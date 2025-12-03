Povestea de dragoste dintre Katy Perry și Justin Trudeau se intensifică. Cei doi, surprinși în ipostaze romantice în Tokyo

Katy Perry și Justin Trudeau și-au confirmat public că relația lor, care a făcut valuri în presă, este în continuare foarte vie, fiind văzuți ținându-se de mână în Tokyo, în timp ce artista continuă turneul său mondial în Japonia.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși împreună în Tokyo

Cei doi au fost surprinși plimbându-se prin Asakusa, unul dintre cele mai istorice și iubite cartiere turistice din Tokyo, combinând vizitele turistice cu o seară relaxată.

Perry, în vârstă de 41 de ani, și fostul premier canadian, în vârstă de 53 de ani, au intrat apoi la Asakusa Sumo Stable ANNEX, un restaurant cunoscut pentru meciurile live de sumo desfășurate într-un adevărat ring. Cei doi ar fi savurat preparate tradiționale japoneze în timp ce urmăreau sportivii în acțiune.

Această călătorie reprezintă cea mai recentă apariție internațională a cuplului, care a început să stârnească zvonuri în luna iulie, după despărțirea lui Perry de fostul logodnic, Orlando Bloom, în vârstă de 48 de ani.

Katy Perry and Justin Trudeau in Tokyo via Deuxmois Instagram. pic.twitter.com/1qkgkTQIiU — Katy Perry Today (@todaykatyp) December 2, 2025

După săptămâni de speculații, cei doi și-au făcut debutul oficial ca pereche în septembrie, la Paris, ieșind împreună mână în mână într-o seară romantică în capitala franceză. O sursă a declarat pentru People că Perry și Trudeau „își fac planuri pentru sărbători” și că artista se confruntă cu un program încărcat pe măsură ce își încheie turneul Lifetimes.

„Fără exagerare, anul acesta a fost o adevărată vâltoare pentru ea. N-a avut timp nici măcar să se gândească cu adevărat la viața ei după turneu,” a spus sursa.

Deși relația cu Trudeau reprezintă un capitol nou și palpitant, sursa subliniază că Perry rămâne concentrată pe fiica ei de cinci ani, Daisy Dove, pe care o are cu Bloom.

„Acum este mamă singură și multe lucruri vor deveni mai clare anul viitor,” a adăugat aceasta.

Sursa a mai dezvăluit că Perry este „entuziasmată” de Trudeau, precizând că se distrează mult alături de el, deși a fost surprinsă de cât de repede a reușit să lege o conexiune cu o persoană nouă după încheierea relației de lungă durată cu Bloom.

„Justin depune mult efort ca să o vadă și ea este încântată de asta. Se distrează mult împreună. Exact ce are nevoie în acest moment,” a spus sursa.

Din perspectiva lui Trudeau, relația pare să îi fi adus o stare de bine și relaxare. „Este mult mai fericit acum. Stresul a scăzut considerabil. Și este intrigat de Katy. Se distrează împreună, râd mult și vorbesc despre orice,” a mai spus sursa.

Legătura dintre Trudeau și Perry a ajuns prima dată în atenția publicului când au fost văzuți petrecând timp împreună în Canada, în timpul unui turneu al artistei la începutul acestui an. La câteva zile după aceea, Trudeau a fost observat în publicul de la concertul ei din Montreal.

Chimia dintre ei s-a intensificat după mai multe apariții împreună, inclusiv o excursie cu yachtul care a devenit virală, unde cei doi au schimbat un sărut pasional. Deși surse anterioare au declarat pentru Us Weekly că cei doi „au decis să fie mult mai discreți în privința relației lor”, apropiații lor au confirmat că rămân „foarte interesați unul de celălalt”.

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro