Credințe greșite despre iertare care îți pot sabota relația de cuplu

Felul în care te raportezi la noțiunea de iertare reflectă anumite tipare de gândire dar și cum pierzi controlul dorind tocmai mai mult... control.

  de  Cristescu Catalina
Vrei să te simți iubită, în siguranță, protejată, înțeleasă, importantă, să primești atenție, să simți clar că te poți baza pe partenerul tău. Și, desigur, vrei o relație frumoasă, de lungă durată, stabilă, fără jocuri psihologice, care să se desfășoare cât mai sănătos posibil. Dar, oricine greșește inclusiv tu, chiar dacă de multe ori nu vrei să accepți asta sau devii extrem de critică la adresa ta. Iar dacă așa se desfășoară lucrurile în relație cu propria persoană, nu înseamnă că ce se petrece legat de partener e mai simplu. Și intervine noțiunea de iertare pe care nu o privești cu ochi buni.

Cine iartă e slab

Iertarea o vezi drept dovadă de vulnerabilitate, că ai un caracter slab, nu ești o persoană puternică. De unde vine această credință? Poate că ți-a fost modelată în relație cu unul dintre părinții tăi, genul redutabil, care taie în carne vie, iar asta ți s-a părut rețeta de succes în viață sau în cuplu. Ori ai avut o prietenă care a iertat iar și iar, poate chiar tu ai făcut asta cândva, până când consecințele acestei iertări perpetue au devenit extrem de dureroase.

Iertarea este o lipsă de limite

Consideri că iertându-ți partenerul nu îi pui limite și îi lași cale deschisă către un comportament nepotrivit prin care să te rănească din nou data viitoare. Iar la prima greșeală tu ai ieșit din relație, fără să aștepți să vezi dacă celălalt chiar regretă, dacă face ceva concret să repare greșeala, dacă a învățat ceva din ea, dacă o repetă sau nu pe viitor. Nu evaluezi nici tipul de greșeală, gravitatea ei, căci poate fi ceva minor sau mediu, ori o greșeală care să îți încalce flagrant valorile și nevoile. Până la urmă te raportezi la un ideal de relație și un ideal de partener, nu te uiți la faptul că o relație presupune efort conștient din partea amândurora și o construcție care crește frumos chiar și din erori când restabiliți noi limite și noi reguli ale relației.

Iertarea înseamnă scuze

Partenerul face lucruri dureroase, își cere scuze, poate că îți aduce și un buchet de flori sau îți oferă un cadou și pare că totul este minunat din nou. Apoi o ia de la capăt cu același tipar. Sau tu ești cea care consideră că o cină sau o plecare într-un loc frumos vor șterge cu buretele jignirile aruncate fără filtru în momentele de furie. Atât pentru el cât și pentru tine scuzele par a fi miza supremă, dar fiecare pierdeți din vedere cel mai important lucru și anume de a proceda diferit data viitoare.

Inclusiv că o faptă nepotrivită lasă urme sufletești. Ia o foaie, un creion, iar cu acel creion fă mai multe găuri în foaia respectivă. Dacă îți ceri scuze găurile vor fi acoperite și poți folosi din nou foaia pentru a scrie pe ea? Ele rămân tot acolo. E nevoie de nivelezi suprafața cu degetele sau cu unghiile, poate să lipești petice mici de hârtie. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește relația, e nevoie de reparare mai profundă decât niște vorbe.

Așteptări nerealiste care creează adevărate capcane în relația de cuplu

