și că fiecare ascunde secrete dureroase.

2. The Last Showgirl

Gia Coppola, nepoata regizorului Francis Ford Coppola, s-a impus deja ca regizoare, iar filmele Palo Alto, Mainstream și The Seven Faces of Jane pe care le-a semnat demonstrează acest lucru. Un alt proiect important din cariera ei este The Last Showgirl, o dramă cu Pamela Anderson în rol principal. Actrița a interpretat-o pe Shelley, o dansatoare din Las Vegas aflată la final de carieră, care își regândește întreg traseul profesional după ce se termină serialul în care a jucat trei decenii.

3. The Piano Lesson

Malcolm Washington, fiul actorului și regizorului Denzel Washington, și-a făcut debutul în lungmetraj cu The Piano Lesson. Acțiunea acestei drame are loc în 1990 și surprinde luptele interioare ale familiei Charles, care trebuie să decidă ce anume vor face cu un pian, care are o valoare sentimentală.

4. Shithouse

Cooper Raiff are rolul principal în filmul independent Shithouse, pe care l-a scris și regizat. El îl interpretează pe Alex Malmquist, un tânăr care nu are mulți prieteni din liceu și care nici nu s-a aventurat în foarte multe experiențe. El se luptă cu anxietățile lui, însă se apropie de Maggie, pe care o întâlnește la o petrecere și conexiunea cu ea pare să îi ofere noi perspective.

5. Blink Twice

Zoë Kravitz este regizoarea filmului Blink Twice, cu Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Christian Slater, Adria Arjona și Simon Rex în distribuție. Pelicula o arată pe Frida, o chelneriță din Los Angeles, care e invitată într-o vacanță de către Slater King, un antreprenor în domeniul tehnologiei. Aceștia ajung pe insula lui privată, alături de alți prieteni, dar lucrurile vor lua curând o întorsătură sinistră în momentul în care Frida conștientizează că în jurul ei se întâmplă ceva înfricoșător și trebuie să afle adevărul.

6. Familiar Touch

Sarah Friedland și-a făcut debutul în lungmetraj cu Familiar Touch, un film despre o comunitate de pensionari din sudul Californiei. Drama o urmărește pe Ruth, jucată de Kathleen Chalfant, care încearcă să se adapteze la noua ei viață dintr-un centru de îngrijire asistată și într-o unitate de îngrijire a memoriei. Sarah Friedland a scris prima variantă a scenariului acestui film atunci când avea 19 ani, având-o în minte pe bunica ei din partea tatălui, care s-a confruntat cu pierderi de memorie.

7. Earth Mama

După ce a fost jucătoare olimpică de volei, Savanah Leaf a decis să trateze mult mai serios pasiunea ei pentru regie. Primul ei lungmetraj este Earth Mama, o dramă intimă care a avut ca sursă de inspirație experiențe personale din copilăria ei și care vorbește despre dificultatea de a fi părinte. Distribuția a fost compusă din Tia Nomore, Erika Alexander, Sharon Duncan-Brewster și Doechii.

8. Monkey Man

Dev Patel este cunoscut pentru rolurile jucate în filmele Lion și The Green Knight. A debutat în regie cu un thriller tulburător, Monkey Man, apărut în 2024 și în care a jucat rolul principal. Acțiunea se petrece în India, iar el a interpretat rolul unui tânăr care vrea să se răzbune pe liderii corupți care i-au omorât mama. Pentru a-i găsi pe vinovați, se infiltrează în cercuri elitiste. Pe lângă regia filmului, Dev Pavel a lucrat și la scenariu alături de Paul Angunawela și John Collee.

9. Past Lives

Celine Song a scris și regizat filmul Past Lives, cu Greta Lee, Teo Yoo și John Magaro în rolurile principale. Înainte de acest proiect, a lucrat la scenariul serialului de televiziune The Wheel of Time. În Past Lives suntem martorii unei reîntâlniri dintre doi prieteni din copilărie, Na Young și Hae Sung. Deși își doresc să își reia legătura, realizează că s-au dezvoltat diferit, că se află în alte etape ale vieții și că poate doar amintirile îi mai țin apropiați.

