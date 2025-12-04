Miley Cyrus, primele declarații despre logodna cu Maxx Morando: „Am fost atât de surprinsă”

Miley Cyrus a vorbit pentru prima dată despre cum a fost cerută în căsătorie de Maxx Morando.

Miley Cyrus, primele declarații despre logodna cu Maxx Morando: "Am fost atât de surprinsă"

Miley Cyrus a oferit primele detalii publice despre cererea în căsătorie primită de la Maxx Morando, la scurt timp după ce informația despre logodnă a devenit publică.

Miley Cyrus a vorbit despre momentul intim în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Good Morning America”, unde a dezvăluit că Maxx Morando a cerut-o în căsătorie în timpul unei călătorii recente în Asia.

„Nu sunt ușor de surprins, pentru că îmi place să controlez fiecare situație, iar de data aceasta m-am abandonat complet”, a explicat Miley Cyrus, în vârstă de 33 de ani. „Și îți spun sincer, am fost atât de, atât de surprinsă”, a mai adăugat artista.

În cadrul interviului, cântăreața și-a arătat și inelul de logodnă, spunând despre Maxx Morando, în vârstă de 27 de ani, că „s-a descurcat foarte bine”.

Detalii despre inelul de logodnă

Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cei doi au participat luni seara la premiera mondială a producției Avatar: Fire and Ash, desfășurată la Los Angeles, unde artista a apărut pe covorul roșu purtând un inel de logodnă cu diamant.

Ulterior, confirmarea logodnei a venit și din mediul apropiat al cuplului. La scurt timp după apariția de la Dolby Theatre, Dan Morando, tatăl lui Maxx Morando, a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la o petrecere privată, oferind un prim-plan al inelului și fotografii cu Miley și Maxx îmbrățișându-se și zâmbind.

Potrivit Deuxmoi, Miley Cyrus a fost văzută purtând inelul încă de la jumătatea lunii noiembrie. Bijuteria, o creație Jacquie Aiche din aur de 14 karate, a devenit rapid subiect de analiză și în rândul experților din industrie. Reprezentanții bijutierei Jacquie Aiche au confirmat pentru Page Six Style că inelul a fost realizat special pentru Miley Cyrus. Potrivit Francesca Consulting, piesa este compusă dintr-un diamant cu tăietură cushion, montat într-o bandă „chunky” din aur galben de 14 karate.

La rândul său, Daniela Tarantino, vicepreședinte Merchandising la Blue Nile, a estimat valoarea bijuteriei, afirmând pentru Page Six:

„Credem că inelul are aproximativ 4–5 carate, cu o tăietură cushion modificată, și un preț estimat între 300.000 și 450.000 de dolari”.

Reprezentanții bijutierei au refuzat însă să confirme dimensiunea exactă sau costul final.

Pentru apariția de pe covorul roșu, Miley Cyrus a ales o rochie Gucci neagră, fără bretele, din paiete, cu trena amplă, în timp ce Maxx Morando a purtat un tuxedo clasic, complet negru.

Logodna vine la câțiva ani după divorțul cântăreței de actorul Liam Hemsworth, cu care a fost căsătorită între decembrie 2018 și ianuarie 2020. De altfel, Cyrus a mai purtat bijuterii Jacquie Aiche și la nunta cu Hemsworth.

În weekendul trecut, artista și-a expus inelul și într-o postare pe Instagram, publicată cu ocazia aniversării sale. În descrierea imaginilor, Miley Cyrus a scris:

„33 arde deja puternic, datorită căldurii urărilor voastre de ziua mea. Tot ce îmi doresc anul acesta este să râd mai mult alături de oamenii care îmi aduc acele mici linii de zâmbet care încep să se vadă. Vă iubesc pe toți”.

Relația dintre Miley Cyrus și Maxx Morando a devenit publică în 2021. Cei doi au apărut pentru prima dată împreună în mediul online în noiembrie 2021, în imagini de la prezentarea Gucci „Love Parade”, iar câteva luni mai târziu au fost surprinși dansând împreună la evenimentul televizat „Miley’s New Year’s Eve Party” din Miami.

Foto: Profimedia

