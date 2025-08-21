Monica Bîrlădeanu, imagini spectaculoase din vacanța în Bali: „Ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”

Monica Bîrlădeanu se bucură de o vacanță de vis cu familia în Bali.

Monica Bîrlădeanu în Bali (1)
Monica Bîrlădeanu se bucură de o vacanță memorabilă în Bali, unde a ajuns „cu toată familia” și a început deja să descopere insula indoneziană. „Am ajuns aseară în Bali și astăzi am făcut un tur serios în zona Ubud”, a povestit vedeta pe 19 august, entuziasmată de startul unei experiențe pe care o consideră „una dintre cele mai pline de aventură” din viața ei.

Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali

În primele zile, actrița a rămas fermecată de peisajele spectaculoase, cultura bogată și atmosfera vibrantă a insulei. Printre obiectivele vizitate s-au numărat Monkey Forest, plantațiile de cafea, templul Tirta Empul și „o cascadă superbissima”, cum a descris chiar ea. Îmbrăcată într-o rochie roșie elegantă și cu un zâmbet larg, Monica a fost fotografiată pe un leagăn suspendat, mărturisind că „nu există Bali fără să zbori deasupra orezăriilor”.

‘Vacanța asta se anunță deja a fi una dintre cele mai pline de aventură, cunoaștere și exotism din viața mea”, a spus vedeta, impresionată de atenția la detalii care a făcut ca întreaga experiență să fie perfect organizată „până la ultimul detaliu.”

Pe 21 august, pe Instagram, Monica Bîrlădeanu a făcut un scurt bilanț al primelor două zile petrecute în Bali: „Două zile pline în inima Bali-ului: cascade, orezării, maimuțe și elefanți prietenoși, temple și liniștea unui sat tradițional. Văzute toate cu ajutorul celui mai talentat ghid dintre câți am avut vreodată. (…) Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul. Revin și cu un filmuleț mai pe seară, cu un best of Ubud.”

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor. Acum, face parte din distribuția serialului „Betoane”, în care mai apar, printre alții, George Ivașcu, Mihai Călin, Paul Ipate, Ana Radu, Natalia Crețu și Cristi Crețu.

Detalii despre viața în SUA

Într-un interviu acordat recent, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre lunga perioadă pe care a petrecut-o în America.

Ea a mărturisit că o leagă multe amintiri de orașul în care a locuit, mai exact Los Angeles.

„Am păstrat tot ce e bun – disciplina când vine vorba de programele de wellness, educația emoțională (pe care acolo aveam senzația că o are toată lumea), educația în sensul medicinei preventive, responsabilitatea socială. Dă-mi voie să clarific, însă, că nu mă refer la toată America, ci la Los Angeles, un oraș locuit de oameni veniți din întreaga lume, dar cumva uniți de niște rigori pe care nu le-am mai văzut în altă parte”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit că s-a adaptat foarte ușor și nu a simțit niciodată că nu ar aparține acelui loc care i-a fost casă timp de 13 ani.

„Nu știu dacă natura mea perfect adaptabilă și ajustabilă la tot ce e nou, străin, sau pur și simplu, am nimerit într-un spațiu multicultural care îmbrățișează cu amândouă mâinile expații… Cert e faptul că atât cât am locuit acolo, n-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu. Așa cum nu simt asta nici acum, că locuiesc aici. Îmi dau seama că, pentru mine, ‘acasă nu e un loc, un oraș, o țară, ci o stare de confort și familiaritate, un spațiu de siguranță emoțională și libertate de a fi eu însămi. Toate acestea întregite de un sentiment de apartenență pe care eu l-am simțit și acolo și aici”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

