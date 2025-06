Monica Bîrlădeanu, primele imagini după ce a absolvit Facultatea de Psihologie. Ce a transmis actrița despre reușita ei: „Un drum firesc”

Monica Bîrlădeanu a încheiat un capitol important din parcursul ei academic. Actrița a absolvit Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu și a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare mai multe imagini de la ceremonie.

Monica Bîrlădeanu, primele imagini după ce a absolvit Facultatea de Psihologie

Pe Instagram, Monica Bîrlădeanu a făcut mai multe confesiuni despre absolvirea Facultății de Psihologie. Actrița este extrem de mândră de acest pas pe care l-a făcut. Vedeta a publicat mai multe imagini de la ceremonie, inclusiv cu mama ei, care a venit să o susțină în acest moment important.

„Ei bine, daaaa!!! Am absolvit încă o facultate, la 23 de ani distanță de prima.

Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu.

Mama, super emoționată (după cum se vede și în imagini). Eu, de asemenea..

●Cred în formarea continuă a omului în orice fel alege s-o facă.

●Cred în întrebări puse sincer, în curajul de a nu ști și în demnitatea de-a cauta.

●Cred în evoluție (nu ca performanță), ci ca un drum firesc către ceva mai bun, mai profund și mai viu. În imaginile de mai sus-câțiva dintre profesorii care m-au ghidat și provocat în acești ani, începând cu domnul Decan, prof. Viorel Iulian Tănase, și colegi care mi-au fost ca frații (mai ales în sesiuni:)) Iar Maria Buza, iubiiiitaaa mea soacră, a fost invitata noastră specială, pentru un moment artistic! Despre cât de faină a fost Ceremonia de Absolvire… sper că vor comenta ei mai jos Dar da…Cam asta am făcut cu viața mea în ultimii trei ani, în paralel cu toate:))

Love”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

Și soțul actriței, medicul Valeriu Gheorghiță, a reacționat la postarea făcută de Monica Bîrlădeanu. Acesta i-a scris un mesaj public, cu trei inimioare, la postarea ei despre absolvire, arătându-și astfel susținerea și dragostea.

Monica Bîrlădeanu, despre planurile din această vară

Monica Bîrlădeanu nu a ținut ascuns faptul că în curând va absolvi Facultatea de Psihologie. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița a mai dezvăluit că vara aceasta este una dedicată aproape în totalitate proiectelor profesionale. Nu are planuri clare de vacanță, fiind implicată în filmările unui alt proiect, care o vor ține ocupată până în septembrie.

„Pe plan personal mă așteaptă o licență în Psihologie. Am decis acum trei ani să-mi completez studiile cu Psihologia, asta și pentru că îmi oferă o înțelegere mai profundă a personajelor pe care le joc. Apoi, filmez toată vara pentru un proiect până în septembrie, deci mai întreabă-mă atunci ce se întâmplă pe plan personal, pentru că la cum arată acum vara mea… jumătate din ea învăț, jumătate filmez. Încerc, totuși, să văd dacă pot strecura și câteva zile de vacanță”, a declarat Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea.

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada', de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor.

De asemenea, publicul are ocazia să o vadă pe Monica Bîrlădeanu și în serialul „Betoane”, un produs Voyo original. Comedia este scrisă de Mihai Radu, jurnalist, scriitor, și Raul Gheba, comediant, actor, director de creație şi scriitor, iar regizorii sunt Mihai Brătilă și Peter Kerek. Din distribuția serialului „Betoane” mai fac parte George Ivașcu, Mihai Călin, Paul Ipate, Ana Radu, Natalia Călin şi Cristi Creţu.

