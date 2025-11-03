Ce schimbare importantă a făcut Monica Bîrlădeanu în viața ei de când s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „Nu știu cine poate să facă asta”

Monica Bîrlădeanu rămâne una dintre cele mai admirate prezențe feminine din România, și nu doar datorită trăsăturilor moștenite de la mamă, ci și datorită ritualurilor sale proprii de îngrijire.

Monica Bîrlădeanu dezvăluie cum i s-a schimbat rutina

Actrița nu se sfiește să dezvăluie trucurile la care apelează pentru a rămâne într-o formă excelenntă. Unul dintre secretele sale mai puțin obișnuite este somnul la temperaturi scăzute, un obicei pe care însă îl respectă mai puțin de când s-a căsătorit.

Chiar și cu un program încărcat, actrița prioritizează odihna. Cu toate acestea, indiferent de sezon, Monica se asigură că dormitorul îi oferă condițiile perfecte pentru refacere. Ce pentru unii pare un chin, pentru ea este relaxare:

„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa. Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă, adică nu știu. Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit Monica la emisiunea „Dincolo de copertă”.

Temperatura a crescut cu două grade de când actrița a început viața de familie, dar principiul rămâne același: somn la rece pentru o recuperare optimă.

Se pare că metoda funcționează de minune, pentru că Monica nu a apelat la nicio intervenție estetică facială și nici nu consideră că va face vreodată pasul către bisturiu. În schimb, pasiunea ei pentru îngrijirea pielii și produsele dermato-cosmetice este veche și moștenită din familie. Mama ei i-a insuflat de mică importanța hidratării și curățării corecte a tenului, mai degrabă decât a machiajului.

„Fondul de ten a intrat în viața mea mult mai târziu. După 20 de ani. Mama a fost o femeie cochetă. Cu resurse modeste, dar o femeie care a avut grijă de ea. Crescând cu o astfel de mamă, evident că ai niște deprinderi de acasă. În plus, gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică e nevoie. E un ‘instrument’ fața. Fața, vocea, corpul”, a explicat actrița tot la „Dincolo de copertă”.

Monica Bîrlădeanu, despre pregătirea profesională

Actriță, model și prezentatoare, vedeta de la PRO TV impresionează și în serialul „Betoane”, difuzat pe VOYO, iar talentul său a făcut ca numele ei să fie cunoscut și apreciat de publicul larg.

Într-un interviu recent, Monica Bîrlădeanu a dezvăluit ce carieră ar fi urmat dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie.

„E foarte posibil să fi lucrat în domeniul juridic, prima mea formare profesională. Mi s-ar fi potrivit? La felul în care îmi funcționează creierul în fața unei cauze pentru care lupt (construiesc argumentații serioase), e posibil să mă fi descurcat binișor”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea.

Această declarație vine la scurt timp după ce actrița dezvăluia pentru aceeași publicație că a decis să urmeze psihologia și că în acest an și-a obținut diploma de licență.

Întrebată și cum se descrie Monica Bîrlădeanu, dincolo de imaginea publică:

„Sunt o femeie care crede în iubire, adevăr, discreție și care lucrează ca să-și cultive virtuți pe care nu le are (cum ar fi răbdarea). Sunt o femeie care încearcă să trăiască o viață cu sens”, a declarat vedeta pentru Libertatea.

Citește și:

Ilinca Vandici, dezvăluiri inedite despre relația cu fiul ei. Ce promisiune i-a făcut vedeta TV lui Zian: „De asta am ales…”

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro