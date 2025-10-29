Actorul Daniel Nuță, surprins în ipostaze tandre cu o cunoscută prezentatoare TV

Actorul Daniel Nuță și o celebră prezentatoare TV au fost surprinși în ipostaze tandre.

Actorul Daniel Nuță, surprins în ipostaze tandre cu o cunoscută prezentatoare TV

Daniel Nuță a fost surprins recent de către paparazzi în compania unei cunoscute prezentatoare TV. Cei doi au fost văzuți în ipostaze tandre, iar fanii au fost luați prin surprindere, având în vedere faptul că nu știau despre legătura lor. 

Daniel Nuță, surprins în ipostaze tandre cu o cunoscută prezentatoare TV

Daniel Nuță a fost văzut de paparazzi alături de Diana Bart. Cei doi au fost surprinși în centrul Bucureștiului, în timp ce stăteau pe o bancă, discutau și serveau o cafea. Actorul și prezentatoarea TV nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public, iar la un moment dat au fost fotografiați în timp ce se îmbrățișau și sărutau. Vezi AICI imaginile cu Daniel Nuță și Diana Bart. 

Daniel Nuță este recunoscut de către public pentru rolurile interpretate în serialele Sacrificiul, Adela și Groapa, dar și în producția Netflix Rise of Empires: Ottoman, unde l-a jucat pe Vlad Țepeș. În ceea ce o privește pe Diana Bart, ea este prezentatoare la postul Prima TV.

Până acum se știa faptul că Diana Bart este căsătorită, însă aceasta a divorțat în secret și a dorit să fie rezervată pentru a proteja intimitatea copiilor ei. Diana Bart și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, s-au căsătorit în 2017 și au împreună două fete, Maira și Amina.

„Sunt divorțată de mai bine de șase luni, aspect care poate fi confirmat prin documente oficiale. Totodată, subliniez că am ales să păstrez discreția asupra vieții mele personale, inclusiv din dorința de a proteja intimitatea celor doi copii minori implicați”, a spus Diana Bart pentru spynews.ro. 

Daniel Nuță s-a despărțit la începutul anului de fosta lui parteneră

Daniel Nuță a format timp de patru ani un cuplu alături de actrița Cezara Petredeanu. La începutul anului, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și au păstrat discreția în ceea ce privește despărțirea lor. 

„Într-adevăr m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani. Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect. Iar când m-am întors, am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Am avut niște plecări, într-adevăr, când am fost văzut în aeroport, mergeam spre Roma la o expoziție a lui Carravaggio, expoziție foarte impresionantă. S-au adus din toată lumea opere de-ale lui”, a spus Daniel Nuță pentru cancan.ro

În vara anului 2025, Daniel Nuță a fost surprins în aeroport alături de o altă femeie. Cei doi au fost fotografiați de paparazzi în timp ce se îmbrățișau și sărutau, însă relația lor s-a încheiat repede, după cum a dezvăluit actorul.

„Nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar cred că lucrurile se așează așa cum trebuie să se așeze. Nu mai suntem împreună. Dar cred că lucrurile au fost și s-au întâmplat în felul ăsta cu un scop destul de clar. Și vom vedea, nu știm. În momentul ăsta sunt singur, sunt bine și mă gândesc doar la proiectele mele și la liniștea și la confortul meu mental, să-mi găsesc un echilibru al meu, eu cu mine. Și atât. Nu contează nimic altceva.”

Foto: Instagram

