Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart: „Un moment firesc al vieții"

Daniel Nuță a făcut primele declarații după ce a fost fotografiat în timp ce se săruta cu Diana Bart.

Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart: "Un moment firesc al vieții"

Daniel Nuță a fost surprins recent de către paparazzi alături de Diana Bart. Actorul și prezentatoarea de la Prima TV au fost văzuți în ipostaze tandre, iar fanii au fost luați prin surprindere, având în vedere faptul că nu știau despre legătura lor. 

Daniel Nuță, surprins în ipostaze tandre cu Diana Bart

Daniel Nuță a fost văzut de paparazzi alături de Diana Bart. Cei doi au fost surprinși în centrul Bucureștiului, în timp ce stăteau pe o bancă, discutau și serveau o cafea. Actorul și prezentatoarea TV nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public, iar la un moment dat au fost fotografiați în timp ce se îmbrățișau și sărutau. Vezi AICI imaginile cu Daniel Nuță și Diana Bart. Fanii celor doi au fost uimiți, având în vedere că știau că prezentatoarea TV încă este căsătorită. Însă, se pare că aceasta a divorțat în discreție.

Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart

În cadrul unui interviu recent, Daniel Nuță a oferit primele declarații referitoare la imaginile în care el și Diana Bart au apărut în ipostaze pasionale. Actorul a preferat să fie rezervat, dar a ținut să menționeze că o respectă enorm pe prezentatoarea TV.

„Prefer să nu intru în detalii legate de viața mea personală. Sunt un om discret, îmi place să vorbesc cât mai puțin despre lucrurile din viața personală, romantică, dar în același timp, cât mai mult despre cariera mea, acțiunile și planurile de viitor din punct de vedere profesional. Mă interesează ca oamenii să vorbească despre mine ca actor și despre proiectele mele. Singurul lucru pe care o să-l spun în schimb, în această situație, este că am un profund respect pentru Diana, atât ca femeie, cât și ca jurnalistă.

Știu că imaginile surprinse de paparazzi au stârnit curiozitate, însă tot ce pot confirma este că ea este divorțată de mai bine de șase luni, iar ceea ce s-a întâmplat ține de un moment firesc al vieții, nu de un subiect de presă. Îmi doresc ca discuțiile să rămână în zona profesională, acolo unde fiecare dintre noi se dedică proiectelor sale”, a spus Daniel Nuță pentru Click!

Diana Bart, reacție după ce a fost văzută împreună cu Daniel Nuță

Până acum se știa faptul că Diana Bart este căsătorită, însă aceasta a divorțat în secret și a dorit să fie rezervată pentru a proteja intimitatea copiilor ei. Diana Bart și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, s-au logodit în august 2015, în Italia, s-au căsătorit în 2017 și au împreună două fete, Maira și Amina.

„Sunt divorțată de mai bine de șase luni. Oricum, de mai mult timp eram despărțiți până să divorțăm. Am o relație frumoasă de prietenie cu fostul meu soț pentru că avem doi copii împreună și tocmai de aceea am decis să nu dăm nimic ca să nu stricăm imaginea și să nu afectăm mersul firesc. Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an! Nu e vorba despre nici un „amantlâc.” Eu nu mai sunt căsătorită! Am dreptul să mă văd cu cine vreau!”, a spus Diana Bart pentru Click!

Daniel Nuță este recunoscut de către public pentru rolurile interpretate în serialele SacrificiulAdela și Groapa, dar și în producția Netflix Rise of Empires: Ottoman, unde l-a jucat pe Vlad Țepeș. În ceea ce o privește pe Diana Bart, ea este prezentatoare la postul Prima TV.

Sophie Turner și Chris Martin, solistul trupei Coldplay, ar forma un nou cuplu, după despărțirea lui de Dakota Johnson

